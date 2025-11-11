"Casusluk" iddiasında dikkat çeken yazışma! Hüseyin Gün ifadesinde neler anlattı?

ALGI ÇALIŞMASI YAPTILAR!
Ama bir de şöyle bir çalışma yapıyorlar Haktan Uysal. Diyorlar ki biz diyor AK Parti'nin diyor kendi ilçelerinde yapmış olduğu Sultanbeyli, Esenler, Beyoğlu, Eyüp Sultan, Kağıthane, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar'daki memnuniyetsiz AK Parti seçmenleri şu anda İmamoğlu'nun politikalarının onlar için ne anlama geleceğini konuşuyorlar. Bu nedenle hap formunda bilgi ile saldırı zamanı şimdi diyor. Yani şimdi saldıracağız diyor. Demir sıcakken dövmek her zaman iyisidir diyor. Bu bölgelerde özellikle seçime destek paketi, madde bağımlılığı, Suriye mültecileri paketleriyle ilgileniyor. Bakın şimdi. Hatırlarsanız bir dönem Suriyeliler üzerinden Suriyeliler o dönemde o savaş sonrasında ülkemize gelmişlerdi ve hep şöyle haberleri paylaştılar: Her gelen Suriyeli sanki bir kafede oturuyor. Akşama kadar eğleniyor. Hiçbir şeyi umurunda değil. Hayatı Türkiye'de güllük gülistanlık ve Türkiye bunlara para veriyor ve bunlar hiçbir şey çalışmadan, hiçbir şey yapmadan lüks bir hayat yaşıyorlar profili çiziyorlardı. Ve bu da haklı olarak insanlar buna inananlar tepki gösteriyorlardı. Kendi ülkelerini terk etmiş. Gelmiş İstanbul'da ya da Türkiye'de keyif yapıyorlar. Bizim paramızı bunlara veriyorlar gibi bir algı uyandırdılar ve insanlar bir anda hem Suriyelilere düşman olmaya başladı, hem hükümete karşı yanlış düşüncelere kapılmaya başladılar. Tabii ki gerçekler sonra ortaya çıktı.