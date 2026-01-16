Suriye Ordusu’ndan Deyr Hafir’e dev sevkiyat: Terör örgütü köşeye sıkıştı!

Halep'in büyük bölümünü YPG'li teröristlerden temizleyen Suriye ordusu, terör örgütünün bölgedeki son sığınaklarından biri olan Deyr Hafir'i kuşatma altına aldı. Fırat Nehri'nin batısına konvoylarla asker ve silah sevk eden Şam güçleri, terör mevzilerini çok namlulu roketatarlarla aralıklı olarak vuruyor. Suriye ordusu insani koridorlar açarak sivilleri tahliye etmeye çalışırken, teröristler ise köprü ve yolları havaya uçurarak halkı çatışma bölgesinde hapsetmeye çalışıyor. İşte A Haber farkıyla bölgedeki sıcak gelişmeler...

TERÖR MEVZİLERİ ATEŞ ALTINDA

Suriye ordusu, YPG işgali altındaki son noktaların da temizlenmesi için düğmeye bastı. Şam güçleri, başta Lazkiye olmak üzere çevre ilçelerden bölgeye geniş çaplı askeri sevkiyat gerçekleştirirken, terör mevzileri karadan yoğun ateş altına alındı. Bölgedeki son durumu aktaran muhabir, "Şeyh Maksut ve Eşrefiye teröristlerden temizlendi, sıra Fırat Nehri'nin batısındaki Deyr Hafir'e geldi" ifadelerini kullandı. Kritik öneme sahip Tişrin Barajı yakınlarında da çatışmaların şiddetlendiği bildirildi.