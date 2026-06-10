Hürmüz Boğazı'nı devre dışı bırakacak proje! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu detayları açıkladı
Küresel ticaretin kalbi olan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizler ve bölgedeki savaş, dünyayı alternatif güzergah arayışına itti. Türkiye, bu noktada stratejik hamlesini yaparak Suudi Arabistan ile demiryolu ve lojistik alanında dev bir mutabakata imza attı. Riyad’da atılan imzalarla Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye uzanacak devasa bir demiryolu hattının temelleri atılırken, Türkiye küresel ticaretin ve lojistiğin yeni ana üssü olma yolunda tarihi bir adım daha attı.
İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan tıkanıklıklar küresel tedarik zincirini sarsarken, Türkiye güvenli liman olarak öne çıkıyor. Bölgedeki istikrarsızlığın ticarete vurduğu darbeyi değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Özellikle etrafımızda yaşanan savaşlardan dolayı alternatif yolların, alternatif ulaşım güzergahlarının olması gerektiği noktasında hemfikiriz" sözleriyle yeni yol haritasının önemine dikkat çekti. Bakan Uraloğlu, bu kapsamda Suudi Arabistan ile lojistik ilişkileri en üst seviyeye çıkarmak adına iki ayrı mutabakat zaptı imzalandığını belirtti.
GÜMRÜK VE VİZE ENGELİ TARİH OLUYOR
Projenin sadece raylardan ibaret olmadığını, aynı zamanda ticari bürokrasinin de kolaylaşacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Siz bir ürün üretebilirsiniz ama onu doğru yollardan satamazsanız bir anlamı kalmaz. Bizim işimiz tam da bunu kolaylaştırmak. Gümrük kapılarındaki problemleri ve vize sıkıntılarını ortadan kaldırmak ki bunları Arabistan'la beraber çok ciddi bir şekilde çözüme kavuşturduk" ifadelerini kullandı. Bu hamleyle birlikte Türk ve Suudi ürünlerinin her iki ülke arasında engelsiz bir şekilde akışı hedefleniyor.
BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİNDE ROL MODEL
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki bu stratejik ortaklığın bölgedeki diğer aktörleri de etkilemesi bekleniyor. Bakan Uraloğlu, "Bölgedeki bizim iş birliğimiz diğer ülkelere de rol model olacaktır. Onları da bu iş birliğinin içerisine alacaktır, zaten olan iş birliklerimizi inşallah daha da geliştireceğiz" diyerek projenin çarpan etkisine vurgu yaptı. Türkiye'den başlayıp Irak üzerinden Suudi Arabistan'a ulaşan deneme treni seferlerinin başarıyla gerçekleştiğini hatırlatan Uraloğlu, sürecin meyvelerini vermeye başladığını aktardı.
HİNT OKYANUSU'NA UZANAN DEV VİZYON
Türkiye'nin lojistik vizyonu sadece bölgeyle sınırlı kalmıyor. Uzun vadeli planlarda bu demiryolu ağının Umman üzerinden Hint Okyanusu'na kadar ulaştırılması hedefleniyor. Bu dev senaryonun hayata geçmesiyle birlikte Türkiye, Körfez ülkeleri ile Avrupa kıtası arasında stratejik bir transit merkez ve küresel bir demiryolu lojistik üssü haline gelecek. Enerji ve ticaret koridorlarının kesiştiği ana kavşak noktası olarak Türkiye, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna yakışır bir şekilde küresel ticaretteki ağırlığını perçinleyecek.Küresel ticaretin kalbi olan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizler ve bölgedeki savaş, dünyayı alternatif güzergah arayışına itti. Türkiye, bu noktada stratejik hamlesini yaparak Suudi Arabistan ile demiryolu ve lojistik alanında dev bir mutabakata imza attı. Riyad'da atılan imzalarla Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye uzanacak devasa bir demiryolu hattının temelleri atılırken, Türkiye küresel ticaretin ve lojistiğin yeni ana üssü olma yolunda tarihi bir adım daha attı.