Suriye ordusunun hedefi Rakka! Fırat Nehri su ve enerji açısından kritik önemde
YPG/SDG'ye yönelik başlatılan operasyonlar tüm hızıyla sürerken, Suriye ordusu Rakka'ya doğru ilerliyor. Tabka terörden arındırılırken, Deyrizor ve Rakka'da bulunan aşiretler orduya destek vererek YPG ile çatışırken gözler Fırat'ın doğusuna çevrildi. Şam yönetimi terörsüz Suriye operasyonlarını kararlılıkla sürdüreceğinin sinyalini verirken bölgenin önemi ise A Haber ekranlarında ele alındı. Gece Ajansı programına katılan uzmanlar Fırat Nehri'nin petrol, su, elektrik ve tarım alanları bakımından oldukça önemli olduğunu vurgularken Suriye ordusunun kontrolü sağlamasının stratejik ve politik üstünlük oluşturacağını belirtti.
PKK/YPG terör örgütünün Halep'te sivillere başlattığı saldırılar, Suriye ordusunun düzenlediği operasyonlar sayesinde bertaraf edilirken bölge terörden arındırılıyor. Ordunun ilk olarak Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde gerçekleştirdiği harekatlar Deyr Hafir-Meskene hattının ardından Tabka ve Rakka'ya doğru ilerliyor. Suriye ordusu YPG'ye ait üsleri vururken diğer yandan teröristlerin bıraktığı mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
"Terörsüz Suriye" operasyonlarının başlatmasıyla Deyrizor ve Tabka'da bulunan aşiretler Şam yönetimine destek vererek YPG/SDG terör örgütüyle yoğun çatışmaya girerken, ordunun Rakka'ya ilerlemesiyle gözler Fırat Nehri'nin doğu ve batısına çevrildi. A Haber günlerdir Suriye'de sürdürdüğü yayınlarla operasyonları dakika dakika aktarırken Sinan Tatlı'nın sunduğu Gece Ajansı programına katılan Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar ve Uluslararası İlişkiler Uzman Dr. Ayhan Sarı, bölgedeki sıcak gelişmeleri ve Rakka'nın Şam hükümeti açısından önemine değinerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"YPG TABKA DÜŞERSE RAKKA'NIN DA DÜŞECEĞİNİ BİLİYOR"
Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, Suriye ordusunun başlattığı operasyonun oldukça zorlu olduğuna dikkat çekerek; "Suriye ordusu, Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde başlattığı operasyonun devamı yaklaşık 55 kilometrelik bir harekat içerisinde Deyrizor'a geldiler ve orayı da çok kısa birkaç saatlik süre içerisinde terörden arındırdılar. Ve bu mahalleler meskun mahal. Dolayısıyla bu meskun mahal harekatında örgütü temizlemek gerçekten çok büyük bir başarı. Deyrizor bu şekilde temizlendi. Kavas Meskane'ye indiler ve Fırat Nehri'ne dayandılar burada Meskane'de. Sonra Tabka'ya indiler. Tabka biraz daha zor, yoğun çatışmalar olacak. Oradan birtakım haberler gelecek. Tabka'da mayın tarlası ve beton mevziler var. Çünkü orayı bir cephe kabul etmişler. Onlar da (PKK/YPG terör örgütü) biliyor Tabka düşerse Rakka düşecek. Ve beklendiği gibi de gidiyor. Tabka'yı da aldılar biliyorsunuz yoğun çatışmalardan sonra. Tabka da ele geçirildi ve sabah yedi sularında SDG'nin sözde lideri ne demişti? "Biz çekileceğiz. İşte komşularımızın birtakım talepleri, işte büyük devletlerin isteği ve bizim taktik gereği filan" diye uydurma bir gerekçeyle kaçtılar. Ama emirle kaçmışlar onlar. Dolayısıyla Rakka tarafına çekildiler." dedi.
"PKK HASEKE KIRSALINDA SIKIŞMIŞ VAZİYETTE KALACAK"
Olçar, Suriye ordusunun Rakka'yı alması halinde operasyonları ilerleteceğini ve sırada Deyrizor ve Ebu Kemal'e geçileceğini ifade ederek, asıl hedefin Haseke olduğunun altını çizdi.
"Rakka da alınırsa ne oluyor biliyor musunuz? Bunlar tırnak içinde söyleyelim; Rakka DEAŞ'ın başkentiydi 2014-2017 arasında. Oraya koalisyon güçleri, ilk başta 65 ülke vardı orada koalisyon içerisinde, zor aldılar ve Rakka'yı yıktılar. Başından sonuna kadar Rakka artık yerle bir oldu ancak alındı. Rakka o kadar kritik bir yer ki; Halep neyse Rakka da o. Fırat'ın batısında Halep, doğusunda Rakka düğüm noktası. Dolayısıyla orayı da şu anda alacaklar ve doğusuna geçmiş olan bir operasyon söz konusu. Sonrasını söyleyeceğim; bu bana göre tabii benim kanaatim, bu Tabka ve Rakka'dan sonra muhtemelen Deyrizor'a, oradan Ebu Kemal'e geçecekler. Ebu Kemal, Ömer Rafinerisi'nin olduğu yer. Artık PKK terör örgütü Haseke kırsalında ve merkezinde sıkışmış vaziyette kalacak. Nihai hedef Haseke'dir." ifadelerini kullandı.
"SU VE ENERJİ EMNİYETİ SAĞLANMIŞ OLACAK"
Kemal Olçar, Suriye'nin en büyük hidroelektrik santralinin bölgede olduğunu ve ülkenin su ve elektrik dengesini belirlediğini belirterek; "Suriye ordusu burayı aldığında bir kere suyun emniyeti sağlanmış oluyor. Çünkü PKK tehdit ediyordu "İşte barajı yıkarız, suyu zehirleriz ya da suyu vermeyiz, keseriz" diyorlardı. Dolayısıyla su emniyeti sağlanmış olacak bu bir. İki, enerji emniyeti, elektrik. Dolayısıyla bu elektrikle ilgili de en azından Suriye'nin geneline yayılmış olan elektrik şebekelerine verilecek olan enerji garanti altına alınmış olacak. Teşrin Barajı da keza aynı şekilde. Tabka Barajı'nda bu bölgede iki tane baraj sulama için kullanılıyor. Hidroelektrik santralleri var elektrik üretimi için kullanılıyor. Ekilebilir araziler bu kıyıların batısında ve çok geniş alanlarda tarım yapabiliyorsunuz. Bazı noktalarda petrol kuyuları var, onlar üretim için kullanılıyor. Yani iki baraj çok şey demektir, elde bulundurana çok büyük avantajlar sağlar. Dolayısıyla Suriye Milli Ordusu bu bölgeleri ele geçirdiği andan itibaren stratejik ve politik üstünlüğü ele geçirmiş anlamına gelir." şeklinde konuştu.
FIRAT NEHRİ'NDE ENERJİ VE TARIM ALANLARI KRİTİK ÖNEME SAHİP
Uluslararası İlişkiler Uzman Dr. Ayhan Sarı, Tabka bölgesinin PKK/YPG terör örgütünün ele geçirdiğini ve bu hatta enerji, su ve tarım arazilerinin olmasıyla önemli bir geçiş hattı olduğuna dikkat çekerek; "Rakka üzerinden Fırat Nehri'ne ve bir sonraki aşamada Fırat'ın batısına, Akdeniz'e doğru ilerlemeye çalışan bir örgüt vardı. Ve hatırlayalım o partinin şu an içeride olan lideri de "Bu Fırat'ın batısına da geçeceğiz, siz de şöyle böyle bakacaksınız" diyordu. Burada enerji var, su var ve diğer tarafta Rakka tarafında da petrol, işte tahıl olarak ekilen tarım arazileri var. Oradan Halep'e, Halep'ten de Akdeniz'e gitmek isteyen bir örgüt vardı. Asıl planı buydu, bu öncelikle bertaraf edilmiş oldu. Ama bu Tabka ve Rakka'nın şöyle de bir konusu var; ABD, terör örgütüne açıktan verdiği desteği büyük oranda Fırat'ın doğusu için veriyordu. Ve özellikle Türkiye'nin 2016'dan sonra yaptığı operasyonlarla birlikte Fırat'ın batısında terör örgütüne çok fazla destek vermeyeceğini gösteriyordu. Şimdi Tabka Rakka'da biz şunu da test edeceğiz; terör örgütünden ziyade..."
"ABD DESTEK VERMEZSE ÖRGÜT IRAK'A KADAR KAÇAR"
Sarı, terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Nehri'nin doğu ve batısını işgal ettiğine dikkat çekerek özellikle ABD'nin terör örgütüne verdiği desteği geri çekmesinin oldukça kritik olduğunu vurguladı. Ayhan Sarı ABD'nin destek vermemesi durumunda PKK/YPG'nin Irak'a kadar kaçacağını ifade ederek Suriye ordusunun Tabka ve Rakka'ya girmesiyle Fırat'ın doğusunun kaderini değiştirecek önemli bir adım olduğunu ifade etti.
"Tabka Rakka'da biz bir sürü petrolü var, suyu var hepsini konuşabiliriz ama önemli faktörlerden bir tanesi şu: Rakka'da ki Amerika Birleşik Devletleri yüzde 70-80'ini yıktı buranın. Rakka'da terör örgütüne Amerika Birleşik Devletleri destek verecek mi vermeyecek mi? Bunu da test edeceğiz. Bence bu çok önemli kritik bir nokta. Çünkü Rakka'da terör örgütü Amerika'nın onu desteklemediğini görürse arkaya doğru çok ciddi bir şekilde zincirleme bir reaksiyon olarak kaçan, yıkılan Irak'a kadar giden bir terör örgütünü de görebiliriz. Dolayısıyla önümüzdeki saatler bence Halep'te Şeyh Maksud'dan işte Deyrizor'dan Meskene'nin de ötesinde Tabka ve Rakka Fırat'ın doğusunun kaderini belirleyecek bir nokta, bir yer olabilir."
