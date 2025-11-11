"Casusluk" iddiasında dikkat çeken yazışma! Hüseyin Gün ifadesinde neler anlattı?

OLUMSUZ HABERLERİ GÜNDEMDEN DÜŞÜRMÜŞLER!

Biz A Haber başta olmak üzere birçok medya grubu ne yaptı? Bunun neden yapıldığına dair konuşmaya başladık ve bir sürü iddia geliyordu o gün. Bu kopyalanan veri tabanları alakasız kişilere verildiği ve bu verilerin kopyalandığına dair haberler yapıyorduk. E bundan rahatsızlık duyuyorlar ve şunu söylüyor. Bir sonraki sayfayı da hemen ekrana getirelim. Bu sayfayı seslendirdik. Necati Özkan bana bu veri tabanı kopyalama üzerine haberler bizi çok rahatsız ediyor dedi. Yani bizim o gün yapmış olduğumuz haberler A Haber olarak yine diğer medya gruplarının yaptığı haberlerden rahatsız oluyorlar. Niye? Çünkü Necati Özkan şunu söylüyor: Veri tabanı kopyalama üzerine haberler bizi çok rahatsız ediyor. Bu haberlerin etkisi görünürlüğünü azaltabilir miyiz? şeklinde sordu diyor. Deneyebileceğimi belirttim diyor. Herhangi bir izin almaksızın bu haberlerin bastırılması amacıyla faaliyete geçtik diyor. Ve bunun sonucunda da İBB veri kopyalaması haberlerini gündemden peyderpey düştü. Ve risk konuları bunlarla alakalıydı. Yani şöyle düşünün. Ekrem İmamoğlu'nun o gün en çok hakkında çıkan haberlerden biri siz neden veri tabanını kopyalıyorsunuz? Siz veri tabanını alakasız kişilere mi veriyorsunuz? Tüm bunları biz burada konuşurken bunlar sosyal medyada paylaşılıp ve bir şekilde yankı buluyordu. Karşılık buluyordu. Bunun bir şekilde yok edilmesini istiyor ve bunun üzerine Necati Özkan'a diyor ki Hüseyin Gün biz bu çalışmayı yaptık. Ekrem İmamoğlu'nun bu veri tabanını kopyaladığı haberleri düşecek. Siz eğer olumsuz bir şey yapıyorsanız eğer bu haber oluyorsa bu haberleri bir şekilde 7.'ye 20. sayfalara atıyorlar ve sizin onu görmeniz çok mümkün olmuyor.