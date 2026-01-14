Suriye Ordusu'ndan YPGye ultimatom: Deyr Hafir’de yeni operasyon için düğmeye basıldı! A Haber YPG mevzilerini görüntüledi
Suriye ordusu, terör örgütü YPG’ye “Fırat’ın batısını terk et” uyarısının ardından Deyr Hafir hattında yeni bir operasyon için düğmeye bastı. Bölgeye Lazkiye başta olmak üzere birçok noktadan yoğun askeri sevkiyat yapılırken, stratejik Meskene bölgesinde yollar trafiğe kapatıldı. A Haber ekibi, çatışmaların ve askeri hareketliliğin merkezindeki cephe hattından son durumu yerinden aktardı.
Suriye ordusu, terör örgütü YPG'ye yönelik geniş kapsamlı bir harekatın hazırlıklarını en üst seviyeye çıkardı. Şam yönetiminin teröristlere "Fırat'ın batısını terk edin" çağrısı sonrası bölgeye Lazkiye başta olmak üzere pek çok noktadan yoğun askeri sevkiyat yapıldı. Stratejik öneme sahip Meskene bölgesinde yollar trafiğe kapatılırken, A Haber ekibi çatışmaların ve askeri hareketliliğin göbeğindeki Deyr Hafir hattından en sıcak gelişmeleri yerinden aktardı.
CEPHE HATTINA YOĞUN SEVKİYAT
Suriye sahasındaki hareketliliği yerinde takip eden A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Deyr Hafir hattına çok sayıda askeri birlik sevk edildi. Suriye ordusu özellikle Lazkiye'den gelen birliklerini bu noktaya konuşlandırıyor. Geçtiğimiz günlerde sinyali verilen yeni operasyon öncesi sevkiyatlar artmış durumda" sözleriyle bölgedeki askeri yığınağın boyutuna dikkat çekti. Suriye Ordusu Harekat Komutanlığı'nın her türlü senaryoya hazır olduğunu belirten Geçgel, teröristlerin sık sık sızma girişiminde bulunduğunu ancak ordunun bu saldırıları başarıyla püskürttüğünü ifade etti.
TERÖRÜN KANLI YÜZÜ: KÖPRÜLER HAVA UÇURULDU
Terör örgütü YPG'nin bölgedeki ikmal hatlarını kesmek ve sivil ulaşımını engellemek için başvurduğu yöntemleri kameraman Mehmet Ali Bağ görüntüledi. Yıkılan bir köprüyü gösteren Geçgel, "YPG'li teröristler, köyler arasındaki bağlantıyı koparmak için köprüleri havaya uçuruyor. Dün gece iki köy arasındaki bir köprüye el yapımı patlayıcı yerleştirdiler ancak Suriye ordusu müdahale ederek imha etti. Ekranlarınıza getirdiğimiz bu yıkık köprü, teröristlerin sivil hayatı nasıl felç ettiğinin en net kanıtıdır" ifadelerini kullandı.
OPERASYON SAATİ Mİ YAKLAŞIYOR?
Bölgede askeri yasakların genişlediğini aktaran Geçgel, "Meskene bölgesi askeri alan ilan edildi. Suriye polisi, Meskene'ye giden yolların bu akşam yerel saatle 18.00'den itibaren ikinci bir emre kadar trafiğe kapatıldığını duyurdu. Bu gelişme, harekatın bu akşam başlayıp başlamayacağı sorusunu akıllara getiriyor" diyerek bölgedeki gergin bekleyişi aktardı. Özellikle Safira ve Altıncı Çiftlik yönündeki yolların kapatılması, operasyonun kapsamının geniş olacağına işaret ediyor.