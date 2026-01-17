Dünyanın en çok taraftarı olan kulüpleri! Real Madrid ilk sırada, tek Türk takım ise…

"Goal" adlı futbol sayfası tarafından paylaşılan verilere göre futbol dünyasında en geniş taraftar kitlelerine sahip kulüplerni ortaya koydu. Sosyal medya takipçileri ve küresel etki üzerinden hazırlanan yeni bir sıralama, en çok takip edilen 20 futbol kulübünü gösterdi. Avrupa'nın köklü takımları ilk sıralarda yer alırken, listede Süper Lig'den bir temsilcinin bulunması Türk futbol severlerin de ilgisini çekti.