Köpüklü Türk kahvesinin sırrı! Suyun ısısı fincanda fark yaratıyor: İşte püf noktaları

Köpüklü Türk kahvesinin sırrı! Suyun ısısı fincanda fark yaratıyor: İşte püf noktaları

Türk kahvesinde köpüğün oluşmaması çoğu zaman yanlış kahveden değil, küçük ama kritik hatalardan kaynaklanıyor. Taze kahve, soğuk su ve kısık ateş bir araya gelmediğinde fincanlar köpüksüz kalıyor. İşte köpüğü söndüren detaylar ve doğru pişirmenin püf noktaları.

Giriş Tarihi: 17.01.2026 23:41
Türk kahvesi denildiğinde akla ilk gelen detaylardan biri, fincanın üzerinde duran bol köpüktür. Ancak bazen her şey doğru yapılıyor gibi görünse de kahve köpürmez. Bunun nedeni çoğu zaman fark edilmeyen basit alışkanlıklarda gizlidir.

Köpüğün Temeli: Taze Kahve

Köpüklü bir Türk kahvesinin ilk şartı kahvenin taze olmasıdır. Öğütülmüş kahve zamanla içindeki gazları kaybeder. Bu gazlar azaldıkça köpük de kaybolur. Uzun süre açık kalan paketler, en sık yapılan hataların başında gelir.

Su Detayı Sandığınızdan Daha Önemli

Türk kahvesi asla sıcak ya da kaynar suyla yapılmamalıdır. Soğuk su, kahvenin içindeki yağların ve aromaların yavaş yavaş ortaya çıkmasını sağlar. Musluktan alınan sıcak su ya da kettle suyu köpüğü daha baştan bitirir.

Ateş Kontrolü Köpüğü Belirler

Bu püf noktası kahvesini cezvede yapanlar için oldukça önemli. Yüksek ateşte pişen kahve hızla kabarır ve aynı hızla söner. Oysa ideal köpük, kısık ateşte ağır ağır yükselir. Sabırsız davranmak, köpüğün fincana ulaşmadan yok olmasına neden olur.

Karıştırma Hatası Köpüğü Söndürüyor

Kahve, su ve şeker yalnızca pişirmeye başlamadan önce karıştırılmalıdır. Pişirme sırasında yapılan her karıştırma oluşan köpüğü dağıtır. Bozulan köpüğün yeniden oluşması ise neredeyse imkansızdır.

