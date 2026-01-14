CANLI YAYIN

Suriye Ordusu'ndan YPGye ultimatom: Deyr Hafir’de yeni operasyon için düğmeye basıldı! A Haber YPG mevzilerini görüntüledi

Suriye ordusu, terör örgütü YPG’ye “Fırat’ın batısını terk et” uyarısının ardından Deyr Hafir hattında yeni bir operasyon için düğmeye bastı. Bölgeye Lazkiye başta olmak üzere birçok noktadan yoğun askeri sevkiyat yapılırken, stratejik Meskene bölgesinde yollar trafiğe kapatıldı. A Haber ekibi, çatışmaların ve askeri hareketliliğin merkezindeki cephe hattından son durumu yerinden aktardı.

Suriye ordusu, terör örgütü YPG'ye yönelik geniş kapsamlı bir harekatın hazırlıklarını en üst seviyeye çıkardı. Şam yönetiminin teröristlere "Fırat'ın batısını terk edin" çağrısı sonrası bölgeye Lazkiye başta olmak üzere pek çok noktadan yoğun askeri sevkiyat yapıldı. Stratejik öneme sahip Meskene bölgesinde yollar trafiğe kapatılırken, A Haber ekibi çatışmaların ve askeri hareketliliğin göbeğindeki Deyr Hafir hattından en sıcak gelişmeleri yerinden aktardı.

A HABER YPG MEVZİLERİNİ GÖRÜNTÜLÜYOR

CEPHE HATTINA YOĞUN SEVKİYAT

Suriye sahasındaki hareketliliği yerinde takip eden A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Deyr Hafir hattına çok sayıda askeri birlik sevk edildi. Suriye ordusu özellikle Lazkiye'den gelen birliklerini bu noktaya konuşlandırıyor. Geçtiğimiz günlerde sinyali verilen yeni operasyon öncesi sevkiyatlar artmış durumda" sözleriyle bölgedeki askeri yığınağın boyutuna dikkat çekti. Suriye Ordusu Harekat Komutanlığı'nın her türlü senaryoya hazır olduğunu belirten Geçgel, teröristlerin sık sık sızma girişiminde bulunduğunu ancak ordunun bu saldırıları başarıyla püskürttüğünü ifade etti.

TERÖRÜN KANLI YÜZÜ: KÖPRÜLER HAVA UÇURULDU

Terör örgütü YPG'nin bölgedeki ikmal hatlarını kesmek ve sivil ulaşımını engellemek için başvurduğu yöntemleri kameraman Mehmet Ali Bağ görüntüledi. Yıkılan bir köprüyü gösteren Geçgel, "YPG'li teröristler, köyler arasındaki bağlantıyı koparmak için köprüleri havaya uçuruyor. Dün gece iki köy arasındaki bir köprüye el yapımı patlayıcı yerleştirdiler ancak Suriye ordusu müdahale ederek imha etti. Ekranlarınıza getirdiğimiz bu yıkık köprü, teröristlerin sivil hayatı nasıl felç ettiğinin en net kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

OPERASYON SAATİ Mİ YAKLAŞIYOR?

Bölgede askeri yasakların genişlediğini aktaran Geçgel, "Meskene bölgesi askeri alan ilan edildi. Suriye polisi, Meskene'ye giden yolların bu akşam yerel saatle 18.00'den itibaren ikinci bir emre kadar trafiğe kapatıldığını duyurdu. Bu gelişme, harekatın bu akşam başlayıp başlamayacağı sorusunu akıllara getiriyor" diyerek bölgedeki gergin bekleyişi aktardı. Özellikle Safira ve Altıncı Çiftlik yönündeki yolların kapatılması, operasyonun kapsamının geniş olacağına işaret ediyor.

SİVİLLER CANLI KALKAN OLARAK KULLANILIYOR

YPG'li teröristlerin Deyr Hafir'den kaçmaya çalışan sivillere yönelik insanlık dışı uygulamalarını aktaran Geçgel, "Terör örgütü, sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak için bölgeden çıkışlarına izin vermiyor. Keskin nişancılar, kaçmaya çalışan sivilleri hedef alıyor; dün maalesef iki sivil bu sebeple hayatını kaybetti" sözleriyle terörün bölgedeki sivil halk üzerindeki baskısını dile getirdi.

ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENİYOR: İHA VE TOPÇU ATIŞLARI

Gece boyunca bölgede yoğun çatışmaların yaşandığını belirten Geçgel, "Teröristler kamikaze dronlarla saldırı girişiminde bulundu ancak Suriye ordusu topçu atışları ve çok namlulu roketatarlarla bu hedefleri bertaraf etti. İstihbarat bilgilerine göre, terör örgütünün yoğun sevkiyat yaptığı bir çiftlik de ateş altına alınarak etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu. A Haber ekibi, bölgedeki sıcak gelişmeleri takip etmeye devam ediyor.

