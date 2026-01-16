Suriye Ordusu'ndan Deyr Hafir'e dev sevkiyat: Terör örgütü köşeye sıkıştı!
Halep’te YPG’ye darbe üstüne darbe vuran Suriye ordusu, terör örgütünün son sığınaklarından Deyr Hafir’i kuşatma altına aldı. Fırat’ın batısına asker ve silah sevkiyatı sürerken, terör mevzileri yoğun ateş altına alındı. Siviller için insani koridorlar açılırken, köşeye sıkışan YPG yolları ve köprüleri havaya uçurarak kaçışı engelliyor.İşte A Haber farkıyla bölgedeki sıcak gelişmeler.
Halep'in büyük bölümünü YPG'li teröristlerden temizleyen Suriye ordusu, terör örgütünün bölgedeki son sığınaklarından biri olan Deyr Hafir'i kuşatma altına aldı. Fırat Nehri'nin batısına konvoylarla asker ve silah sevk eden Şam güçleri, terör mevzilerini çok namlulu roketatarlarla aralıklı olarak vuruyor. Suriye ordusu insani koridorlar açarak sivilleri tahliye etmeye çalışırken, teröristler ise köprü ve yolları havaya uçurarak halkı çatışma bölgesinde hapsetmeye çalışıyor. İşte A Haber farkıyla bölgedeki sıcak gelişmeler...
TERÖR MEVZİLERİ ATEŞ ALTINDA
Suriye ordusu, YPG işgali altındaki son noktaların da temizlenmesi için düğmeye bastı. Şam güçleri, başta Lazkiye olmak üzere çevre ilçelerden bölgeye geniş çaplı askeri sevkiyat gerçekleştirirken, terör mevzileri karadan yoğun ateş altına alındı. Bölgedeki son durumu aktaran muhabir, "Şeyh Maksut ve Eşrefiye teröristlerden temizlendi, sıra Fırat Nehri'nin batısındaki Deyr Hafir'e geldi" ifadelerini kullandı. Kritik öneme sahip Tişrin Barajı yakınlarında da çatışmaların şiddetlendiği bildirildi.
HAİN SABOTAJ: YOLLAR VE KÖPRÜLER HEDEFTE
Köşeye sıkışan terör örgütü YPG, ordunun ilerleyişini durdurmak ve sivillerin kaçışını engellemek için sivil altyapıya saldırıyor. A Haber kameramanı Mehmet Ali Bağ'ın görüntülediği yıkılmış bir köprü, terörün çaresizliğini gözler önüne serdi. Bölgedeki muhabir, "Teröristler bu yolların bağlantılarını koparmaya çalışıyor, iki köy arasındaki köprüyü havaya uçurdular" sözleriyle hain sabotajı aktardı. Suriye ordusu ise bu engellemelere rağmen operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.
SİVİLLER İÇİN İNSANİ KORİDOR SEFERBERLİĞİ
Suriye ordusu bir yandan terörle mücadele ederken, diğer yandan sivillerin can güvenliğini sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Deyr Hafir'den Halep merkezine gidiş için her gün 09:00-17:00 saatleri arasında açık olacak insani geçiş koridorları oluşturuldu. Suriye Ordusu Harekat Komutanlığı, "Her türlü senaryoya hazırız, teröristlerin Fırat'ın batısından çekilmesi yönündeki uyarılarımızı sürdürüyoruz" sözleriyle bölgedeki stratejik kararlılığı vurguladı. Terör örgütünün sivilleri kalkan olarak kullanma çabasına karşı ordunun "kalkan" operasyonu sürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- e-Karne nasıl bakılır? 2026 e-Okul VBS ile karne notu ve devamsızlık bilgisi görüntüleme
- MGM’den fırtına ve buzlanma uyarısı: Sibirya soğuğu geliyor, İstanbul’da kar bekleniyor
- Aşırı tuzlu çorbaya çözüm: İçine eklenen bir miktar sıvı tadı düzeltiyor
- Toprak altındaki tarih! 600 yıllık kargo gemisi gün yüzüne çıkarıldı
- Yeni nesil tuşlu telefon tanıtıldı: Clicks Communicator geliyor
- Yumurta haşlamada yeni teknik! Kürdan yöntemi dağılmayı önlüyor
- Eklemleri korumanın gerçek yolu! Hareket etmek ilaçtan daha etkili çıktı
- NASA Ay rotasını paylaştı! Artemis II uçuşu şubatta yapılacak
- 16 Ocak Cuma hutbesi konusu: Din istismarına ve aşırılığa dikkat çekildi
- PlayStation Plus ocak 2026 oyunları belli oldu! İşte gelecek yapımlar
- Takdir ve teşekkür belgesi hesaplama: Not ortalaması kaç olmalı, şartlar neler?
- Altın ve gümüşte sert yükseliş alarmı: Uzman A Haber’de köpük algısına dikkat çekti