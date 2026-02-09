CANLI YAYIN

İBB'de casusluk iddianamesi! İstanbullu'nun kişisel bilgileri siyasi menfaat için çalındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen casusluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu, ajan Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianamede Hüseyin Gün'ün 2019 seçimlerinde 20 milyon İstanbullu'nun kişisel verilerini nasıl ele geçirdiği ayrıntılarıyla yer aldı. A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan konuklar çalınan verilerin hangi ülkelere servis edildiğini ve iddianameye ilişkin birçok detayı ele aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile CIA ve İngiliz istihbaratına çalışan ajan Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede 2019 - 2025 yılları arasında İmamoğlu, Gün, Özkan ve Yanardağ'ın "siyasal casusluk" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede 20 milyon İstanbul halkının kişisel verilerinin nasıl çalındığı, ajan Hüseyin Gün ve Ekrem İmamoğlu'nun bağlantıları ayrıntılı olarak tespit edildi. İBB veri tabanından alınan bilgilerin Gün'e verildiği ve 2019'da tekrarlanan İstanbul seçimlerinde bilgilerin kullanılarak siyasi menfaat sağlandığı açıkça ortaya kondu.

Konuya ilişkin birçok ayrıntı deşifre olurken A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş ve Hukukçu-AK Parti MDK Üyesi AV. Aydoğan Ahıakın iddianamede yer alan bilgileri ele alarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

20 MİLYON İSTANBULLU'NUN KİŞİSEL BİLGİLERİ NASIL ÇALINDI?

Casusluk soruşturmasının perde arkasını aralayan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, İstanbul halkının İmamoğlu'nun talimatıyla kişisel verilerinin nasıl çalındığını anlatarak "20 milyonluk İstanbullunun ev adresi, TC numarası, elektrik ve tapu kayıtları gibi tüm biyografik verileri ajan Hüseyin Gün'e, oradan da Amerika ve İngiltere'deki istihbaratçılara teslim edildi" sözleriyle aktardı. Şimşek, bu kayıtların çalınmasında "İstanbul Senin" gibi uygulamalar üzerinden gerçekleştiğini belirterek, "Murat Ongun tarafından yapılan ve bedava internet gösterimleriyle uygulamanın yüklenmesi için servis edilen uygulamalar üzerinden milyonlarca vatandaşın bilgileri çalındı. Telefonlardaki konumlar dahi bu bilgiler çalındı. Kişisel veriler İmamoğlu'nun seçim danışmanı Necati Özkan üzerinden Hüseyin Gün'e ve yabancı servislerin eline gitti" şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU'NUN İLK İCRAATI: VERİ KOPYALAMA TALİMATI

Casusluk skandalında Ekrem İmamoğlu'nun, 2019 seçimlerinde mazbatasını alır almaz talimat verip 20 milyon İstanbullunun verilerinin istihbarata teslim edilmesini istediğini belirterek; "İmamoğlu mazbatayı günün hemen ertesinde, 18 Nisan 2019 tarihinde Teftiş Kurulu'na bir yazı destekli belediyenin veri tabanı altyapısını desteklemek üzere yetkilendirildi". Şimşek, bu talimatın İBB, İSKİ ve İETT'yi kapsadığını vurgulayarak, "Özellikle İETT verileri sayesinde bir vatandaşın hangi dakika nerede olduğu bilgisi bir istihbarat verisi olarak dış servislere sunuldu; İmamoğlu'nun ilk icraatı verisini çalmak, ilk hizmet ise temel atmamak oldu" dedi.

"SEÇMEN İRADESİNE MÜDAHALE EDİLDİ"

Hukukçu ve AK Parti MDK Üyesi AV. Aydoğan Ahıakın, elde edilen kayıtlı seçimleri nasıl gözden geçirildiğine dikkat edilerek, "Eski CIA elemanı Aaron Bar, İBB'den çalınan verileri analiz ederek 2019'da tekrarlanan yerel seçimde İmamoğlu'nun mahalle mahalle 39 ilçede propagandanın nasıl yürütüleceğini söylüyor. Bu durum seçmenin iradesine apaçık bir müdahaledir." değerlendirmesinde bulundu. Ahıakın, iddianameye giren MİT raporlarının da bu istihbaratı aldığını ve transferini doğruladığını vurguladı.

"KILIÇDAROĞLU RÖPORTAJINDAKİ SORULAR AJAN GÜN'DEN ÇIKTI"

Operasyonun medya ayağına değinen A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tele1'de katıldığı programda Merdan Yanardağ'ın sorduğu soruların aslında ajan Hüseyin Gün tarafından sorulduğunu belirterek "Hüseyin Gün'ün Merdan Yanardağ'a hangi sorular soracağını dikte ettiği yazışmalar mevcut; Kemal Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin sorularını yanıtladığını sanırken aslında bir ajanın kurguladığı sorularla yanıtlıyordu" dedi.

"SEHER ALAÇAM'IN ÖLÜMÜNDE CİNAYET ŞÜPHESİ VAR"

Karataş ayrıca, soruşturmada adı geçen ve İmamoğlu ile ajan Hüseyin Gün'ün tanıştırdığı belirlenen Seher Alaçam'ın 2022 yılındaki ölümüyle ilgili olarak, "Seher Alaçam'ın ölümüyle ile ilgili bir cinayet şüphesi var. Bununla ilgili de bir adım atılabilir. Neden diyeceksiniz? Çünkü havuzda ölü bulunuyor evinin önündeki havuzda ve o gün Hüseyin Gün de orada. Başka kimse yok evde. Bununla ilgili de yeni bir gelişme olabilir. " ifadesini kullandı.

