İBB’ye casusluk soruşturmasında yeni detay! Hüseyin Gün ve Seher Alaçam, Muharrem İnce ve Yurter Özcan’la bağlantılı çıktı

Casusluktan tutuklanan Hüseyin Gün'ün CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile de bağlantısı çıktı. (A Haber arşiv)

Aaron Barr, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nden 17 gün önce Hüseyin Gün'le WhatsApp üzerinden mesajlaştı. Aaron Barr, Hüseyin Gün'e, yazdığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Merhaba Hüseyin. Maalesef işler yolunda gitmedi. Ama yakında seni burada Miami'de görmeyi dört gözle bekliyorum. Bu arada, analizlerimize dayanarak İnce'nin hızlı yükselişini daha araştırmaya başladığımızda öngördük; o sırada insanlar ve gazeteler hâlâ onun 3. olacağını söylüyordu."

GÜN: "MANEVİ ANNEMİN MUHARREM İNCE'YLE TANIŞIKLIĞI VARDI. O TANIŞTIRMIŞTI."

Hüseyin Gün ifadesinde, Aaron Barr'ın İnce olarak bahsettiği kişinin Muharrem İnce olduğunu ifade etti. Gün, "İnce olarak bahsedilen kişi Muharrem İnce'dir. Burada analizden kasıt haber bültenlerinden vesaire kendisinin seçim durumunu merak etmiştim o yüzden sormuştum. Herhangi bir şekilde kampanya vesaire durumlarında bulunmadık. Manevi annemin (Seher Erçili Alaçam) kendisiyle tanışıklığı vardı. O tanıştırmıştı. Hatta ramazana ayı olarak hatırladığım dönemde kendisine kumanya ramazan kolisi dağıtmasında katkı olmak amacıyla mail yada mesaj gönderdim diye hatırlıyorum. Cevap verdi mi vermedi mi hatırlamıyorum. Fakat cevap vermemiş olacak ki herhangi bir ramazan kolisi vesaire yardımında bulunmamıştım" ifadelerini kullandı.