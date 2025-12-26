Yeşil sahalarda bahis ve şike depremi! Hangi kulüp yöneticileri radarda? “Türk futbol tarihinin en büyük temizlik operasyonu”

Türk futbolu, bahis ve şike iddialarıyla sarsılmaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından başlatılan süreç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan değerlendirme sonucunda şikâyet olarak kabul edilerek resmen soruşturmaya dönüştürüldü.

Özellikle geçtiğimiz haftalarda, aralarında Fenerbahçeli ve Galatasaraylı bazı futbolcular ile kulüp yöneticilerinin de bulunduğu isimlerin tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle soruşturma yeni bir boyut kazandı.

YENİ DALGA OPERASYON!

Bu sabah saatlerinde ise dosyada yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında 14 futbolcunun da bulunduğu toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur ile Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız'ın da bulunduğu öğrenildi.

Bu gelişmelerin ardından A Haber ekranlarına konuk olan Uluslararası Spor Mahkemesi Yargıcı Emin Özkurt, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunarak yürütülen soruşturmanın hukuki boyutunu ve Türk futbolu açısından olası sonuçlarını ele aldı.

"FUTBOL AİLESİNİN BAHİSLE ELİNİ ETEĞİNİ TAMAMEN ÇEKMESİ GEREKİR"

A Haber ekranlarına konuk olan Uluslararası Spor Mahkemesi (CAS) Yargıcı Emin Özkurt, Türk futbolunda yürütülen bahis ve şike soruşturmasına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Özkurt, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yaptığı son açıklamalar ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) gerçekleştirilen sevklerin, futbol ailesi mensuplarına yönelik bahis oynama yasağını düzenleyen 57. madde kapsamında yapıldığını vurguladı.

Emin Özkurt, hakemler, futbolcular, teknik adamlar, kulüp yöneticileri ve menajerlerin, yasal olsa dahi bahisle hiçbir şekilde ilişki kurmamaları gerektiğinin altını çizerek, "Futbol, en küçük şaibeyi dahi kaldırabilecek bir alan değildir. Futbol ailesinin bahisle elini eteğini tamamen çekmesi gerekir" dedi.

Özkurt, sevklerin dayanağına ilişkin olarak, Türkiye'de faaliyet gösteren yasal bahis firmalarından alınan verilerin incelendiğini, bu verilerde isimlerle sistem arasında bir eşleşme tespit edilmesi halinde sürecin başlatıldığını belirtti. Bu kapsamda Ali Palabıyık'ın da kamuoyunda öne çıkan isimlerden biri olduğunu hatırlattı.

57. MADDE NEYİ ÖNGÖRÜYOR?

Profesyonel Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesine göre, bahis oynadığı tespit edilen futbol ailesi mensuplarının 3 aydan 12 aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Özkurt, hakemler için ise daha ağır bir tabloya dikkat çekti.

Özkurt'a göre, bir hakemin tek seferde 45 gün ya da toplamda 90 gün hak mahrumiyeti cezası alması, hakemlik lisansının süresiz iptali anlamına geliyor.

"KENDİ MAÇINA BAHİS OYNAYAN HAKEM ŞİKE KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLİR"

Bazı futbolculara verilen 45 günlük cezaların, zamanaşımı ve hakkaniyet ilkesi çerçevesinde uygulandığını söyleyen Özkurt, 5 yıllık zamanaşımı süresi içinde; düşük meblağlı, tekil veya nadir bahis oynayan ve bunu genç yaşta yapan futbolcular için PFDK'nın takdiri indirim yoluna gittiğini belirtti.

Emin Özkurt, bir hakemin kendi yönettiği maça bahis oynaması durumunda bunun 57. madde değil, 56. madde (müsabaka sonucunu etkileme – şike) kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Mevcut sevklerin 57. maddeye dayanmasının, kendi maçlarına bahis oynanmadığını gösterdiğini ifade etti.

Bahis soruşturmasının giderek genişlediğini belirten Özkurt, üçüncü dalga operasyonda Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur'un öne çıkan isimlerden biri olduğunu söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, MASAK verileri, açık kaynak araştırmaları ve analizler doğrultusunda kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü aktardı.

KASIMPAŞA–SAMSUNSPOR MAÇINDA ŞİKE İDDİASI

Özkurt'un dikkat çektiği maçlardan biri de 26 Aralık 2024'te oynanan Kasımpaşa–Samsunspor karşılaşması oldu. Müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik bahis oynadıkları değerlendirilen 6 şüphelinin gözaltına alındığını hatırlatan Özkurt, bu maçta oynanan "ilk yarı 1, ikinci yarı 2" bahis seçeneğinin futbolun olağan akışına aykırı olduğuna dikkat çekti.

"TÜRK FUTBOL TARİHİNİN EN BÜYÜK TEMİZLİK OPERASYONU"

Emin Özkurt, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü süreci bir bütün olarak değerlendirdiğini belirterek, para hareketleri, ilişki ağları ve maç öncesi iletişim trafiğinin detaylı şekilde incelendiğini söyledi. Özkurt, "Bu operasyonu Türk Cumhuriyet tarihinin en önemli futbol temizlik operasyonu olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

BAKANLIK VERİLERİ PAYLAŞTI: DUDAK UÇUKLATAN YASA DIŞI BAHİS ÇARKI

Özkurt, Türkiye'de bahis sektörünün ulaştığı rakamsal büyüklüğe dikkat çekerek, yasal ve yasa dışı bahis toplamının yıllık 80 ila 110 milyar dolar arasında değiştiğini söyledi. Yayın öncesinde Gençlik ve Spor Bakanı'ndan alınan resmi verileri paylaşan Özkurt, Türkiye'de yıllık yaklaşık 70 milyar dolarlık bahis oynandığını, bunun 20 milyar dolarının yasal, 50 milyar dolarının ise yasa dışı olduğunu aktardı.

Yasal bahis gelirlerinin yüzde 70'inin oyunculara geri dağıtıldığını belirten Özkurt, kumarın da dâhil edilmesiyle birlikte toplam ekonomik büyüklüğün 150 milyar dolara ulaştığını vurguladı. Bu tablonun, zamanla kara para aklama süreçlerini beslediğini ifade eden Özkurt, bu iddianın Erden Timur hakkında yürütülen soruşturma başlıkları arasında da yer aldığını dile getirdi.

Özkurt, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 11. maddesinin, şike ve teşvik primi suçunu düzenlediğini hatırlatarak, bu suçun maç başına 4,5 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü söyledi. Söz konusu fiilin, müsabaka sonucunun hukuka ve spor ahlakına aykırı biçimde etkilenmesini kapsadığını belirten Özkurt, bu durumun kulüpler açısından son derece ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Şike ve teşvik primi suçunun tespiti halinde, sürecin yalnızca ceza hukuku boyutuyla sınırlı kalmadığını vurgulayan Özkurt, Türkiye Futbol Federasyonu ve spor hukuku kurallarının da devreye girdiğini söyledi. Bu kapsamda Profesyonel Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesinin (müsabaka sonucunu etkileme) uygulandığını ifade eden Özkurt, futbolcu veya hakemlerin şahsi ceza aldığını, ancak kulüp yöneticileri açısından tablonun çok daha ağır olduğunu belirtti.

Özkurt'a göre, bir kulüp yöneticisinin, yönetim kurulu üyesinin ya da başkanının kendi takımıyla ilgili şike eylemine karıştığının kesinleşmesi halinde, bu eylem kulübü bağlar ve takımın bir alt lige düşürülmesi sonucunu doğurabilir.

"SOMUT DELİL OLURSA KÜME DÜŞME GÜNDEME GELİR"

Emin Özkurt, Galatasaray özelinde yürütülen tartışmalara da değinerek, Erden Timur'un Galatasaray maçlarında, Galatasaray'ın kazanması ya da rakip takımın kaybetmesi yönünde bir şike organizasyonunu kurguladığının somut delillerle ispatlanması halinde, TFF'nin 56. madde kapsamında sevk yapabileceğini söyledi. Bu durumda şikenin somutlaştırılmasıyla birlikte küme düşme cezasının dahi gündeme gelebileceğini vurguladı.

Özkurt, devam eden soruşturmanın yalnızca bireysel cezalar değil, Türk futbolunun yapısını etkileyecek çok ağır sportif sonuçlar doğurabilecek nitelikte olduğunun altını çizdi.

ŞAMPİYONLUKLAR VE LİG DÜŞMELERİ DEĞİŞİR Mİ?

Programda yöneltilen "Bu tür tespitler şampiyonlukları ya da küme düşmeleri değiştirir mi?" sorusuna yanıt veren Özkurt, spor hukukunda bu durumun talimatlarla açık şekilde düzenlendiğini belirtti. Buna göre; bir maçta şike yapıldığının tespit edilmesi ve disiplin yargılamaları sonucunda kararın kesinleşmesi hâlinde, o maçın sonucu iptal ediliyor. Ancak bu iptalin, herhangi bir tazminat, şampiyonluk devri ya da küme düşmenin el değiştirmesi anlamına gelmediğini vurguladı.

"HUKUKUN MANTIĞI HAKKANİYETTİR"

CAS bünyesinde benzer dosyalara baktığını hatırlatan Özkurt, hukukun yalnızca yazılı kurallardan ibaret olmadığını belirterek, "Hukukun mantığı hakkaniyet ve nısfettir; adalet duygusunu tatmin etmektir" dedi. Eğer bir takım lehine ve rakipleri aleyhine süreklilik arz eden, organize ve koalisyon benzeri bir şike veya teşvik primi düzeni tespit edilirse, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu tabloyu bütüncül şekilde ele alması gerektiğini ifade etti.

Bahis ve şike düzeninin yalnızca sportif değil, ekonomik açıdan da Türkiye'ye büyük zarar verdiğini vurgulayan Özkurt, bu kaybın dolaylı olarak vatandaşların daha fazla vergi yüküyle karşılaşmasına neden olduğunu söyledi. Türkiye'de üretilen paranın yurt dışına çıkmasının ciddi bir sorun olduğunun altını çizdi.

PAPARA VE PAYFİX OPERASYONLARI ŞİKE DOSYASINI BÜYÜTTÜ

Özkurt, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Bürosu'nun son aylarda yürüttüğü operasyonlara dikkat çekerek, para transfer platformları ve dijital sistemler üzerinden yapılan incelemelerin soruşturmanın genişlemesinde belirleyici olduğunu söyledi. Özellikle Papara ve Payfix gibi platformlara yönelik operasyonlar sonrasında bahis ve şike dosyalarının ivme kazandığını belirtti.

"TÜRK FUTBOLU İÇİN BİR FIRSAT"

Emin Özkurt, savcılık ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen disiplin süreçlerinin, Türk futbolu açısından önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, "Eğer süreç doğru değerlendirilir ve ucu kime uzanıyorsa gidilirse, Türk futbolu için temizlik sonrası bir sıçrama noktası oluşabilir. Ben olumlu düşünenlerdenim. İnşallah bu vesileyle Türkiye'nin ve Türk futbolunun temizlendiği günler gelir" ifadelerini kullandı.