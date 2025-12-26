CANLI | Futbolda yeni bahis operasyonu! Çok sayıda futbolcu gözaltında

08:35 26 Aralık 2025

Türk futbolu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gelen şok bir soruşturma haberiyle sarsıldı. "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında, aralarında Galatasaray’ın eski yöneticisi Erden Timur’un da bulunduğu 29 şüpheli hakkında 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. A Haber muhabiri Erşan Karaca, operasyonun perde arkasını ve çarpıcı detayları canlı yayında aktardı.

11 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada, teknik takip ve mali veriler sonucunda düğmeye basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 11 farklı ilde yakalama, gözaltı ve arama işlemleri icra edildi. Soruşturmanın odağında ise "müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde bahis oynamak" suçu yer alıyor.

"BAHİS HESABI TESPİT EDİLEN TFF GÖREVLİSİ VAR"

Operasyonun tüm detaylarını ilk kez A Haber ekranlarında paylaşan Erşan Karaca, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yapmış olduğu bir açıklama vardı ve aynı zamanda Başsavcılığın yürütmüş olduğu bir soruşturmaydı bu. Futbolda bahis soruşturması olarak bilinen soruşturma kapsamında; MASAK’tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçirilen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde tespit edilen deliller sonucunda; önceki iki eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheli ile irtibatı olan, soruşturma konusu suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen 7 şüpheli tespit edildi." soruşturmanın kapsamını sözleri ile ifade etti.

KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR MAÇINA MERCEK

Soruşturmanın en dikkat çeken noktalarından biri de Süper Lig’de oynanan bir müsabaka oldu. Erşan Karaca, şüphelilerin bahis oynadığı maçı ve TFF detayını, "Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26.10.2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan 6 şüpheli; banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleriyle bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen TFF’de görevli bir şüpheli tespit edildi." şeklinde aktardı.

ERDEN TİMUR VE 6222 VURGUSU

Soruşturma listesinde yer alan en popüler isim ise Erden Timur oldu. Karaca, Timur hakkındaki süreci, "Aynı zamanda geçmişte Galatasaray Spor Kulübü’nde idareci olarak görev yapan Erden Timur ve banka hesaplarının incelenmesi neticesinde; 6222 sayılı kanunun 11. maddesi, 5549 sayılı kanun ve 7258 sayılı kanuna muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbirleriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı." ifadeleriyle detaylandırdı.

"KENDİ TAKIMININ MAÇINA, RAKİP KAZANIR BAHİSİ!"

Soruşturmanın en sarsıcı tarafı ise bazı futbolcuların kendi oynadıkları maçlara karşı bahis yapması oldu. Erşan Karaca bu olay hakkında ise, "Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde kendi takımının maçına 'rakip takım kazanır' şeklinde bahis oynama... Bu notu özellikle iletmek istiyorum. Bahis oynayan 14’ü futbolcu olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında İstanbul merkezli toplam 11 farklı ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemi icra edildi. Kamuoyunun bilgisine sunulur açıklaması yapılmıştı. Şu an için isimler netleşmedi ancak savcılık tarafından bize verilen bilgide bahis soruşturması kapsamında 14'ü futbolcu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve önemli bir isim olarak da gözaltına alınanlar arasında Galatasaray eski yöneticilerinden Erden Timur da bulunuyor." dedi.