Deyr Hafir’deki operasyonun perde arkası! Güvenlik kaynakları: Gecikmiş ama zorunlu bir adımdır

TERÖR ÖRGÜTÜ UYARILMASINA RAĞMEN SİVİLLER KALKAN OLARAK KULLANILDI

Güvenlik kaynakları tarafından Suriye sahasında yaşanan son gelişmeler gerekçeleriyle açıklanırken YPG/SDG terör örgütlerine tanınan tüm toleransın sona ermesi sonucu operasyonun başladığı vurgulandı. Uyarılara rağmen terör örgütünün sivillere yönelik saldırılarını sürdürmesiyle Deyr Hafir ve Meskene hattında ilan edilen askeri alan, planlı ve kontrollü bir operasyonun zeminini oluşturdu.

Suriye ordusunun sivillerin zarar görmeden insani koridorlar açıldığının altı çizilirken, örgüte açık uyarılar yapıldığı ve hedef alınacak noktaları ilan edildiği belirtildi. Buna rağmen SDG/YPG, bilindik yöntemlerine başvurarak sivilleri kalkan olarak kullandığı ve bölgeyi terk etmemeleri üzerine operasyonun başlatılarak "Uluslararası hukuk ve savaş kuralları açısından meşru ve zorunlu" olduğu vurgulandı.