30 milyon dolarlık organize soygun! İmamoğlu’nun kasalarıyla yoğun iletişim
İstanbul Bakırköy'de yüksek güvenlikli bir sitede gerçekleşen 30 milyon dolarlık film gibi soygunun sır perdesi aralanıyor. Site otoparkındaki iki aracın bagajından 30 milyon dolar çalan şebekenin özel olarak oluşturulduğu tespit edildi. Soyguncuların başındaki Kemal Kırmızıdemir'in kendi yaşadığı siteye giriş-çıkış görüntülerini sildirdiği ortaya çıktı. Öte yandan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür 30 milyon dolarlık soygunla ilgili bir yazıyı köşesine taşıdı. İşte detaylar…
İstanbul Bakırköy'deki yüksek güvenlikli sitede Mestur Döviz'in sahibi Bilal Durmaz'ın aracından çalınan 30 milyon doların ardından geriye birçok soru işareti kaldı. Otoparktaki iki aracın bagajından para çalan şebekenin farklı uzmanlıklara sahip azılı hırsızlardan oluştuğu tespit edildi.
Şebeke içinde bilişim hırsızlığı ve nitelikli dolandırıcılıkla sisteme sızabilecek isimlerin yanı sıra, işler ters gittiğinde "kan dökmekten" çekinmeyecek kasten yaralama ve tehdit sabıkalı şiddet yanlısı isimlerin bir araya geldiği görüldü.
Bu tehlikeli kadro, soygun için gereken planı profesyonelce 15 dakikada tamamladı. Soygun ekibinde en çok dikkat çeken isim, baskında evinden 1 milyon 655 bin dolar nakit para çıkan ve grubun başı olduğu değerlendirilen Kemal Kırmızıdemir.
Soygun saatlerinde Kırmızıdemir'in yaşadığı sitedeki girişçıkış görüntülerinin silinmiş olması dikkat çekti. Grubun içinde daha önce "kara para aklama" suçundan soruşturma geçiren Ömer Faruk Savaşçı'nın yer alması, şebekenin çalınan devasa meblağı sisteme sokma konusundaki hazırlığı olarak değerlendiriliyor.
'TİCARİ FAALİYET PARASI' DEDİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Bilal Durmaz'ın Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması suçu kapsamında mali polis tarafından ifadesi alındı.