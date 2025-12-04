Adli emanette büyük soygun! 25 kilo altın 50 kilo gümüşü çalıp İngiltere'ye kaçtı | İşte o katip...

Giriş Tarihi: 03.12.2025 09:19

EMANET ODASINDA ÇİFT ANAHTAR SİSTEMİ

Emanet odasında bulunan kasa anahtarının sadece Büyükçekmece Adalet Sarayı'nda uzun yıllar emanet büroda memuru olarak çalışan Kemal D.'de olduğu öğrenildi. İddiaya göre emanet odasının anahtarı ise hem Kemal D.'de hem de Erdal T.'te vardı. Erdal T.'nin adliyede hizmetli memur olarak çalıştığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, emanet odasında çift anahtar sistemi vardı 2 ayda bir denetim yapılıyordu. Son denetim 2 Ekim'de yapıldı. Çalınan ziynet eşyaları büyük ölçüde geçtiğimiz aylarda yapılan bir operasyon kapsamında alınan ziynetlerdi ancak diğer dosyalardan elde edilen ziynet delilleri de ele geçirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında emanet büroda incelemeler devam ederken, şüpheli Kemal hakkında ek gözaltı kararı verildi. Dosya kapsamında adliyede çalışan özel güvenlikler tanık olarak dinlendi. Şüphelilerin kulllandığı telefonların HTS kaydının istendi ve kamera çalışmaları da sürüyor.

"MALLARI SATTIM ALLAH ÇARŞINIZI PAZAR ETSİN"

Öte yandan Erdal T.'nin altınları adliyeden siyah poşetlerle metal market arabasıyla çıkardığı ortaya çıktı. Erdal T.'nin arkadaşlarına, 'Malları sattım. Allah çarşınızı pazar etsin' şeklinde mesaj attığı da öğrenildi. Büyükçekmece Adliyesi'nin adli emanet bürosunda, görevli savcı tarafından 2 ayda bir denetim yapıldığı ve adliyede en son 2 Ekim'de rutin denetim yapıldığında çalınan eşyaların kasalarda bulunduğu saptandı.

HTS KAYITLARI İSTENDİ

ALTINLARI ÇALAN KATİP AİLESİ İLE İNGİLTERE'YE KAÇTI

Yapılan araştırmada Erdal T.'nin eşi Esma T. ve çocukları ile beraber 19 Kasım tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçakla kaçtığının tespit edildi. Bunun üzerine Erdal T. ve eşi olan Esma T. hakkında yakalama çıkarıldı. Diğer şüpheli olan Kemal D. ise gözaltına alındı. Adli emanet büroda çalışan yazı işleri müdürü dahil bütün personelin ifadeleri alındı. Öte yandan şahısların ev adreslerinde Sulh Ceza Hakimliğince arama kararı alınarak arama yapıldı ve suç unsuruna rastlanılmadı.

TOPLAM DEĞERİ 147 MİLYON LİRA

Adli emanetten çalındığı anlaşılan altınların, göçmen kaçakçılığına yönelik bir operasyon sırasında ele geçirilen altınlar olduğu belirlendi. Adli emanet bürosunda yapılan detaylı sayımda; 9 bin 906 gram altın, 49 reşat altın, 438 kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın külçesi, 7 adet arma altın, 167 tam altın, 606 bilezik, 1 kilo 477 gram bilezik, 376 yarım altın, bin 328 çeyrek altın, 40 Cumhuriyet altını, 2 bin 701 gram çeşitli takı, 487 Ata altın, 6 gremse altın ve 50 kilo gümüşün kaybolduğu tespit edildi. Yapılan hesaplamalarda çalınan altın ve gümüşlerin toplam değerinin yaklaşık 147 milyon lira olduğu ifade edildi.

"NASIL BÖYLE BİR ŞEY YAPTI ANLAMADIM"

Şüphelileri tanıdığını söyleyen esnaf Erkut Sunmak, "Erdal'ı 7-8 yıldır tanırım selamsız sabahsız geçmez. İşine saatinde gelir saatinde çıkar. Sabah öğlen akşam görürüm. Özünde on numara çocuktur o dönem para istese 1 milyon 2 milyon gözüm kapalı senetsiz kefilsiz Erdal'a güvenirim. Hala güvenirim özünde iyi çocuktur. Nasıl böyle birşey yaptı Allah şaşırtmasın tabii. Şaşırdık yakıştıramadım açıkçası. Gözü gönlü bol; paraya ihtiyacı olmayan bir çocuktu hanımı da öğretmen Allah 2 çocuk vermiş. Babasının dairesinde altlı üstlü oturuyorlar altında cipi var.Hanımı çalışıyor kendi çalışıyor. Duydum hemen aradım ama telefonuna ulaşamadım tabii merak da etmedim değil. Gözaltında olan Kemal abiyi de tanıyorum ben burada 27 yıldır esnafım. Bunlar selamsız sabahsız geçmez. Kemal abi dediğim adam daha da düzgündür. İşinde gücünde işini bilen bir insandır" dedi.

RAMAZAN ALMAÇAYIR: "İÇERİDEN YAPILAN BİR HIRSIZLIK"

Canlı yayında olayın detaylarını paylaşan A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, olayın dışarıdan bir müdahale ile değil, doğrudan içeriden gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Almaçayır, "Büyükçekmece Adliyesi'nin Adli Emanet bölümünde gerçekleşen bir artık hırsızlık konusuna, soygun tabiri verilebilecek bir duruma evrilmiş durumda. Çünkü anladığımız kadarıyla orada birilerinin birbirine yardım ederek yaptığı bir hırsızlık var. Yani dışarıdan bir müdahaleyle bir soygun değil, içeriden olduğu belli" ifadelerini kullandı.