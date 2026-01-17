Viral Galeri Viral Liste TOKİ Malatya ve Erzurum’da hak sahipleri belli oluyor: 14 bin yuvanın anahtarları dağıtılıyor

17 Ocak Cumartesi günü itibarıyla TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimi sırası Malatya ve Erzurum'da. Kura çekilişi, TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı olarak takip edilebiliyor. Hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından asil ve yedek isim listesi kamuoyu ile paylaşılacak.

Giriş Tarihi: 17.01.2026 12:25 Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 13:14
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yürütülen 500 bin sosyal konutta kura süreci Malatya ve Erzurum'da devam ediyor. 17 Ocak 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen çekilişle hak sahipleri noter huzurunda belirleniyor. Malatya ve Erzurum'da kura çekimi başladı. Vatandaşlar, süreci TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak izleyebiliyor.

MALATYA KURA ÇEKİMİ BAŞLADI

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut programı kapsamında Malatya'da hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi Kültür Müdürlüğü Kemal Sunal Konferans Salonu'nda saat 12.00 itibarıyla başladı. Kura çekilişine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile TOKİ Başkanı M. Levent Sungur katıldı.

TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut projelerinde hak sahipleri, şeffaflık esasına göre noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirleniyor. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek listeler resmi kanallar üzerinden ilan edilecek.

MALATYA KURASI CANLI İZLE

ERZURUM'DA HAK SAHİPLERİ BELLİ OLUYOR

Erzurum projeleri için hak sahibi belirleme kurası ise saat 13.00 itibarıyla Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda başladı. Kura çekimine, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ve TOKİ 5 No'lu Uygulama Dairesi Başkanı Cavit Güler katıldı.

ERZURUM KURASI CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçlar iki farklı kanal üzerinden sorgulanabiliyor. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak hak sahipliği durumunu kontrol edebiliyor:

  • TOKİ resmi internet sitesi: toki.gov.tr
  • e-Devlet Kapısı: turkiye.gov.tr
