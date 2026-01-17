Bakanlık ve MGM uyardı: 13 ilde sarı kodlu alarm! O tarihte kar İstanbul’da kapıyı çalacak

YAĞIŞ KARLA KARIŞIK VE KAR ŞEKLİNDE GÖRÜLECEK

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara'nın kuzeydoğusu ile Balıkesir'in kuzeyi, Kırklareli'nin doğusu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur görüleceği bildirildi. Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Ordu ve Tokat çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.