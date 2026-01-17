TOKİ Malatya ve Erzurum’da hak sahipleri belli oluyor: 14 bin yuvanın anahtarları dağıtılıyor

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yürütülen 500 bin sosyal konutta kura süreci Malatya ve Erzurum'da devam ediyor. 17 Ocak 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen çekilişle hak sahipleri noter huzurunda belirleniyor. Malatya ve Erzurum'da kura çekimi başladı. Vatandaşlar, süreci TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak izleyebiliyor.