Viral
Galeri
Viral Liste
Köpüklü Türk kahvesinin sırrı! Suyun ısısı fincanda fark yaratıyor: İşte püf noktaları
Köpüklü Türk kahvesinin sırrı! Suyun ısısı fincanda fark yaratıyor: İşte püf noktaları
Türk kahvesinde köpüğün oluşmaması çoğu zaman yanlış kahveden değil, küçük ama kritik hatalardan kaynaklanıyor. Taze kahve, soğuk su ve kısık ateş bir araya gelmediğinde fincanlar köpüksüz kalıyor. İşte köpüğü söndüren detaylar ve doğru pişirmenin püf noktaları.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.01.2026 23:41