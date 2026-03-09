CANLI | Asrın yolsuzluğunda hesap vakti! İBB davasında 2. gün | Mahkeme başkanından İmamoğlu'na tepki
Yüzyılın vurgunu olarak nitelendirilen İBB davasının ikinci oturumu görülüyor. Eski Başkan Ekrem İmamoğlu’nun örgüt lideri olarak yargılandığı duruşmada dün gerginlik yaşanmıştı. İBB’ye yönelik yolsuzluk davasının ikinci gününde aralarında İmamoğlu’nun da bulunduğu 105’i tutuklu 402 sanık, ikinci kez Silivri’de hakim karşısına çıktı. İmamoğlu, duruşma salonunda jandarma ile oturma yeri tartışması yaşarken Mahkeme başkanı, “Ekrem bey Gereksiz polemiğe girmeyin" ifadeleriyle tepki gösterdi.
Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk davasında hesap günü. İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 105'i tutuklu 402 sanık, ikinci kez Silivri'de hakim karşısına çıktı.
CANLI ANLATIM
"GEREKSİZ POLEMİKLERE GİRMEYİN"
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu ile Mahkeme Heyeti Başkanı Selçuk Aylan arasında, jandarma personelinin koridora sandalye getirip oturması üzerine tartışma çıktı.
İmamoğlu, "Böyle bir şey olmaz" diyerek sandalye konulmasına tepki gösterirken Başkan Aylan "Duruşma düzenini sağlayamadım. Herhangi bir talep almıyorum. Sanıklar yerine otursun. Ben böyle bir düzen belirledim. Duruşma düzenini bu şekilde belirledik." dedi.
İmamoğlu'nun "Burayı şu şekilde yapmanız yargı için yüz karasıdır." sözleri üzerine Başkan Aylan, "O sizin takdiriniz." ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'nun "Biz buraya sakin sakin geldik. Kimden talimat aldınız?" sözlerinin ardından Aylan, "Biz kimseden talimat almıyoruz. Lütfen sanıklar yerlerine otursun. Ben sanıkların savunma hakkını kısıtlamıyorum. Burada 4 tane jandarmanın oturması ne yönden sıkıntı oldu?" diye konuştu.
Avukatlar da araya girerek, duruma tepki gösterdi.
BAŞKANDAN İMAMOĞLU'NA "YARGILAMA YAPAMIYORUZ" TEPKİSİ
İmamoğlu ise "Bu arkadaşımız koridora neden oturuyor? Benden korkmayın. Ben seni korumaya geldim." şeklindeki sözlerine başkan "Gereksiz polemiklere girmeyin. Benim sizin korumanıza ihtiyacım yok. Sizin yüzünüzden dünden beri yargılama yapamıyoruz." diye cevap verdi.
Sanık İmamoğlu'nun, koridora jandarma konulmasına tepki göstermesi üzerine mahkeme heyeti başkanı, "Dün söz hakkı vermediğim halde ısrarla kürsüye geldiniz." dedi.
İmamoğlu, "Ben belki avukatıma sesleneceğim." diye karşılık verince başkan "Burası öyle özgürce gezebileceğiniz, avukatınızla görüşebileceğiniz bir yer değil." diye konuştu.
Avukatların da tepki göstermesi üzerine başkan, "Avukatlar bağırmayın. Buna gerek yok. Bu tarza gerek yok." şeklinde konuştu.
Tartışmanın ardından mahkeme heyeti başkanının, jandarma personeline verdiği talimat üzerine koridordaki sandalye kaldırıldı.
Devam eden duruşmada mahkeme, tutuklu ve tutuksuz sanıkların yoklamasını yaptı.
Duruşma, üye hakimin iddianamenin özetini okumasıyla devam ediyor.
İMAMOĞLU SALONDA!
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan davanın ikinci duruşmasında Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki sanıklar salona getirildi. Mahkeme heyeti bekleniyor.
DURUŞMA SALONUNDA SON DURUM! A HABER TAKİPTE
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan dev davanın ikinci duruşması bugün Silivri’de devam ediyor. Aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 107’si tutuklu toplam 407 sanığın, "çıkar amaçlı suç örgütü" iddialarıyla yargılandığı davanın ilk günü büyük bir kaos ve gerginliğe sahne olmuştu.
MAHKEME SALONUNDA TANSİYON YÜKSEK
Duruşmanın ilk gününde yaşananları ve bugünkü beklentileri aktaran A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ, "Dün başlayan duruşma, sizin de belirttiğiniz gibi oldukça gergin geçti. İmamoğlu’nun avukatlarının, müvekkillerinin bir selamlama konuşması yapması yönündeki talebi mahkeme heyeti tarafından reddedilince salonda tansiyon yükseldi ve izleyiciler dışarı çıkarıldı." ifadelerini kullandı. Davanın bugünkü ayağında da benzer bir hareketliliğin yaşanması bekleniyor.
DURUŞMA SALONUNDA SON DURUM: KİMLİK TESPİTİ BEKLENİYOR
Silivri’deki Marmara Cezaevi’nin hemen karşısında bulunan duruşma salonundaki son gelişmeleri paylaşan Kutludağ, "Şu an için henüz duruşma başlamış değil. Arkadaşım Kadir Mercan içeriden süreci anbean takip ediyor. Kendisinden aldığımız son bilgilere göre tutuklu sanıklar henüz salona alınmadı ve kimlik tespitine henüz geçilemedi." sözleriyle sahadaki durumu aktardı.
407 SANIKLI DEV DOSYA
İBB’ye yönelik yolsuzluk iddialarının odağındaki bu dev davada yargılama süreci oldukça kapsamlı bir sanık listesini kapsıyor. Konunun detaylarına değinen Aslı Bilger Kutludağ, "Hiç bilgisi olmayan izleyicilerimiz için hatırlatalım; İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 407 sanık ilk kez dün hakim karşısına çıktı. Bu sanıklardan 107’si tutuklu bulunuyor." ifadeleriyle davanın büyüklüğüne dikkat çekti. Gün içerisinde sanıkların savunmalarının alınmasıyla yargılama sürecinin devam etmesi öngörülüyor.