Ucu İmamoğlu’na uzanan 30 milyon dolarlık karanlık vurgun! Üçüncü denemede soydular | 2 gözaltı daha
İstanbul Bakırköy’de lüks bir sitenin otoparkında iki aracın bagajından çalınan 30 milyon dolarlık soygun Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü. Paranın izi Taç Döviz’in sahibi Atilla Durmaz’a kadar uzanırken, polis 11 şüpheliyi yakalayarak adalete teslim etti. Soruşturma kapsamında 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan bu sabah saatlerinde soruşturma kapsamında 2 kişi daha gözaltına alındı.
İstanbul Bakırköy'de akıllara durgunluk veren bir soygun gerçekleşti. Bir sitenin otoparkında iki lüks aracın bagajından çalınan 30 milyon dolar, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Paranın izi, İBB kasası olduğu iddia edilen Taç Döviz'in sahibi Atilla Durmaz'a kadar uzanırken; polis, 11 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak adalete teslim etti. Öte yandan MASAK, yasa dışı bahis üzerinden dönen 5 milyar liralık kirli paranın finansal sisteme girmesini engelleyerek dev bir operasyona imza attı.
9 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye getirilen şüphelilerden aralarında 18 yaşından küçük 1 kişinin de bulunduğu 9 şüpheli tutuklama talebiyle, 2 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
9 KİŞİ TUTUKLANDI
İstanbul'da otoparkta gerçekleşen 30 milyon dolarlık soygun soruşturması kapsamında 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA!
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu liderliğindeki İmamoğlu suç örgütünün İBB'deki rüşvet ağına uzanan İstanbul Bakırköy'deki lüks sitede yaşanan 30 milyon dolarlık vurgunda bu sabah saatlerinde 2 kişi daha gözaltına alındı.
30 MİLYON DOLAR NEDEN BAGAJDA SAKLANDI?
İstanbul'un en güvenli sitelerinden birinde gerçekleşen ve tam 15 dakika süren film gibi soygunun ardından gözler paranın sahibine çevrildi. Paraların sahibi Bilal Durmaz, polise verdiği ifadede parayı neden bankada değil de araç bagajında tuttuğuna dair, "İş yerini taşıma sürecindeydik, bu siteyi güvenli gördüğüm için paraları burada muhafaza ettim," ifadelerini kullandı. Neden banka hesabı kullanmadığı sorusuna ise Durmaz, "Banka işlemleri çok zahmetli olduğu için bu şekilde bir yöntemi tercih ettim," sözleriyle yanıt verdi.
GÜVENLİK DUVARI VE SİLİNEN KAYITLAR
Soygunun gerçekleştiği 11 Şubat gecesi, şebekenin yüksek güvenlikli siteye nasıl sızdığına dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Site sakini bir aracın hemen arkasına yapışarak plaka tanıma sistemini devre dışı bırakan hırsızların, araçların kelebek camlarını kırarak içeri sızdığı tespit edildi. Operasyonun ikinci ayağında gözaltına alınan şüphelilerin, suç delillerini karartmak için sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını sildirdiği belirlendi. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri silinen kayıtları geri döndürmek için yoğun bir mesai harcarken, çalınan paranın büyük bir kısmının akıbeti hala gizemini koruyor.
MASAK'TAN YASA DIŞI BAHSE 5 MİLYAR LİRALIK TOKAT
Sadece İstanbul'daki soygun değil, aynı zamanda yasa dışı bahis dünyasına yönelik yürütülen dev operasyon da dikkat çekti. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, dünya genelinde yasa dışı bahsin devasa boyutlara ulaştığını belirterek, "2023 rakamları 700 milyar doları aşarken, Türkiye'de bu rakamın 60 milyar doların üzerine çıktığı değerlendiriliyor," sözleriyle tablonun vahametini aktardı. MASAK'ın titiz çalışması sonucu, yasa dışı bahisten elde edilen yaklaşık 5 milyar liralık suç gelirinin finansal sistem içinde el değiştirmesinin önüne geçildi.