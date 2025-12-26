CANLI | Futbolda yeni bahis operasyonu! Çok sayıda futbolcu gözaltında
Son dakika haberine göre Futbolda bahis operasyonu genişleyerek devam ediyor. Sabah saatlerinde 14'ü futbolcu toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur'un da olduğu belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Futbolda Bahis Soruşturması' kapsamında yeni bir gözaltı dalgası başladı. Bu sabah saatlerinde 11 ilde operasyon düzenlenirken 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
29 KİŞİLİK LİSTE ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Futbolda Bahis Soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 29 kişinin isimleri belli oldu.
1.Bahattin Berke Demircan
2. Doğukan Çınar
3.Ergün Nazlı
4.Eyüp Can Temiz
5.Furkan Demir
6.Gökhan Payal
7.Hamit Bayraktar
8.Hüseyin Aybars Tüfekçi
9.İbrahim Yılmaz
10.İlke Tankul
11.İsmail Karakaş
12.Mert Aktaş
13.Mustafa Çeçenoğlu
14.Tufan Kelleci
15.Erden Timur
16.Figen Özkaya
17.Emrah Günaydı
18.Burak Söyleyen
19.Fatih Kulaksız
20.Ecem Alkaş
21.Ecrin Korkmaz
22.Esat Bilayak
23.Mirza Şerifoğlu
24.Enes Bartan
25.Hakan Çakır
26.Serhat Ölmez
27.Umut Esel
28.Buğra Cem İmamoğulları
29.Burcu Kurt
11 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Türk futbolu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gelen şok bir soruşturma haberiyle sarsıldı. "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında, aralarında Galatasaray’ın eski yöneticisi Erden Timur’un da bulunduğu 29 şüpheli hakkında 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. A Haber muhabiri Erşan Karaca, operasyonun perde arkasını ve çarpıcı detayları canlı yayında aktardı.
11 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada, teknik takip ve mali veriler sonucunda düğmeye basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 11 farklı ilde yakalama, gözaltı ve arama işlemleri icra edildi. Soruşturmanın odağında ise "müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde bahis oynamak" suçu yer alıyor.
"BAHİS HESABI TESPİT EDİLEN TFF GÖREVLİSİ VAR"
Operasyonun tüm detaylarını ilk kez A Haber ekranlarında paylaşan Erşan Karaca, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yapmış olduğu bir açıklama vardı ve aynı zamanda Başsavcılığın yürütmüş olduğu bir soruşturmaydı bu. Futbolda bahis soruşturması olarak bilinen soruşturma kapsamında; MASAK’tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçirilen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde tespit edilen deliller sonucunda; önceki iki eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheli ile irtibatı olan, soruşturma konusu suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen 7 şüpheli tespit edildi." soruşturmanın kapsamını sözleri ile ifade etti.
KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR MAÇINA MERCEK
Soruşturmanın en dikkat çeken noktalarından biri de Süper Lig’de oynanan bir müsabaka oldu. Erşan Karaca, şüphelilerin bahis oynadığı maçı ve TFF detayını, "Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26.10.2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan 6 şüpheli; banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleriyle bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen TFF’de görevli bir şüpheli tespit edildi." şeklinde aktardı.
ERDEN TİMUR VE 6222 VURGUSU
Soruşturma listesinde yer alan en popüler isim ise Erden Timur oldu. Karaca, Timur hakkındaki süreci, "Aynı zamanda geçmişte Galatasaray Spor Kulübü’nde idareci olarak görev yapan Erden Timur ve banka hesaplarının incelenmesi neticesinde; 6222 sayılı kanunun 11. maddesi, 5549 sayılı kanun ve 7258 sayılı kanuna muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbirleriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı." ifadeleriyle detaylandırdı.
"KENDİ TAKIMININ MAÇINA, RAKİP KAZANIR BAHİSİ!"
Soruşturmanın en sarsıcı tarafı ise bazı futbolcuların kendi oynadıkları maçlara karşı bahis yapması oldu. Erşan Karaca bu olay hakkında ise, "Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde kendi takımının maçına 'rakip takım kazanır' şeklinde bahis oynama... Bu notu özellikle iletmek istiyorum. Bahis oynayan 14’ü futbolcu olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında İstanbul merkezli toplam 11 farklı ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemi icra edildi. Kamuoyunun bilgisine sunulur açıklaması yapılmıştı. Şu an için isimler netleşmedi ancak savcılık tarafından bize verilen bilgide bahis soruşturması kapsamında 14'ü futbolcu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve önemli bir isim olarak da gözaltına alınanlar arasında Galatasaray eski yöneticilerinden Erden Timur da bulunuyor." dedi.
SÜPER LİG MAÇINA İNCELEME
Geçtiğimiz sezon oynanan Kasımpaşa – Samsunspor maçı mercek altına alındı. Mücadeleyi Karadeniz ekibi 4-1 kazanmıştı.
18 DAKİKADA 4 GOL
Maçta goller ev sahibi adına 31. Dakikada Aytaç Kara’dan konuk ekibinin golleri ise 68 ve 77. Dakikada Carlo Holse, 71’de Soner Aydoğdu ve 86. Dakikada Flavien Tait’ten gelmişti.
KENDİ MAÇLARINDA "RAKİP KAZANIR"A BAHİS OYNAMIŞLAR
Savcılığın paylaştığı detaylarda dikkat çeken bir detay ise müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcular oldu.
ERDEN TİMUR GÖZALTINDA
YENİ DALGA OPERASYON!
Futbolda bahis operasyonu genişleyerek devam ediyor. Sabah saatlerinde 14'ü futbolcu toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında;
MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde tespit edilen deliller sonucunda,
Önceki iki eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma işlemlerinde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen (7) şüpheli,
Müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan (6) şüpheli,
Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen TFF'de görevli (1) şüpheli,
Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanuna muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen (1) şüpheli,
Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu (14) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüpheli hakkında İstanbul merkezli toplam (11) farklı ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi icra edilmiştir.
