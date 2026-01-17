Viral Galeri Viral Liste Aklınızdan geçen önünüze düşüyor! Her yerde aynı şeyi görmenizin nedeni: Beyin illüzyonu

Aklınızdan geçen önünüze düşüyor! Her yerde aynı şeyi görmenizin nedeni: Beyin illüzyonu

Bir kelimeyi ya da kavramı ilk kez öğrendikten sonra onu her yerde görmeye başlamak tesadüf değil. Psikolojide Baader-Meinhof ya da sıklık yanılsaması olarak bilinen bu etki, beynin seçici dikkat ve doğrulama önyargısıyla çalıştığını gösteriyor. Peki bu durum algımızı nasıl değiştiriyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.01.2026 23:18
Aklınızdan geçen önünüze düşüyor! Her yerde aynı şeyi görmenizin nedeni: Beyin illüzyonu

Yeni öğrendiğiniz bir kavramın bir anda hayatın her alanında karşınıza çıkması, çoğu kişide şaşkınlık yaratır. Kimi bunu bir işaret olarak yorumlar, kimi ise rastlantı der geçer. Oysa bu deneyimin psikolojide net bir karşılığı var ve zihnin çalışma biçimine dair önemli ipuçları sunuyor.

Aklınızdan geçen önünüze düşüyor! Her yerde aynı şeyi görmenizin nedeni: Beyin illüzyonu

Baader-Meinhof Fenomeni Nedir?

Baader-Meinhof fenomeni, bir bilgiyle ilk kez karşılaştıktan sonra onu olduğundan daha sık görüyormuş gibi hissetme durumunu tanımlar. Psikologlar bu kavramı daha çok "sıklık yanılsaması" olarak adlandırır.

Aklınızdan geçen önünüze düşüyor! Her yerde aynı şeyi görmenizin nedeni: Beyin illüzyonu

Günlük hayatta maruz kaldığımız bilgi miktarı oldukça fazladır. Beyin, bu yoğunlukla başa çıkabilmek için bir filtreleme sistemi kullanır. Seçici dikkat devreye girer ve zihni meşgul eden konu ön plana çıkar. Daha önce fark edilmeden geçilen detaylar, bu kez görünür hale gelir.

Aklınızdan geçen önünüze düşüyor! Her yerde aynı şeyi görmenizin nedeni: Beyin illüzyonu

Kişi, fark etmeye başladığı şeyin gerçekten arttığına inanma eğilimi gösterir. Bu inancı destekleyen örnekler akılda tutulur. Ters örnekler ise çoğu zaman göz ardı edilir. Böylece algı, kendi kendini besleyen bir döngüye girer.

Aklınızdan geçen önünüze düşüyor! Her yerde aynı şeyi görmenizin nedeni: Beyin illüzyonu

Günlük Hayattan Örnekler

Yeni bir araba modeli araştırırken trafikte aynı aracı sıkça görmeye başlamak buna iyi bir örnektir. Benzer şekilde, yeni öğrenilen psikolojik kavramlar ya da moda akımları da bir anda "her yerde" gibi algılanabilir. Değişen, dünya değil bakış açısıdır.

SON DAKİKA