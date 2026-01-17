18 Ocak 2026, Pazar
Suriye'de terör temizliği! YPG'lilerin Tabka'dan kaçış anları ilk kez ve sadece A Haber'de

Suriye’de terör temizliği! YPG’lilerin Tabka’dan kaçış anları ilk kez ve sadece A Haber’de

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 18.01.2026 00:30 Güncelleme: 18.01.2026 01:51
Suriye’de terör temizliği! YPG’lilerin Tabka’dan kaçış anları ilk kez ve sadece A Haber’de

Suriye ordusunun, PKK’nın Suriye uzantısı YPG/SDG güçlerine karşı 3 Ocak’ta başlattığı çok yönlü operasyonlar giderek genişliyor. Son olarak YPG işgali altındaki Tabka’ya yönelik harekât düzenleyen Suriye ordusu, eş zamanlı operasyonlarla bölgenin kontrolünü ele geçirdi. YPG’li teröristlerin Tabka’dan kaçış anları ise ilk kez ve sadece A Haber farkıyla anbean ekranlara yansıdı.

Suriye'nin Halep kentinde, PKK/YPG'nin uzantısı SDG'ye karşı 3 Ocak'ta başlatılan geniş çaplı operasyonlar aralıksız sürüyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki bölgelere yönelik operasyon düzenleniyor (AA)

Eşrefiye, Şeyh Maksud, Deyr Hafir ve Beni Zeyd'de eş zamanlı düzenlenen harekâtlarla terör unsurları tek tek temizlenirken, bölgede kalıcı güvenlik sağlandı.

Deyr Hafir'de yaşanan ağır darbenin ardından SDG elebaşı Mazlum Abdi'nin yaptığı açıklama dikkat çekti. Abdi, terör unsurlarının Fırat'ın doğusuna çekilmek zorunda kaldığını itiraf ederek örgütün sahadaki çözülüşünü gözler önüne serdi.

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki bölgelere yönelik operasyon düzenleniyor (AA)

Son olarak Suriye ordusu, YPG işgali altındaki stratejik öneme sahip Tabka'ya da operasyon düzenledi. Çok yönlü harekâtla teröristlerin direnci kırıldı, Tabka tamamen YPG'den arındırılarak Suriye ordusunun kontrolüne geçti.

YPG'LİLERİN KAÇIŞ ANLARI İLK KEZ VE SADECE A HABER'DE

YPG'Lİ TERÖRİSTLERİN KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ İLK KEZ VE SADECE A HABER'DE

Bölgedeki gelişmeleri en sıcak noktadan ve anbean ekranlara taşıyan A Haber, uluslararası yayıncılıkta ses getiren yayınlarına bir yenisini daha ekledi. YPG'li teröristlerin Tabka'dan kaçış anları, A Haber farkıyla, muhabirimiz Mehmet Geçgel tarafından saniye saniye kayda alındı.

YENİ PAROLA: RAKKA

Öte yandan Suriye ordusunun bölgede YPG'ye yönelik operasyonları giderek genişlerken, ordudan yapılan açıklamada yeni hedefin Rakka sınırı olduğu bildirildi.

Suriye'de terör temizliği! YPG'lilerin Tabka'dan kaçış anları ilk kez ve sadece A Haber'de

