Özel'den İmamoğlu'nu kızdıracak sözler! İBB'deki rüşvet ve yolsuzluk çarkını itiraf etti

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş (solda) Sıvacı Adem Soytekin (sağda)

İMAMOĞLU'NUN AVUKATININ TUTUKLANMASI

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, etkin pişmanlıktan faydalanan şüpheliler Adem Soytekin ve Servet Yıldırım'ın iddiaları üzerine hakkında başlatılan soruşturmada 19 Haziran'da tutuklandı.

Soruşturmada gözaltına alınan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş ile yeğeni Murat Keleş de 20 Haziran'da tutuklandı.

YEDİNCİ OPERASYON

Soruşturmada, 5 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheli Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, şoförü Sonkan Turan tutuklanırken avukat Onur Büyükhatipoğlu hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

SEKİZİNCİ OPERASYON

Soruşturmada, 18 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı, ilerleyen günlerde gözaltına alınan şüpheli sayısı 17'ye yükseldi. Gözaltına alınan şüphelilerden Boğaziçi AŞ Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erzincan ile satın alma personeli Ali Cüneyt Özdemir'in de aralarında bulunduğu 8 şüpheli dün tutuklanırken 9'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren 39 şüpheli tahliye edildi

Soruşturma kapsamında 42'si tutuklu 74 şüpheli, savcılığa başvurarak etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren tutuklu şüpheliler şöyle:

"İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, iş insanları Ali Nuhoğlu, Adem Soytekin, Seyfi Beyaz, Ahmet Sari, İsmail Sari, Ahmet Çiçek, Eyüp Subaşı, Noyan Kırmızıgül, Murat İlbak, Muhittin Palazoğlu, Kabil Taşçı, Mehmet İlhan Gülay, Nezahat Kurt, Berat Çağrı Kapki, İhsan Mengir, Yücel Mengir, Dinçer Kantar, Alaeddin Vardar ve Fikret Baydemir, tutuklu şüpheli Hüseyin Köksal'ın şoförü olan şüpheli Servet Yıldırım, avukat Süleyman Atik, inşaat teknikeri Altan Gözcü, muhasebe müdürü Murat Bıyık, reklamcı Hüseyin Kum, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu, tutuklu şüpheli Adem Soytekin'in kardeşi Ogün Soytekin ile koruması Murat Erenler, Şeyhmus Sarıboğa, Güngör Gürman, Hasan Özsoy, Taner Gümüş, Kadir Gümüş, Bülent Yılmaz, eski CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Harita Mühendisi Yakup Öner, avukat Orçun Muhittin Yılmaz ve iş insanı Sarp Yalçınkaya."

İfade veren tutuklu 42 şüpheliden 39'u tahliye edildi. İBB Harita Mühendisi Yakup Öner, iş insanı Sarp Yalçınkaya ve avukat Orçun Muhittin Yılmaz ise verdikleri ifadelerin soruşturmanın aydınlanması için yeterli olmaması gerekçesiyle tahliye edilmedi.

Bazı şüphelilerin etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler

İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadesinde, 2019'da İSTON AŞ'de genel müdür olarak göreve başladığı süreçte şüpheli Ertan Yıldız'ın iştiraklerden sorumlu başkan danışmanı olduğunu anlattı.

Togay, Ertan Yıldız'ın Bakırköy'deki ek hizmet binasında iştirak çalışanlarından oluşan koordinasyon ekibi kurduğunu, bu yapının "satın alma ve ihale", "hukuk", "finans", "insan kaynakları", "iletişim" ve "endüstriyel ilişkiler koordinatörlüğü" olmak üzere toplam 6 koordinatörlükten oluştuğunu dile getirdi.

Yıldız'ın iştiraklerdeki bütün süreçleri bunlar üzerinden yürüttüğünü kaydeden Togay, "Satın alma, ihaleye çıkış, ihale sonuç, atama, terfi, finansal süreçler, sendikal süreçler ve benzeri tüm yönetim kurulu kararları bu koordinatörlükler üzerinden Yıldız tarafından onaylanıyor, daha sonra yönetim kurulu imzasına çıkıyordu. Yönetim kurulu kararlarının aslının üzerine İBB kaşesi vuruyordu. Bu kaşenin anlamı Ertan Yıldız'ın bu kararı onayladığı manasına gelmekteydi. Sonrasında bu yönetim kurulu kararları imzaya çıkıyor ve imzalar atılıyordu. Bu yapı yaklaşık 1,5 yıl öncesine kadar bu şekilde devam etti. Söz konusu anlattığım yapı, gayriresmi olarak hiçbir hukuki altyapısı olmadan kontrolsüz yürütülmüş bir yapıydı." beyanında bulundu.

Şüpheliler arasında yer alan iş insanı Adem Soytekin de ifade verdi.

Soytekin, söz konusu operasyonun çok öncesinden duyulduğunu iddia ederek "İmamoğlu başta olmak üzere avukat Mehmet Pehlivan tarafından sistemdeki tüm aktörler uyarıldığı için şu an ve operasyon esnasında nakit para bulunamamıştır. Operasyon öncesinde Fatih Keleş'in sistemin paralarını sakladığı güvenli evler olduğunu biliyorum. Veysel Erçevik'in (şüpheli) kullanmış olduğu ev de bunlardan birisiydi. Bakırköy'de Aşçıoğlu ve Nef, Koru Florya'da Mustafa Keleş'e ait bir dairenin bu amaçlarla tutulduğunu bilmekteyim." ifadelerini kullandı.

İş insanı Ahmet Sari ifadesinde, İBB'den hak ettiği 3 milyar liranın üzerindeki ödemenin yapılmadığını, bu süreçte alacaklarını tahsil edebilmek için Ertan Yıldız ve Fatih Keleş'in kendisinden para istediğini öne sürdü.

Yıldız'a farklı tarihlerde 63 milyon lira, Keleş'e de 17 farklı tarihte toplam 169 milyon 500 bin lira vermek zorunda kaldığını aktaran Sari, ödemelere ilişkin dekontları soruşturma dosyasına sunacağını kaydetti.