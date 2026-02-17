CANLI YAYIN
30 milyon dolarlık organize soygun! İmamoğlu'nun kasalarıyla yoğun iletişim

İstanbul Bakırköy'de yüksek güvenlikli bir sitede gerçekleşen 30 milyon dolarlık film gibi soygunun sır perdesi aralanıyor. Site otoparkındaki iki aracın bagajından 30 milyon dolar çalan şebekenin özel olarak oluşturulduğu tespit edildi. Soyguncuların başındaki Kemal Kırmızıdemir'in kendi yaşadığı siteye giriş-çıkış görüntülerini sildirdiği ortaya çıktı. Öte yandan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür 30 milyon dolarlık soygunla ilgili bir yazıyı köşesine taşıdı. İşte detaylar…

İstanbul Bakırköy'deki yüksek güvenlikli sitede Mestur Döviz'in sahibi Bilal Durmaz'ın aracından çalınan 30 milyon doların ardından geriye birçok soru işareti kaldı. Otoparktaki iki aracın bagajından para çalan şebekenin farklı uzmanlıklara sahip azılı hırsızlardan oluştuğu tespit edildi.

Şebeke içinde bilişim hırsızlığı ve nitelikli dolandırıcılıkla sisteme sızabilecek isimlerin yanı sıra, işler ters gittiğinde "kan dökmekten" çekinmeyecek kasten yaralama ve tehdit sabıkalı şiddet yanlısı isimlerin bir araya geldiği görüldü.

BAKIRKÖY'DE DEV VURGUN: 30 MİLYON DOLAR BUHAR OLDU
Bu tehlikeli kadro, soygun için gereken planı profesyonelce 15 dakikada tamamladı. Soygun ekibinde en çok dikkat çeken isim, baskında evinden 1 milyon 655 bin dolar nakit para çıkan ve grubun başı olduğu değerlendirilen Kemal Kırmızıdemir.

Soygun saatlerinde Kırmızıdemir'in yaşadığı sitedeki girişçıkış görüntülerinin silinmiş olması dikkat çekti. Grubun içinde daha önce "kara para aklama" suçundan soruşturma geçiren Ömer Faruk Savaşçı'nın yer alması, şebekenin çalınan devasa meblağı sisteme sokma konusundaki hazırlığı olarak değerlendiriliyor.

'TİCARİ FAALİYET PARASI' DEDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Bilal Durmaz'ın Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması suçu kapsamında mali polis tarafından ifadesi alındı.

Neden bu kadar büyük bir tutarı nakit olarak taşıdığı sorusuna yanıt veren Durmaz, babası Atilla Durmaz hakkında devam eden soruşturma dosyasını işaret etti.

Durmaz, "Kısa süre önce dükkanımı taşıdım ve yeni dükkanımda tadilat vardı. Araçlarımın bulunduğu otoparka site gereği çok güvenlikli olması sebebi ile güvenmiştim" dedi.

Durmaz yaklaşık 30 milyon doları bulan meblağın dökümünü şu şekilde yaptı: "Özel bir bankadan ihtar yoluyla çekilen yaklaşık 2 milyon dolar. 2025 yılı Kasım ayında Büyükçekmece'deki lüks sitesinde bulunan dairesinin satışından elde edilen 1.5 milyon dolar.

Şahsi ticari faaliyetlerinden elde edilen yaklaşık 1 milyon dolar. SUMA Global firması ile yapılan parite işlemlerinden elde edilen ve Ahmet Şahin isimli şahsa ait olan 25.5 milyon dolar (21.5 milyon Euro karşılığı). SUMA Global firmasına ait olan kısım 'nakit beyan formu' ile ispatlı."

İMAMOĞLU'NUN KASALARIYLA YOĞUN İLETİŞİM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, geçtiğimiz haftalarda Laleli'deki Taç Döviz'e düzenlenen operasyonda ele geçirilen 5 milyar liralık belgelenemeyen servetin, Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere uzanan bir rüşvet ve suç geliri ağına ait olduğu iddia edilmişti.

Hazırlanan iddianamede; Taç Döviz'in sahibi Atilla Durmaz ile İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ve "para kasaları" Adem Soytekin ile Hüseyin Köksal'ın şoförleri arasında yoğun bir iletişim trafiği saptanmıştı.

Tanık Tolgahan Erdoğan'ın beyanlarına göre ise VIP araçlarla 50 milyon dolar taşındığı belirtildi. Atilla Durmaz'ın oğlu Bilal Durmaz'ın otoparktaki araçlarından çalınan paraların İBB'nin kayıp paraları olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

30 MİLYON DOLAR 'EKOSİSTEM'İN PARASI

Öte yandan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, İstanbul Bakırköy'de yüksek güvenlikli bir sitede gerçekleşen 30 milyon dolarlık soygunu bugün köşesine taşıdı.

İşte Övür'ün yazısından detaylar:

Kayıtdışı, kara para veya rüşvet parası, adına ne derseniz deyin 30 milyon dolar çok büyük bir para. Helal kazançla elde edilen bir para olmadığı çok açık. Dile kolay 300 kilo ağırlıktan, "balya balya" paralardan söz ediyoruz. Bu "balya balya" para fotoğraflarını da bir yerden hatırlıyoruz.
Ama önce olaydaki garipliklere bakalım...

Bir döviz bürosu sahibi, bu devasa para balyalarını tam 3 ay boyunca garajdaki araçlarında saklamış. Sonra bir gün uyanık birkaç hırsız, lüks sitenin garajındaki iki araçta TL karşılığı 1 milyar 300 milyon lira olan bu parayı öğreniyor ve soyuyor. Hem de tereyağından kıl çeker gibi...

Öyle soygun filmlerindeki gibi kafa yormalarına, teknolojik formüllerle sistemi bozmalarına ya da en kaba şekliyle tünel kazmalarına falan gerek kalmamış, sadece iki aracın camını kırmak yetmiş büyük soygunu gerçekleştirmeye.
Soygunun yapıldığı kişi de döviz bürosu sahibi. Artık danışıklı dövüş mü dersiniz, tesadüf mü dersiniz bilemem ama onlardan daha önemli soru şu: Kim bu döviz bürosunun sahibi?

Bu isim bize, CHP'nin o meşhur "şaibeli kurultay" günlerini hatırlatıyor. Döviz büroları ilk o günlerde gündeme gelmişti. Gazeteci Tolgahan Erdoğan, sosyal medya hesabından, kurultayın yapıldığı 5 Kasım 2023 Pazar günü İstanbul Laleli'de 4 döviz bürosunun özel olarak açtırıldığını, bürolardan 50 milyon doların VIP araçlarla taşındığını ve dağıtıldığını paylaşmıştı.

Bu iddia biraz geç de olsa 14 Ekim 2025'te Kapalıçarşı'ya, aralarında Taç Döviz'in de olduğu 4 döviz bürosuna yapılan operasyonla ciddiyet kazanmıştı.
O operasyonla nelerin yakalandığını da hatırlamakta yarar var:
Taç Döviz'e ait işyerinde yapılan aramada, güvenlik kamerası olmayan depo bölümündeki 9 çelik kasada 52 milyon euro, 47 milyon dolar, 44 kilogram altın ve 155 kilogram gümüş olmak üzere 5 milyar lira ele geçirilmişti. Arabalarda saklanan 30 milyon dolar da herhalde bu fotoğrafın bir parçası.

Taç Döviz'in sahibi Atilla Durmaz, 33 kişiyle birlikte tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. Soruşturma derinleştikçe, işin bir ucu "Ahtapotun Kolları"na yani İmamoğlu'nun kuryelerini kadar uzanmıştı.
O günlerde yazıldı, büyük ihtimalle Taç Döviz iddianamesinde de yer alacak; Atilla Durmaz ile İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ve "para kasası" Adem Soytekin arasında yoğun bir telefon trafiği tespit edilmişti.
Şu işe bakın; bugün kamuoyunu meşgul eden ve araba bagajlarında saklanan 30 milyon doların sahibi de o operasyonla tutuklanan Taç Döviz'in sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu Bilal Durmaz...

Tesadüf olmadığı çok açık. Bu 30 milyon doların da İBB eksenli "sistem"le ilişkili olduğu yazıldı. Zaten İBB eksenli "soygun" düzeninden ya dolarlar fışkırıyor ya da özel uçaklarda sergilenen rezillikler... Sadece burayla sınırlı kalsa iyi, başka yerlere de sıçramış...
Bu arada Bilal Durmaz'ın emniyetteki ifadesi de baştan sona çelişkilerle dolu.

CHP 'KUTU'LARI SEVER
Bu tablo son yıllarda CHP ile rüşveti yan yana getiren fütursuz bir yapı olduğunu gösteriyor. Dolarlar, eurolar havada uçuşuyor, siyaset yerine lüks hayat yarışı öne çıkıyor. Bu fütursuz CHP'lilerin ortak noktası ise "baklava kutusu" sevmeleri... İlk örneği Manavgat Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında görüldü.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in, baklava kutusunda 110 bin euroyu aldığını bütün Türkiye izledi. Görüntüsü var mı bilmiyorum, eski Bursaspor Başkanı Emin Adanur da "pasta kutusu" içinde Bursa Nilüfer Belediyesi'ne rüşvet verdiğini iddia etti.

Bunun son örneğini de hep rüşvet vererek iş yaptırdığını söyleyen ve "Suç örgütü lideri" olarak yargılanan Aziz İhsan Aktaş verdi. Hem de mahkeme hayati önünde eski ifadesini, Temmuz 2024 tarihinde Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'i temsil eden eşi Celal Tekin'e, Ankara'daki bir evde 1 milyon dolar nakit parayı kadayıf kutusu içerisinde bizzat teslim ettiğini tekrar ediyor ve şöyle diyordu:
"Paraları kadayıf kutusu içerisinde götürdüm."

"BANKA İŞLEMLERİ ZAHMETLİ GELDİ"

Milyonlarca doların neden banka yerine bir sitenin otoparkında, araçların içinde tutulduğu sorusu kamuoyunda büyük merak uyandırmıştı. Paranın sahibi Bilal Durmaz'ın emniyetteki ifadesine dikkat çeken A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, Durmaz'ın, "İş yerinin taşınma işlemlerinden dolayı bu paraları banka yerine güvenlikli olarak düşündüğüm sitenin otoparkında muhafaza etmek istedim" sözleriyle parayı neden araçta tuttuğunu açıkladığını belirtti.

Paraların neden bankaya yatırılmadığına dair ise yine Durmaz'ın, "Banka işlemlerinin para çekme ve yatırma konusunda çok zahmetli olmasından dolayı bu yöntemi tercih ettim" ifadelerini kullandığını aktardı.