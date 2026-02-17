30 milyon dolarlık organize soygun! İmamoğlu’nun kasalarıyla yoğun iletişim

Öyle soygun filmlerindeki gibi kafa yormalarına, teknolojik formüllerle sistemi bozmalarına ya da en kaba şekliyle tünel kazmalarına falan gerek kalmamış, sadece iki aracın camını kırmak yetmiş büyük soygunu gerçekleştirmeye.

Soygunun yapıldığı kişi de döviz bürosu sahibi. Artık danışıklı dövüş mü dersiniz, tesadüf mü dersiniz bilemem ama onlardan daha önemli soru şu: Kim bu döviz bürosunun sahibi?



Bu isim bize, CHP'nin o meşhur "şaibeli kurultay" günlerini hatırlatıyor. Döviz büroları ilk o günlerde gündeme gelmişti. Gazeteci Tolgahan Erdoğan, sosyal medya hesabından, kurultayın yapıldığı 5 Kasım 2023 Pazar günü İstanbul Laleli'de 4 döviz bürosunun özel olarak açtırıldığını, bürolardan 50 milyon doların VIP araçlarla taşındığını ve dağıtıldığını paylaşmıştı.

Bu iddia biraz geç de olsa 14 Ekim 2025'te Kapalıçarşı'ya, aralarında Taç Döviz'in de olduğu 4 döviz bürosuna yapılan operasyonla ciddiyet kazanmıştı.

O operasyonla nelerin yakalandığını da hatırlamakta yarar var:

Taç Döviz'e ait işyerinde yapılan aramada, güvenlik kamerası olmayan depo bölümündeki 9 çelik kasada 52 milyon euro, 47 milyon dolar, 44 kilogram altın ve 155 kilogram gümüş olmak üzere 5 milyar lira ele geçirilmişti. Arabalarda saklanan 30 milyon dolar da herhalde bu fotoğrafın bir parçası.

Taç Döviz'in sahibi Atilla Durmaz, 33 kişiyle birlikte tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. Soruşturma derinleştikçe, işin bir ucu "Ahtapotun Kolları"na yani İmamoğlu'nun kuryelerini kadar uzanmıştı.

O günlerde yazıldı, büyük ihtimalle Taç Döviz iddianamesinde de yer alacak; Atilla Durmaz ile İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ve "para kasası" Adem Soytekin arasında yoğun bir telefon trafiği tespit edilmişti.

Şu işe bakın; bugün kamuoyunu meşgul eden ve araba bagajlarında saklanan 30 milyon doların sahibi de o operasyonla tutuklanan Taç Döviz'in sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu Bilal Durmaz...