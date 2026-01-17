Viral
Galeri
Viral Liste
TOKİ Malatya ve Erzurum’da hak sahipleri belli oluyor: 14 bin yuvanın anahtarları dağıtılıyor
TOKİ Malatya ve Erzurum’da hak sahipleri belli oluyor: 14 bin yuvanın anahtarları dağıtılıyor
17 Ocak Cumartesi günü itibarıyla TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimi sırası Malatya ve Erzurum'da. Kura çekilişi, TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı olarak takip edilebiliyor. Hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından asil ve yedek isim listesi kamuoyu ile paylaşılacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.01.2026 12:25
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 13:14