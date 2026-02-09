İBB'de casusluk iddianamesi! İstanbullu'nun kişisel bilgileri siyasi menfaat için çalındı

Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü

"SEHER ALAÇAM'IN ÖLÜMÜNDE CİNAYET ŞÜPHESİ VAR"

Karataş ayrıca, soruşturmada adı geçen ve İmamoğlu ile ajan Hüseyin Gün'ün tanıştırdığı belirlenen Seher Alaçam'ın 2022 yılındaki ölümüyle ilgili olarak, "Seher Alaçam'ın ölümüyle ile ilgili bir cinayet şüphesi var. Bununla ilgili de bir adım atılabilir. Neden diyeceksiniz? Çünkü havuzda ölü bulunuyor evinin önündeki havuzda ve o gün Hüseyin Gün de orada. Başka kimse yok evde. Bununla ilgili de yeni bir gelişme olabilir. " ifadesini kullandı.