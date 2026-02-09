İBB'de casusluk iddianamesi! İstanbullu'nun kişisel bilgileri siyasi menfaat için çalındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen casusluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu, ajan Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianamede Hüseyin Gün'ün 2019 seçimlerinde 20 milyon İstanbullu'nun kişisel verilerini nasıl ele geçirdiği ayrıntılarıyla yer aldı. A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan konuklar çalınan verilerin hangi ülkelere servis edildiğini ve iddianameye ilişkin birçok detayı ele aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile CIA ve İngiliz istihbaratına çalışan ajan Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede 2019 - 2025 yılları arasında İmamoğlu, Gün, Özkan ve Yanardağ'ın "siyasal casusluk" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede 20 milyon İstanbul halkının kişisel verilerinin nasıl çalındığı, ajan Hüseyin Gün ve Ekrem İmamoğlu'nun bağlantıları ayrıntılı olarak tespit edildi. İBB veri tabanından alınan bilgilerin Gün'e verildiği ve 2019'da tekrarlanan İstanbul seçimlerinde bilgilerin kullanılarak siyasi menfaat sağlandığı açıkça ortaya kondu.
Konuya ilişkin birçok ayrıntı deşifre olurken A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş ve Hukukçu-AK Parti MDK Üyesi AV. Aydoğan Ahıakın iddianamede yer alan bilgileri ele alarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
20 MİLYON İSTANBULLU'NUN KİŞİSEL BİLGİLERİ NASIL ÇALINDI?
Casusluk soruşturmasının perde arkasını aralayan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, İstanbul halkının İmamoğlu'nun talimatıyla kişisel verilerinin nasıl çalındığını anlatarak "20 milyonluk İstanbullunun ev adresi, TC numarası, elektrik ve tapu kayıtları gibi tüm biyografik verileri ajan Hüseyin Gün'e, oradan da Amerika ve İngiltere'deki istihbaratçılara teslim edildi" sözleriyle aktardı. Şimşek, bu kayıtların çalınmasında "İstanbul Senin" gibi uygulamalar üzerinden gerçekleştiğini belirterek, "Murat Ongun tarafından yapılan ve bedava internet gösterimleriyle uygulamanın yüklenmesi için servis edilen uygulamalar üzerinden milyonlarca vatandaşın bilgileri çalındı. Telefonlardaki konumlar dahi bu bilgiler çalındı. Kişisel veriler İmamoğlu'nun seçim danışmanı Necati Özkan üzerinden Hüseyin Gün'e ve yabancı servislerin eline gitti" şeklinde konuştu.