Bakanlık ve MGM uyardı: 13 ilde sarı kodlu alarm! O tarihte kar İstanbul’da kapıyı çalacak

Bakanlık ve MGM uyardı; 17-22 Ocak tarihlerinde soğuk hava dalgası etkili olacak. 13 il için sarı kod alarmı verildi. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar, iç ve doğu bölgelerde buzlanma-don, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ riski bekleniyor. İstanbul'da ise pazar günü karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

Giriş Tarihi: 17.01.2026 09:44
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Çok sayıda bölgede karla karışık yağmur ve kar beklenirken bazı illerde yağışın yerel kuvvetli olacağı bildirildi. 13 il için sarı kodlu alarm verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile MGM, 17-22 Ocak arasında soğuk hava ve buzlanmaya karşı tedbir çağrısı yaptı.

SOĞUK HAVA DALGASI ETKİLİ OLACAK

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile MGM uyarısına göre, 17-22 Ocak tarihleri arasında ülke genelinde soğuk hava etkisini gösterecek. Açıklamada, sıcaklık düşüşüyle birlikte özellikle buzlanma riskine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Soğuk havanın batı kesimlerde 21 Ocak Çarşamba gününe kadar, iç ve doğu kesimlerde ise 22 Ocak Perşembe gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

YAĞIŞ KARLA KARIŞIK VE KAR ŞEKLİNDE GÖRÜLECEK

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara'nın kuzeydoğusu ile Balıkesir'in kuzeyi, Kırklareli'nin doğusu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur görüleceği bildirildi. Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Ordu ve Tokat çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

13 İLDE SARI KODLU ALARM

T.C. İçişleri Bakanlığı ile MGM açıklamasına göre; 16 Ocak 2026 Cuma akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışının, bu sabah itibarıyla Aksaray, Nevşehir ve Kayseri'de de kuvvetli şekilde görülmesi bekleniyor.

