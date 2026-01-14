Suriye Ordusu'ndan YPGye ultimatom: Deyr Hafir’de yeni operasyon için düğmeye basıldı! A Haber YPG mevzilerini görüntüledi

Suriye ordusu, terör örgütü YPG'ye yönelik geniş kapsamlı bir harekatın hazırlıklarını en üst seviyeye çıkardı. Şam yönetiminin teröristlere "Fırat'ın batısını terk edin" çağrısı sonrası bölgeye Lazkiye başta olmak üzere pek çok noktadan yoğun askeri sevkiyat yapıldı. Stratejik öneme sahip Meskene bölgesinde yollar trafiğe kapatılırken, A Haber ekibi çatışmaların ve askeri hareketliliğin göbeğindeki Deyr Hafir hattından en sıcak gelişmeleri yerinden aktardı.

CEPHE HATTINA YOĞUN SEVKİYAT

Suriye sahasındaki hareketliliği yerinde takip eden A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Deyr Hafir hattına çok sayıda askeri birlik sevk edildi. Suriye ordusu özellikle Lazkiye'den gelen birliklerini bu noktaya konuşlandırıyor. Geçtiğimiz günlerde sinyali verilen yeni operasyon öncesi sevkiyatlar artmış durumda" sözleriyle bölgedeki askeri yığınağın boyutuna dikkat çekti. Suriye Ordusu Harekat Komutanlığı'nın her türlü senaryoya hazır olduğunu belirten Geçgel, teröristlerin sık sık sızma girişiminde bulunduğunu ancak ordunun bu saldırıları başarıyla püskürttüğünü ifade etti.