Piyasalarda çift yönlü fırtına beklentisi! Altın ve petrolde savaş senaryoları değişiyor

Dünya gözünü kulağını Orta Doğu’dan gelecek haberlere dikmişken, piyasalarda adeta fırtına öncesi sessizlik hakim. Savaş tamtamlarının yerini mutabakat seslerine bıraktığı şu günlerde, altın ve petrol cephesinde ezber bozan gelişmeler yaşanıyor. Borsa yükselişe geçerken, altın ve petrol fiyatlarındaki dengeler tüm dengeleri altüst etti. Ekonomist Dr. Özgür Özcan, A Haber ekranlarında yatırımcıyı bekleyen büyük tehlikeleri ve fırsatları tek tek deşifre ederek, pazartesi sabahına dair "ateş hattı" niteliğinde hayati uyarılarda bulundu.

Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmelerin etkisiyle altın, petrol ve dolar cephesinde dengeler yeniden şekilleniyor. A Haber'de konuşan Ekonomist Dr. Özgür Özcan, Amerika-İran hattından gelecek haberlerin pazartesi sabahı piyasalarda sert ve çift yönlü hareketlere yol açabileceği uyarısında bulundu.

PİYASALARDA KAFA KARIŞTIRAN HAFTA: EZBERLER BOZULDU

Küresel piyasalarda yaşanan hareketliliği değerlendiren Ekonomist Dr. Özgür Özcan, "Yatırımcılar açısından son derece hareketli, zaman zaman da kafa karıştırıcı bir haftayı geride bıraktık. Çünkü bir tarafta malumunuz jeopolitik gerilimler, diğer tarafta yükselen petrol fiyatları, enflasyon endişesi, Amerika Merkez Bankası'nın faiz politikası ve güçlenen dolar vardı" ifadelerini kullandı. Altın fiyatlarında alışılmışın dışında bir seyir izlendiğini vurgulayan Özcan, "Fakat ezberleri bozan bir gelişmeyi yaşadık altında malumunuz. Bu kez savaş altını doğrudan yükseltmedi. Çünkü savaş petrolü yükseltti, petrol enflasyon beklentisini arttırdı ve enflasyon faiz arttırımı ihtimalini doğurdu. Bu da faiz beklentisini, doları güçlü bir şekilde ortaya çıkarttı" sözleriyle piyasadaki paradoksu gözler önüne serdi.

GÜVENLİ LİMAN ETKİSİNE DOLAR VE FAİZ ENGELİ

Altının üzerindeki baskıyı analiz eden Dr. Özgür Özcan, "Yani sonuçta güvenli liman etkisini dolar ve faiz etkisi bastırdı diyebiliriz. Dolayısıyla bugün altına yalnızca güvenli liman olduğu için yükselir şeklinde bakmak yeterli değil. Altının üzerinde aynı anda hem yukarı hem aşağı yönde çalışan kuvvetler bulunuyor" şeklinde konuştu. Savaş sürecinde petrolün yükselip altının ters yönde hareket ettiğine dikkat çeken Özcan, bu karmaşık yapının piyasalarda yön bulmayı zorlaştırdığını belirtti.

GÖZLER PAZARTESİ SABAHINDA: AMERİKA-İRAN HATTINDA KRİTİK VİRAJ

Önümüzdeki haftanın kaderini belirleyecek olan gelişmelere değinen Dr. Özgür Özcan, "Pazartesi günü neye bakacağız? İlk belirleyici Amerika'yla İran arasında yürütülen görüşmeler olacak tabii. Eğer hafta sonunda taraflar arasında bir ön anlaşmanın açıklanabileceği herkes tarafından malum, açıkladılar zaten. Ancak İran tarafı zamanlama ve anlaşmanın bazı maddeleri konusunda daha temkinli açıklamalar yapıyor" diyebiliriz. Hafta sonu gelecek her haberin piyasaları sarsabileceğini belirten Özcan, "Dolayısıyla pazar gününden pazartesi sabahına kadar gelecek her haber altını, petrolü, doları ve tahvil faizlerini etkileyebilir" uyarısında bulundu.

BİRİNCİ SENARYO: HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILIRSA NE OLUR?

Anlaşma sağlanması durumunda yaşanacakları anlatan Özcan, "Birinci ihtimal, eğer anlaşma imzalanır ve Hürmüz Boğazı yeniden açılırsa... Şimdi güven verici bir de takvim açıklarlarsa böyle bir durumda petrol fiyatlarında gerileme, enflasyon endişesinde azalma ve tahvil faizlerinde de gevşeme görebiliriz. Bu da altını yukarı yönlü bir seyir halinde bizim izleyebileceğimiz bir tabloya getirebilir" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ SENARYO: GERİLİM TIRMANDIĞI ANDA PİYASALAR ATEŞ ÇEMBERİNE GİRER

Anlaşmanın ertelenmesi durumunda piyasaların kaosa sürüklenebileceğini belirten Dr. Özgür Özcan, "İkinci ihtimal ise anlaşmanın ertelenmesi tabii ki. Taraflardan sert açıklamalar gelmesi veya yeni bir askeri gerilimin yaşanması... Böyle bir tabloda petrol yeniden yükselecektir. Altın ilk anda güvenli liman talebiyle belki az da olsa değer kazanabilir. Ancak petrol yükselişi ve enflasyon ve faiz artışı endişesi yeniden güçlenirse altının yükselişi de sınırlı kalabilir" sözleriyle tehlikeye işaret etti.

PİYASALARDA ÇİFT YÖNLÜ FIRTINA BEKLENTİSİ

Önümüzdeki hafta için sakin bir seyir öngörmediğini belirten Özcan, "Dolayısıyla benim önümüzdeki haftaya ilişkin temel beklentilerim, tek yönlü sakin bir piyasa beklemiyorum. Haber akışına bağlı, hızlı ve çift yönlü fiyatlama yaşanması malumunuzdur" şeklinde konuştu. Ekonomide ve siyasi konjonktürde yaşanan belirsizliğin fiyatlara yansıyacağını vurgulayan Özcan, yatırımcıların çok dikkatli olması gerektiğini belirtti.

YATIRIMCILAR İÇİN HAYATİ REÇETE: 5 MADDEDE RİSK YÖNETİMİ

Vatandaşlara altın değerinde tavsiyelerde bulunan Dr. Özgür Özcan, sağlıklı bir risk yönetimi için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"İlk olarak böyle kritik haftalarda bütün parayla, tek bir seviyeden işlem yapmak son derece riskli Sinan Bey. Kademeli hareket etmeleri lazım. Belirsizliğin yüksek olduğu dönemlerde risk azaltılır. İkinci olarak pazartesi sabahı görülen ilk fiyatın peşinden koşmamak lazım. Şimdi hafta sonu haberleri nedeniyle piyasa yukarı ve aşağı boşluklarla açılabiliyor. İlk saatlerde yön çok hızlı değişebiliyor."

KISA VE UZUN VADELİ YATIRIMCIYA AYRI UYARI

Yatırımcının amacına göre hareket etmesi gerektiğini söyleyen Özcan, "Üçüncü olarak da kısa vadeli yatırımcılarla uzun vadeli yatırımcılar, tasarruf sahiplerini aynı şekilde davranmaması gerekiyor. Şimdi birkaç gün içinde alıp satmayı düşünen kişi için 4100-4250 dolar ons anlamında hareket çok önemli. Fakat çocuğu için, düğün için veya uzun vadeli bir birikim amacıyla altın alan vatandaşın bir günlük fiyat hareketiyle paniğe kapılması doğru değil" ifadelerini kullandı.

MAKAS ARALIĞI VE FİZİKİ ALTINDAKİ GİZLİ TEHLİKE

Fiziki altın alacaklara da teknik bir uyarıda bulunan Dr. Özgür Özcan, "Dördüncü olarak da fiziki altın alırken yalnızca ekranda görülen fiyat değil, alış satış makasına da dikkat etmeli yatırımcı. Özellikle hafta sonu ve gece saatlerinde makaslar çok açılabiliyor. Yatırımcı altını hangi fiyattan aldığını bildiği kadar, yeniden satmak istediğinde hangi fiyattan satabileceğini de çok iyi değerlendirmeli" dedi.

"SERVETİNİZİ TEK BİR ARACA HAPSETMEYİN"

Son olarak çeşitlendirmenin önemine değinen Ekonomist Dr. Özgür Özcan, "Son olarak altınla ilgili yatırımcıya şunu söyleyebilirim: Bütün servetin yatırılacağı tek araç olarak bunu değerlendirmesinler. Dengeli bir tasarruf sepetinin bir parçası olarak görmek daha sağlıklı olacaktır. Zira biraz önce belirttiğiniz konu çok önemli, ekonomide yolunu bulamadığı, siyasi anlamda da bu anlamda bir konjonktürde bir dalgalanma var. Bu anlamda dikkat etmelerini öneririm" sözleriyle tarihi uyarısını noktaladı.