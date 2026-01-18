Suriye ordusunun hedefi Rakka! Fırat Nehri su ve enerji açısından kritik önemde

Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü

"ABD DESTEK VERMEZSE ÖRGÜT IRAK'A KADAR KAÇAR"

Sarı, terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Nehri'nin doğu ve batısını işgal ettiğine dikkat çekerek özellikle ABD'nin terör örgütüne verdiği desteği geri çekmesinin oldukça kritik olduğunu vurguladı. Ayhan Sarı ABD'nin destek vermemesi durumunda PKK/YPG'nin Irak'a kadar kaçacağını ifade ederek Suriye ordusunun Tabka ve Rakka'ya girmesiyle Fırat'ın doğusunun kaderini değiştirecek önemli bir adım olduğunu ifade etti.

"Tabka Rakka'da biz bir sürü petrolü var, suyu var hepsini konuşabiliriz ama önemli faktörlerden bir tanesi şu: Rakka'da ki Amerika Birleşik Devletleri yüzde 70-80'ini yıktı buranın. Rakka'da terör örgütüne Amerika Birleşik Devletleri destek verecek mi vermeyecek mi? Bunu da test edeceğiz. Bence bu çok önemli kritik bir nokta. Çünkü Rakka'da terör örgütü Amerika'nın onu desteklemediğini görürse arkaya doğru çok ciddi bir şekilde zincirleme bir reaksiyon olarak kaçan, yıkılan Irak'a kadar giden bir terör örgütünü de görebiliriz. Dolayısıyla önümüzdeki saatler bence Halep'te Şeyh Maksud'dan işte Deyrizor'dan Meskene'nin de ötesinde Tabka ve Rakka Fırat'ın doğusunun kaderini belirleyecek bir nokta, bir yer olabilir."