A101 aktüel ürünler kataloğu: 22 Ocak indirimli ürünler listesi: Buharlı temizleyici, matara…

A101, yeni hafta aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. 22 Ocak Perşembe günü başlayacak indirimlerde saç maşası, çay makinesi, buharlı temizleyici, baskül, çamaşır selesi, çalışma masası ve akıllı ürünler dikkat çekiyor. 22 Ocak A101 kataloğu, evini yenilemek isteyenler için birçok alternatif sunuyor.