İran'dan Hürmüz Boğazı şartı: Hizmet bedeli dönemi kapıda

ABD ve İran arasında müzakere sürecinin tamamlandığı ve tarafların imzaları atacağı iddia edilse de İsrail'in Lübnan'a saldırısıyla tansiyon yeniden yükseldi. ABD'li yetkililer imzaların birkaç gün içinde atılacağını belirtirken Tahran'ın herhangi bir açıklama yapmaması ise kafalardaki soruları derinleştiriyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz'ün açılacağını belirtmesiyle gözler Orta Doğu'ya çevrilirken İran'ın savaş öncesi şartlarında köklü değişiklikler yapacağı ortaya çıktı. A Haber'e konuk olan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, İran'ın boğazdaki serbest geçiş sistemine son vererek hizmet bedeli adı altında gemilerden vergi alacağını ve sadece ticari gemilerin geçişine izin vereceğini vurguladı. Olçar ayrıca bu durumu "Savaşın öncesinden daha kötü duruma dönülecek" diyerek sürecin bölge ülkelerini de etkileyeceğini vurguladı.