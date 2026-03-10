Dijital ihanet! İBB'nin trafik verileri ABD'nin elinde mi?

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı yolsuzluk davasında skandalların ardı arkası kesilmiyor. Silivri'deki duruşma salonunda mahkeme heyetini ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'i açıkça tehdit eden İmamoğlu'nun, 16 milyon İstanbullunun kişisel verilerini, MOBESE kayıtlarını ve kritik devlet yetkililerinin konum bilgilerini bir protokol aracılığıyla ABD istihbaratıyla paylaştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Kirli iş birliğinin ucu CIA ve MOSSAD'a uzanırken, "İstanbul Mükemmeliyet Merkezi" adı altındaki projenin aslında bir casusluk faaliyeti olduğu öne sürülüyor.