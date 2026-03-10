Dijital ihanet! İBB'nin trafik verileri ABD'nin elinde mi?
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı yolsuzluk davasında skandalların ardı arkası kesilmiyor. İmamoğlu’nun yargılandığı yolsuzluk davasının ikinci gününde Silivri’de tansiyon yükseldi. Duruşmayı yerinden takip eden Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve A Haber Özel Haber Şefi Mehmet Karataş, mahkeme salonunda yaşanan "sandalye krizi" ve "yargı tehditlerini" aktarırken; İBB verilerinin ABD'ye servis edildiği iddialarına ilişkin detayları paylaştı.
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı yolsuzluk davasında skandalların ardı arkası kesilmiyor. Silivri'deki duruşma salonunda mahkeme heyetini ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'i açıkça tehdit eden İmamoğlu'nun, 16 milyon İstanbullunun kişisel verilerini, MOBESE kayıtlarını ve kritik devlet yetkililerinin konum bilgilerini bir protokol aracılığıyla ABD istihbaratıyla paylaştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Kirli iş birliğinin ucu CIA ve MOSSAD'a uzanırken, "İstanbul Mükemmeliyet Merkezi" adı altındaki projenin aslında bir casusluk faaliyeti olduğu öne sürülüyor.
Silivri'deki duruşma salonunda sabah saatlerinden itibaren gergin bir atmosferin hakim olduğunu belirten Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Ekrem İmamoğlu'nun savunma yapmak yerine mahkeme heyetini hedef aldığını belirterek, "Ekrem İmamoğlu kürsüye korsan bir şekilde çıktı ve mahkeme heyetine 'Siz bizi yargılayamazsınız, bedelini ödeyeceksiniz' diyerek tehditler savurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek'i de hedef alan İmamoğlu, iddianameye 'çöp' ve 'safsata' derken, asrın yolsuzluğu iddialarına ise 'asrın arsızlığı' şeklinde yanıt verdi" ifadelerini kullandı.
Şimşek, İmamoğlu'nun savunma sınırlarını aşarak Turkuvaz Medya'yı ve yapılan haberleri de "ahlaksızlık" nitelendirmesiyle hedef aldığını sözlerine ekledi.