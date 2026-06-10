Hürmüz Boğazı'nı devre dışı bırakacak proje! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu detayları açıkladı

İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan tıkanıklıklar küresel tedarik zincirini sarsarken, Türkiye güvenli liman olarak öne çıkıyor. Bölgedeki istikrarsızlığın ticarete vurduğu darbeyi değerlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Özellikle etrafımızda yaşanan savaşlardan dolayı alternatif yolların, alternatif ulaşım güzergahlarının olması gerektiği noktasında hemfikiriz" sözleriyle yeni yol haritasının önemine dikkat çekti. Bakan Uraloğlu, bu kapsamda Suudi Arabistan ile lojistik ilişkileri en üst seviyeye çıkarmak adına iki ayrı mutabakat zaptı imzalandığını belirtti.



GÜMRÜK VE VİZE ENGELİ TARİH OLUYOR



Projenin sadece raylardan ibaret olmadığını, aynı zamanda ticari bürokrasinin de kolaylaşacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Siz bir ürün üretebilirsiniz ama onu doğru yollardan satamazsanız bir anlamı kalmaz. Bizim işimiz tam da bunu kolaylaştırmak. Gümrük kapılarındaki problemleri ve vize sıkıntılarını ortadan kaldırmak ki bunları Arabistan'la beraber çok ciddi bir şekilde çözüme kavuşturduk" ifadelerini kullandı. Bu hamleyle birlikte Türk ve Suudi ürünlerinin her iki ülke arasında engelsiz bir şekilde akışı hedefleniyor.