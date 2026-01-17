Suriye’de terör temizliği! YPG’lilerin Tabka’dan kaçış anları ilk kez ve sadece A Haber’de

Suriye’de terör örgütü YPG/SDG’nin işgali altındaki bölgelere yönelik operasyon düzenleniyor (AA)

Son olarak Suriye ordusu, YPG işgali altındaki stratejik öneme sahip Tabka'ya da operasyon düzenledi. Çok yönlü harekâtla teröristlerin direnci kırıldı, Tabka tamamen YPG'den arındırılarak Suriye ordusunun kontrolüne geçti.

YPG'Lİ TERÖRİSTLERİN KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ İLK KEZ VE SADECE A HABER'DE

Bölgedeki gelişmeleri en sıcak noktadan ve anbean ekranlara taşıyan A Haber, uluslararası yayıncılıkta ses getiren yayınlarına bir yenisini daha ekledi. YPG'li teröristlerin Tabka'dan kaçış anları, A Haber farkıyla, muhabirimiz Mehmet Geçgel tarafından saniye saniye kayda alındı.

YENİ PAROLA: RAKKA

Öte yandan Suriye ordusunun bölgede YPG'ye yönelik operasyonları giderek genişlerken, ordudan yapılan açıklamada yeni hedefin Rakka sınırı olduğu bildirildi.