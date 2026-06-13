CANLI | ABD-İran gerilimi sona erdi! Yapılan anlaşma gereği İran nükleer üretmeyecek! Dikkat çeken Hürmüz ayrıntısı: Derhal açılıyor

Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında nükleer krizin gölgesinde devam eden gerilimde tarihi bir dönüm noktasına girildi. Pakistan'ın "anlaşma yarın imzalanacak" duyurusuyla dünya gündemi, ABD Başkanı Donald Trump’ın barış umutlarını yeşerten açıklamalarıyla yeni bir boyuta taşındı. Ateş hattındaki sıcak bölgeyi doğrudan etkileyecek olan bu dev mutabakat, Hürmüz Boğazı'nın kapılarını yeniden tüm dünyaya açmaya hazırlanırken, nükleer silahlanma yarışında da ipler kopma noktasına geldi. A Haber ekranlarında Anadolu Ajansı ABD Bölge Müdürü Can Hasasu, Washington ve Tahran arasındaki o gizli trafiği ve anlaşmanın perde arkasındaki çarpıcı teknik detayları deşifre etti.

TRUMP’TAN DÜNYAYI SARSAN "YARIN" MESAJI: NÜKLEER SİLAH DEVRİ KAPANIYOR

Dünyanın kilitlendiği nükleer pazarlıkta son perde aralanırken, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları diplomasi koridorlarında bomba etkisi yarattı. Anlaşmanın imzalanacağı tarihi de bizzat veren ABD Başkanı, "Anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor ve imzalandıktan hemen sonra Hürmüz Boğazı herkese açılacak" sözleriyle hem bölge ekonomisi hem de küresel enerji güvenliği için hayati bir müjde verdi. Trump, bu sürecin sonunda İran ve tüm Orta Doğu ile uzun süre çalışmayı dört gözle beklediğini belirterek, "Umarım bu sürecin hepsi hızlı, kolay ve sorunsuz bir şekilde sonuçlanacaktır; değilse, umarım bir daha asla kullanılmayacak nihai alternatiflerimiz var" diyerek hem barışın elini uzattı hem de anlaşmazlık durumunda masadaki "sert" seçenekleri hatırlatarak adeta bir gövde gösterisi yaptı.



NÜKLEER TOZ VE B2 BOMBARDIRMANI: TESİSLERDEKİ DEHŞETİN TEKNİK YÜZÜ

Anlaşmanın en can alıcı ve teknik kısmına dair detayları paylaşan Anadolu Ajansı ABD Bölge Müdürü Can Hasasu, nükleer tesislerdeki zenginleştirilmiş uranyumun akıbetine dair çarpıcı bir analizi kaleme aldı. Hasasu, Trump’ın "nükleer tozu gidip alacağız" şeklindeki gizemli ifadesinin ardındaki askeri gerçekliğe ışık tutarak, "B2 bombardıman uçakları bu tesisleri bombaladığında bazı zenginleştirilmiş uranyumlar artık etkisiz hale gelmiş olabilir. Yer altındaki o korunaklı üretim merkezlerinde nükleer bir serpintiye ve uranyum tozu haline gelmiş olma ihtimali göz önünde bulundurularak yapılmış bir konuşma bu" ifadelerini kullandı. ABD’nin sadece bir kağıt üzerine imza atmakla kalmayıp, sahadaki nükleer kalıntıları da bizzat denetlemek istediğini belirten Can Hasasu, "ABD ordusunun bu tesislere bir indirme harekatıyla asker çıkartması ve oradaki radyoaktif malzemeyi alması gibi planlar da Pentagon’da yapılmıştı" sözleriyle yaşanan gerilimin ne kadar uç noktalara ulaştığını aktardı.



14 MADDELİK MUTABAKAT VE URANYUMUN SÜRGÜNÜ

Tahran cephesinde ise temkinli bir iyimserlik hakim. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, teknik görüşmelerin ardından netliğin artacağını belirtirken 14 maddelik bir mutabakat metninin varlığına işaret etti. Arakçinin "zenginleştirilmiş uranyumu seyreltmek tek çözümdür" çıkışına karşılık, anlaşmanın ana eksenini uranyumun ülke dışına çıkarılması oluşturuyor. Can Hasasu, anlaşmanın içeriğine dair en önemli noktaları, "İran'ın sahip olduğu nükleer teknoloji ve zenginleştirilmiş uranyumun imha edilerek İran dışına çıkartılması konusu bu anlaşmanın başında yer alıyor. Trump yönetiminin üzerinde durduğu en önemli konu, İran’ın nükleer silah geliştirme kapasitesinin tamamen sonlandırılmasıdır" cümleleriyle özetledi.



HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA NORMALLEŞME VE ARA SEÇİM HESAPLARI

Anlaşmanın küresel piyasaları en çok ilgilendiren maddesi ise Hürmüz Boğazı'nın tekrar eski statüsüne kavuşması. Can Hasasu, bu durumun hem dünya ticareti hem de Trump’ın iç politikadaki hamleleri için kritik olduğunu belirterek, "Hürmüz Boğazı zaten trafiğe açıktı ama çatışmalar ve saldırılar öncesindeki 'eski normale' geri dönülmüş olacak. Bu anlaşmanın en önemli getirisi, ABD ara seçimlerine giderken Trump’ın operasyonlara harcanan parayı, atılan onca bombayı ve süreci bir şekilde sonuçlandırdığını seçmene anlatacak bir başarı hikayesi oluşturmasıdır" değerlendirmesinde bulundu.



ULUSLARARASI DENETİM VE "ELEKTRİK" ŞARTI: İRAN KENDİ URANYUMUNU ÜRETEMEYECEK

Mutabakatın en katı kurallarından biri de İran’ın nükleer enerjiyi sadece barışçıl amaçlarla kullanabilmesi üzerine kuruluyor. Can Hasasu, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (IAEA) devrede olacağı bu yeni sistemin işleyişini, "İran’ın nükleer enerjiyle elektrik üretmesiyle ilgili bir engel konmayacak ancak orada kullanılacak ölçüde zenginleştirilmiş uranyumun dahi İran’da üretilmesine izin verilmeyecek. Uranyum, ABD veya Avrupa’daki başka bir sağlayıcıdan elde edilecek ve santrifüjlere yerleştirilecek. İmha edildiğinde yenisi yine yurt dışındaki denetçiler tarafından getirilecek. İranlı bilim adamları kendi uranyumlarını hiçbir yüzdeyle zenginleştirme şansına sahip olmayacaklar" sözleriyle aktardı. Bu tarihi adımın, Orta Doğu’da yıllardır süregelen nükleer gerilimi kalıcı olarak bitirip bitirmeyeceği ise yarın atılacak imzaların ardından netlik kazanacak.