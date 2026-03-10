CANLI YAYIN

Dijital ihanet! İBB'nin trafik verileri ABD'nin elinde mi?

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı yolsuzluk davasında skandalların ardı arkası kesilmiyor. İmamoğlu’nun yargılandığı yolsuzluk davasının ikinci gününde Silivri’de tansiyon yükseldi. Duruşmayı yerinden takip eden Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve A Haber Özel Haber Şefi Mehmet Karataş, mahkeme salonunda yaşanan "sandalye krizi" ve "yargı tehditlerini" aktarırken; İBB verilerinin ABD'ye servis edildiği iddialarına ilişkin detayları paylaştı.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı yolsuzluk davasında skandalların ardı arkası kesilmiyor. Silivri'deki duruşma salonunda mahkeme heyetini ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'i açıkça tehdit eden İmamoğlu'nun, 16 milyon İstanbullunun kişisel verilerini, MOBESE kayıtlarını ve kritik devlet yetkililerinin konum bilgilerini bir protokol aracılığıyla ABD istihbaratıyla paylaştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Kirli iş birliğinin ucu CIA ve MOSSAD'a uzanırken, "İstanbul Mükemmeliyet Merkezi" adı altındaki projenin aslında bir casusluk faaliyeti olduğu öne sürülüyor.

Silivri'deki duruşma salonunda sabah saatlerinden itibaren gergin bir atmosferin hakim olduğunu belirten Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Ekrem İmamoğlu'nun savunma yapmak yerine mahkeme heyetini hedef aldığını belirterek, "Ekrem İmamoğlu kürsüye korsan bir şekilde çıktı ve mahkeme heyetine 'Siz bizi yargılayamazsınız, bedelini ödeyeceksiniz' diyerek tehditler savurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek'i de hedef alan İmamoğlu, iddianameye 'çöp' ve 'safsata' derken, asrın yolsuzluğu iddialarına ise 'asrın arsızlığı' şeklinde yanıt verdi" ifadelerini kullandı.

Şimşek, İmamoğlu'nun savunma sınırlarını aşarak Turkuvaz Medya'yı ve yapılan haberleri de "ahlaksızlık" nitelendirmesiyle hedef aldığını sözlerine ekledi.

"30 MİLYON DOLARLIK VİLLALARI NASIL ALDINIZ?"

A Haber Özel Haber Şefi Mehmet Karataş ise İmamoğlu'nun medya kuruluşlarını hedef alan sözlerine sert tepki göstererek, "Siz Boğaz'a nazır, her biri 30 milyon dolar değerindeki üç villayı toplamda 20 milyona aldığınızda biz bunu sormayacak mıyız? Belgeleriyle ortaya koyduğumuz bu gerçekleri halkla paylaşmamızdan rahatsız olup 'ahlaksız' diyorsunuz, ancak kötü söz sahibinindir" dedi.

Karataş, İmamoğlu'nun mahkemede somut gerçeklere yanıt vermek yerine polemik yaratmayı tercih ettiğini vurguladı.

16 MİLYON İSTANBULLUNUN VERİSİ ABD'YE Mİ PEŞKEŞ ÇEKİLDİ?

Haberin en sarsıcı iddiaları ise İBB'nin dijital verilerinin dış güçlerle paylaşılması noktasında toplandı. Mehmet Karataş, İran'daki nokta atışı suikastların trafik kameraları üzerinden yapıldığına dair iddiaları hatırlatarak, "2020 yılında Ekrem İmamoğlu ile ABD Büyükelçisi arasında imzalanan 'İstanbul Mükemmeliyet Merkezi' protokolü ile İstanbullunun tüm ulaşım ve trafik verileri Amerika'ya verildi. Akbil bilgilerinden Wi-Fi ağlarına, EDS kayıtlarından ikamet adreslerine kadar her şey şu an o şirketin, dolayısıyla CIA ve Mossad'ın elinde olabilir mi?" sorusunu yöneltti.

SİYASAL CASUSLUK SORUŞTURMASI: "ADETA BİR DRONE GİBİ İZLİYORLAR"

Veri paylaşımının Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliği için büyük bir tehdit oluşturduğunu kaydeden Abdurrahman Şimşek, "İBB, İstanbul Emniyeti'ne operasyonlar için vermediği MOBESE verilerini, ABD Büyükelçiliği ile yaptığı protokolle paylaşıyor. Bu, olası bir savaşta veya suikast hazırlığında üst düzey bürokratların, komutanların ve istihbaratçıların konum bilgilerini düşmana altın tepside sunmaktır" dedi.

