Bakanlık ve MGM uyardı: 13 ilde sarı kodlu alarm! O tarihte kar İstanbul’da kapıyı çalacak
Bakanlık ve MGM uyardı; 17-22 Ocak tarihlerinde soğuk hava dalgası etkili olacak. 13 il için sarı kod alarmı verildi. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar, iç ve doğu bölgelerde buzlanma-don, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ riski bekleniyor. İstanbul'da ise pazar günü karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.01.2026 09:44