Aklınızdan geçen önünüze düşüyor! Her yerde aynı şeyi görmenizin nedeni: Beyin illüzyonu

Yeni öğrendiğiniz bir kavramın bir anda hayatın her alanında karşınıza çıkması, çoğu kişide şaşkınlık yaratır. Kimi bunu bir işaret olarak yorumlar, kimi ise rastlantı der geçer. Oysa bu deneyimin psikolojide net bir karşılığı var ve zihnin çalışma biçimine dair önemli ipuçları sunuyor.