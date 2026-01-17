Viral Galeri Viral Liste Dünyanın en çok taraftarı olan kulüpleri! Real Madrid ilk sırada, tek Türk takım ise…

Dünyanın en çok taraftarı olan kulüpleri! Real Madrid ilk sırada, tek Türk takım ise…

Küresel çapta yapılan yeni bir araştırma, futbol dünyasında en geniş taraftar kitlelerine sahip kulüpleri ortaya koydu. 20 takımdan oluşan listenin ilk sırasında Real Madrid yer aldı. Sıralamaya giren tek Türk takım ise Süper Lig'den oldu. İşte o liste...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.01.2026 19:36
"Goal" adlı futbol sayfası tarafından paylaşılan verilere göre futbol dünyasında en geniş taraftar kitlelerine sahip kulüplerni ortaya koydu. Sosyal medya takipçileri ve küresel etki üzerinden hazırlanan yeni bir sıralama, en çok takip edilen 20 futbol kulübünü gösterdi. Avrupa'nın köklü takımları ilk sıralarda yer alırken, listede Süper Lig'den bir temsilcinin bulunması Türk futbol severlerin de ilgisini çekti.

1) REAL MADRİD – 449,5 milyon

2) BARCELONA – 403,3 milyon

3) MANCHESTER UNİTED – 229,6 milyon

4) PARİS SAİNT-GERMAİN – 195 milyon

