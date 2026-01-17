Trump’tan Grönland tehididi! 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacak

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın kontrolünün kendilerine verilmesi konusunda uyumlu hareket etmeyen ülkelere "gümrük vergisi uygulayabileceğini" belirtmişti.

TRUMP'TAN AVRUPALILARA YÜZDE 10 EK GRÖNLAND VERGİSİ

Gözlerin çevrildiği Trump, 1 Şubat'tan itibaren müttefik ülkelere Grönland nedeniyle yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

1 HAZİRAN'DA YÜZDE 25'E YÜKSELTİLECEK

Gümrük vergisi uygulanan ülkeler: Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya

"DANİMARKA'NIN KARŞILIK VERME ZAMANI GELDİ"

Trump, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Avrupa Birliği'ndeki tüm ülkelerle birlikte Danimarka'yı ve diğerlerini, onlardan gümrük vergisi ya da başka herhangi bir bedel almadan, uzun yıllar boyunca sübvanse ettik. Şimdi, yüzyıllar sonra, Danimarka'nın karşılık verme zamanı geldi Dünya Barışı tehlikede! Çin ve Rusya Grönland'ı istiyor ve Danimarka'nın bununla ilgili yapabileceği hiçbir şey yok. Şu anda koruma olarak iki köpek kızağına sahipler; biri yakın zamanda eklendi. Bu oyunda rol oynayabilecek ve bunu da çok başarılı şekilde yapabilecek tek ülke, BAŞKAN DONALD J. TRUMP liderliğindeki Amerika Birleşik Devletleri'dir! Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın genelinin Ulusal Güvenliği tehlikedeyken, bu kutsal toprak parçasına kimse dokunamayacak. Ayrıca Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'nın, amacı bilinmeyen nedenlerle Grönland'a gittikleri görülmüştür. Bu, gezegenimizin güvenliği, emniyeti ve hayatta kalması açısından son derece tehlikeli bir durumdur. Bu çok tehlikeli oyunu oynayan bu ülkeler, sürdürülebilir ya da katlanılabilir olmayan bir risk düzeyini devreye sokmuşlardır. Bu nedenle, Küresel Barış ve Güvenliği korumak adına, bu potansiyel olarak son derece tehlikeli durumun hızlı ve tartışmasız şekilde sona ermesi için güçlü önlemlerin alınması zorunludur.