Viral
Galeri
Viral Liste
Aklınızdan geçen önünüze düşüyor! Her yerde aynı şeyi görmenizin nedeni: Beyin illüzyonu
Aklınızdan geçen önünüze düşüyor! Her yerde aynı şeyi görmenizin nedeni: Beyin illüzyonu
Bir kelimeyi ya da kavramı ilk kez öğrendikten sonra onu her yerde görmeye başlamak tesadüf değil. Psikolojide Baader-Meinhof ya da sıklık yanılsaması olarak bilinen bu etki, beynin seçici dikkat ve doğrulama önyargısıyla çalıştığını gösteriyor. Peki bu durum algımızı nasıl değiştiriyor?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.01.2026 23:18