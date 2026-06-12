ABD ile İran arasında tarihi bir anlaşmanın imzalanabileceği yönündeki iddialar güçlenirken, Axios'un haberine göre ABD Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçakları Avrupa'ya hareket etti. Olası imza töreni için hazırlık yapıldığı öne sürülürken, Başkan Donald Trump "Bugün İran ile savaşı bitirdik" açıklamasında bulundu. Ancak aynı saatlerde Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait olduğu iddia edilen iki İHA'nın düşürülmesi ve Hizbullah'ın İsrail hedeflerine yönelik 17 saldırı düzenlediğini duyurması, bölgedeki gerilimin henüz sona ermediğini gösterdi.

Ortadoğu'da diplomasi ile askeri hareketlilik aynı anda yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini belirterek "Bugün İran ile savaşı bitirdik" açıklamasında bulundu. Washington ile Tahran arasında kapsamlı bir mutabakatın son aşamaya geldiği öne sürülürken, ABD medyasında yer alan iddialar bölgedeki tansiyonun henüz düşmediğine işaret ediyor. İran'dan da anlaşma iddialarına yalanlama geldi.

Fox News'e konuşan ABD'li bir savunma yetkilisi, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik girişimde bulunduğunu ve İran'a ait olduğu belirtilen iki insansız hava aracının ABD güçleri tarafından düşürüldüğünü iddia etti.

Aynı saatlerde Axios, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait C-17 nakliye uçaklarının Avrupa'ya hareket ettiğini ve bunun olası ABD-İran anlaşmasının imza hazırlıklarıyla bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

Buna karşın Lübnan cephesinde çatışmalar sürüyor. Hizbullah, İsrail hedeflerine yönelik 17 ayrı saldırı gerçekleştirdiğini duyururken, bazı İsrail işgal araçları ile Merkava tanklarının vurulduğunu ve bir İsrail İHA'sının düşürüldüğünü ileri sürdü. İsrail işgal güçlerinden ise henüz resmi açıklama gelmedi.

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