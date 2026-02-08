Ekrem İmamoğlu'nun siyasi casusluk davasında para trafiği! Merdan Yanardağ'ın eşinin üzerinden milyonluk transfer

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen siyasal casusluk soruşturmasında dikkat çekici yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İddianamede yer alan bilgilere göre, gazeteci Merdan Yanardağ'ın eşinin ortağı olduğu şirket üzerinden İsviçre merkezli istihbarat firması Talkwalker'a 65 bin 546 euro tutarında para transferi yapıldığı MASAK raporlarıyla tespit edildi.

CHP'li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan 'Siyasal casusluk' iddianamesinin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 4 şüphelinin 2019 seçim sürecinde siyasi menfaat sağlamak için hiyerarşi içerisinde hareket ettiği tespit edildi. İmamoğlu'nun milyonlarca vatandaşın kişisel verilerini kopyalayıp seçim çalışmasını yürütmesi karşılığında Hüseyin Gün'e verdiği belirlendi.

Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisistendi. İddianamede, Merdan Yanardağ'la ilgili MASAK tespitlerine de yer verildi.

ŞÜPHELİ TRANSFERLER



MASAK raporuna göre Hüseyin Gün'den 10 bin euro nakit para aldığı ortaya çıkan Yanardağ'ın eşi Sevim Kahraman Yanardağ'ın "Angelabs İnternet Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri" isimli şirketin ortağı olduğu, bu firmanın faaliyet alanının ise çevrimiçi konuşma, medya içeriklerini ve piyasa araştırmasını analiz etmesini sağlayan yapay zeka destekli istihbarat toplama firması Lüksemburg merkezli "Talkwalker"a ise 65 bin 546 euro swift işlemi gönderdiği saptandı.