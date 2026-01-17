Viral Galeri Viral Liste A101 aktüel ürünler kataloğu: 22 Ocak indirimli ürünler listesi: Buharlı temizleyici, matara…

A101'in yeni hafta aktüel kataloğu yayımlandı. 22 Ocak indirimleriyle birlikte küçük ev aletlerinden elektronik ürünlere, ev tekstilinden mutfak eşyalarına kadar onlarca ürün cazip fiyatlarla raflarda yerini alıyor. Raflarda çay makinesi, waffle makinesi, kitaplık ve birçok gıda ürünü bulunuyor.

Giriş Tarihi: 17.01.2026 22:02 Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 22:04
A101, yeni hafta aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. 22 Ocak Perşembe günü başlayacak indirimlerde saç maşası, çay makinesi, buharlı temizleyici, baskül, çamaşır selesi, çalışma masası ve akıllı ürünler dikkat çekiyor. 22 Ocak A101 kataloğu, evini yenilemek isteyenler için birçok alternatif sunuyor.

  • Kaanlar Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 g – 219 TL
  • Kaanlar Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 400 g – 149,50 TL
  • Kaanlar Dilimli Cheddar Peyniri 250 g – 149,50 TL
  • Kaanlar Rende Mozzarella Peyniri 150 g – 79,50 TL
  • Eker Probiyotik Yoğurt 900 g – 75 TL
  • Ülker SürMix Peynirli Fındık Ezmesi 180 g – 37,50 TL
  • Kaanlar Çikolatalı Puding 375 g – 49,50 TL
  • Eti Petito Sosbom Sütlü Krema Dolgulu Pasta 50 g – 24,50 TL
  • Dr. Oetker Profiterol 305 g – 95 TL
  • Dr. Oetker Waffle 210 g – 32,50 TL
  • Dr. Oetker İrmik Helvası Sade 360 g – 59,50 TL
  • Mehmet Reis Mix Beze 80 g – 59,50 TL
  • Erpiliç Dondurulmuş Piliç Sarma – 89,50 TL
  • Dardanel Somon Füme 80 g – 139,50 TL
  • Burcu Lutenitsa Sos 310 g – 49,50 TL
  • Sana Kremisso Kremalı Pesto Sos 190 g – 79,50 TL
  • Nut Master %100 Yer Fıstığı Ezmesi 1 kg – 139,50 TL
  • Yayla Paket Margarin 500 g – 47,50 TL
  • Herbalwind Soğuk Sıkım Keten Tohumu Yağı 250 ml – 159,50 TL
  • Beypazarı Sade Maden Suyu 6x200 ml – 49,50 TL
  • Hayat Su 12x330 ml – 62,50 TL
  • Üstad Osmanlı Şerbeti 1 L – 59,50 TL
  • Üstad Yeşil Şerbet 1 L – 59,50 TL
  • Akmina Maden Suyu 1 L (Mango & Şeftali / Karpuz & Çilek) – 35 TL
  • Kristal Gazoz 1 L – 25 TL
  • Sam Dondurulmuş Kakao Kremalı Muska Katmer 2x100 g – 119,50 TL
  • Cipso Ranch Tırtıklı Patates Cipsi 125 g – 45 TL
  • Cerezya Kırık Ceviz 250 g – 169 TL
  • Getwell Lisanslı Çocuk Yara Bandı 15'li – 17,50 TL
  • Maruderm Hyaluronik Asit Nemlendirici Yüz ve Vücut Bakım Kremi 100 ml – 179 TL
  • Maruderm Glikolik Asit %7 Aydınlatıcı ve Leke Karşıtı Tonik 100 ml – 179 TL
  • Fit Fit Fındık Ezmeli Dolgulu Hurma Topları 100 g – 49,50 TL
  • Bonjoy Gülen Yüz Yumuşak Şeker 25 g – 19,50 TL
  • Bebeto Hamburger Yumuşak Şeker 10,5 g – 5 TL
  • Fenomen Şeker Hediyeli Tung Tung Sahur 12 g – 29,50 TL
  • Bonucci Chocix Krema Dolgulu Kek 40 g – 9,50 TL
  • Taki Stix Chilli-Lime Aromalı Kraker 30 g – 29,50 TL
  • Ülker Çikolata 30 g (Sütlü / Bitter / Fındıklı) – 27,50 TL
  • Ülker Çikolata 30 g Antep Fıstıklı – 39,50 TL
  • Piranha Akıllı Saat – 899 TL
  • Trax Kablosuz Bluetooth Hoparlör – 539 TL
  • Telefon Tutucu – 89,50 TL
  • Realme 12 Lite Cep Telefonu – 8.799 TL
