Adli emanette büyük soygun! 25 kilo altın 50 kilo gümüşü çalıp İngiltere'ye kaçtı | İşte o katip...

Büyükçekmece Adliyesi Adli Emanet Bürosu'nda yaşanan hırsızlık skandalı, kasaların açılmasıyla ortaya çıktı. Görevli memur Erdal T.'nin uzun süredir işe gelmemesi üzerine yapılan incelemede, kasalarda bulunması gereken 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün yerinde yeller estiği anlaşıldı. Şüphelinin ailesiyle birlikte İngiltere'ye kaçtığı belirlenirken, olayın detaylarını A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı. İşte altınları çalan o katip...

Büşra Arga
Adli emanette büyük soygun! 25 kilo altın 50 kilo gümüşü çalıp İngiltere'ye kaçtı | İşte o katip...

Adliye koridorlarını sarsan olay, dün Büyükçekmece Adliyesi'nde meydana geldi. Adli Emanet Bürosu'nda görevli zimmet memuru Erdal T.'nin işe gelmemesi üzerine şüphelenen savcılık harekete geçti. Bunun üzerine durumdan şüphelenen dosyada görevli Cumhuriyet Savcısı anahtarı ve sorumluluğu şüpheli Kemal D. isimli katipte bulunan kasaları açtırıldı. Kemal D.'de bulunan anahtarlarla kasalar açılınca, içerisinin tamamen boşaltıldığı görüldü.

EMANET ODASINDA ÇİFT ANAHTAR SİSTEMİ
Emanet odasında bulunan kasa anahtarının sadece Büyükçekmece Adalet Sarayı'nda uzun yıllar emanet büroda memuru olarak çalışan Kemal D.'de olduğu öğrenildi. İddiaya göre emanet odasının anahtarı ise hem Kemal D.'de hem de Erdal T.'te vardı. Erdal T.'nin adliyede hizmetli memur olarak çalıştığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, emanet odasında çift anahtar sistemi vardı 2 ayda bir denetim yapılıyordu. Son denetim 2 Ekim'de yapıldı. Çalınan ziynet eşyaları büyük ölçüde geçtiğimiz aylarda yapılan bir operasyon kapsamında alınan ziynetlerdi ancak diğer dosyalardan elde edilen ziynet delilleri de ele geçirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Soruşturma kapsamında emanet büroda incelemeler devam ederken, şüpheli Kemal hakkında ek gözaltı kararı verildi. Dosya kapsamında adliyede çalışan özel güvenlikler tanık olarak dinlendi. Şüphelilerin kulllandığı telefonların HTS kaydının istendi ve kamera çalışmaları da sürüyor.

"MALLARI SATTIM ALLAH ÇARŞINIZI PAZAR ETSİN"
Öte yandan Erdal T.'nin altınları adliyeden siyah poşetlerle metal market arabasıyla çıkardığı ortaya çıktı. Erdal T.'nin arkadaşlarına, 'Malları sattım. Allah çarşınızı pazar etsin' şeklinde mesaj attığı da öğrenildi. Büyükçekmece Adliyesi'nin adli emanet bürosunda, görevli savcı tarafından 2 ayda bir denetim yapıldığı ve adliyede en son 2 Ekim'de rutin denetim yapıldığında çalınan eşyaların kasalarda bulunduğu saptandı.

HTS KAYITLARI İSTENDİ
Soruşturma kapsamında emanet büroda incelemeler devam ederken, şüpheli Kemal hakkında ek gözaltı kararı verildi. Dosya kapsamında adliyede çalışan özel güvenlikler tanık olarak dinlendi. Şüphelilerin kullandığı telefonların HTS kaydının istendi ve kamera çalışmaları da sürüyor.

ALTINLARI ÇALAN KATİP AİLESİ İLE İNGİLTERE'YE KAÇTI
Yapılan araştırmada Erdal T.'nin eşi Esma T. ve çocukları ile beraber 19 Kasım tarihinde sabah saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçakla kaçtığının tespit edildi. Bunun üzerine Erdal T. ve eşi olan Esma T. hakkında yakalama çıkarıldı. Diğer şüpheli olan Kemal D. ise gözaltına alındı. Adli emanet büroda çalışan yazı işleri müdürü dahil bütün personelin ifadeleri alındı. Öte yandan şahısların ev adreslerinde Sulh Ceza Hakimliğince arama kararı alınarak arama yapıldı ve suç unsuruna rastlanılmadı.

TOPLAM DEĞERİ 147 MİLYON LİRA
Adli emanetten çalındığı anlaşılan altınların, göçmen kaçakçılığına yönelik bir operasyon sırasında ele geçirilen altınlar olduğu belirlendi. Adli emanet bürosunda yapılan detaylı sayımda; 9 bin 906 gram altın, 49 reşat altın, 438 kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın külçesi, 7 adet arma altın, 167 tam altın, 606 bilezik, 1 kilo 477 gram bilezik, 376 yarım altın, bin 328 çeyrek altın, 40 Cumhuriyet altını, 2 bin 701 gram çeşitli takı, 487 Ata altın, 6 gremse altın ve 50 kilo gümüşün kaybolduğu tespit edildi. Yapılan hesaplamalarda çalınan altın ve gümüşlerin toplam değerinin yaklaşık 147 milyon lira olduğu ifade edildi.

"NASIL BÖYLE BİR ŞEY YAPTI ANLAMADIM"
Şüphelileri tanıdığını söyleyen esnaf Erkut Sunmak, "Erdal'ı 7-8 yıldır tanırım selamsız sabahsız geçmez. İşine saatinde gelir saatinde çıkar. Sabah öğlen akşam görürüm. Özünde on numara çocuktur o dönem para istese 1 milyon 2 milyon gözüm kapalı senetsiz kefilsiz Erdal'a güvenirim. Hala güvenirim özünde iyi çocuktur. Nasıl böyle birşey yaptı Allah şaşırtmasın tabii. Şaşırdık yakıştıramadım açıkçası. Gözü gönlü bol; paraya ihtiyacı olmayan bir çocuktu hanımı da öğretmen Allah 2 çocuk vermiş. Babasının dairesinde altlı üstlü oturuyorlar altında cipi var.Hanımı çalışıyor kendi çalışıyor. Duydum hemen aradım ama telefonuna ulaşamadım tabii merak da etmedim değil. Gözaltında olan Kemal abiyi de tanıyorum ben burada 27 yıldır esnafım. Bunlar selamsız sabahsız geçmez. Kemal abi dediğim adam daha da düzgündür. İşinde gücünde işini bilen bir insandır" dedi.

25 KİLO ALTIN, 50 KİLO GÜMÜŞÜ ÇALIP KAÇTI!

RAMAZAN ALMAÇAYIR: "İÇERİDEN YAPILAN BİR HIRSIZLIK"

Canlı yayında olayın detaylarını paylaşan A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, olayın dışarıdan bir müdahale ile değil, doğrudan içeriden gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Almaçayır, "Büyükçekmece Adliyesi'nin Adli Emanet bölümünde gerçekleşen bir artık hırsızlık konusuna, soygun tabiri verilebilecek bir duruma evrilmiş durumda. Çünkü anladığımız kadarıyla orada birilerinin birbirine yardım ederek yaptığı bir hırsızlık var. Yani dışarıdan bir müdahaleyle bir soygun değil, içeriden olduğu belli" ifadelerini kullandı.

"EMANETE İHANET EDİLDİ"

Adli emanet birimlerinin önemine vurgu yapan Almaçayır, "Her adliyede Adli Emanet birimi vardır. Yapılan operasyonlarda, haksız kazanç, mal varlığı edinme durumunda, adli duruşmalarda alınan kararlar neticesinde Adli Emanet'e gönderilen ve belli bir süre orada muhafaza edilen bölümler bunlar. Burada da her adli emanet bölümüyle ilgili olarak görevli kişiler var. Buradaki olayda Adli Emanet bürosunda çalışan kadrolu bir personel, yani devlet kadrolu olarak işe almış, doğal olarak bu insana güvenmeme gibi bir durum söz konusu olamaz" dedi.

AİLESİYLE BİRLİKTE İNGİLTERE'YE KAÇTI

Şüphelinin firar ettiğini belirten Almaçayır, "Bu personel Erdal T. isimli personel, yaklaşık uzun süre işe gidip gelmediği rutin kontrollerde sorumlu Cumhuriyet Savcısı tarafından tespit ediliyor. İkinci etapta bu 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün çalındığı kasalarla ilgili sorumlu olan anahtarı zimmetlenen bir kişi daha var. O kişiyle ilgili olarak da geliyorlar, bu kasaları bir açalım diyorlar. Kasaları açtıklarında buradan 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün olmadığı tespit ediliyor. Yapılan incelemede ayın 19'unda Büyükçekmece Adliyesi'ndeki bu olayın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'na gittiği, eşi ve çocukları ile birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan da İngiltere'ye uçtuğu tespit edildi" bilgisini verdi.

"ALTINLARI NASIL ÇIKARDI?" SORUSU GÜNDEMDE

Adliyenin sıkı güvenlik önlemleriyle korunduğuna dikkat çeken Ramazan Almaçayır, altınların nasıl dışarı çıkarıldığı sorusunun araştırıldığını söyledi. Almaçayır, "Şimdi benim aklıma gelen başka bir soru; buradaki bu 25 kilo altın ve 50 kilo gümüş bir çuvalda mı çıkarıldı? Yoksa oradan çantalarla mı çıkarıldı? Tek parça olarak mı çıkarıldı yoksa peyderpey ufak ufak bu şekil mi çıkarıldı? İkinci soru bu. Bir de uçağa, yurt dışına böyle bir ziynet eşyası, yüklü bir altınla vesaireyle binme imkanınız yok. Acaba İngiltere'ye kaçarken eğer altınlar ve gümüşlerle birlikte baş şüpheli olan Erdal T. bu olayın failiyse, İngiltere macerasının öncesinde bunları herhangi bir yerde bozdurdu mu?" diye sordu.

SABAH 07.40'TA "MARKET ARABASI" KAMUFLAJI

Ramazan Almaçayır'ın aktardığı bilgilere göre, soygun planı 13 Kasım sabahı saat 07.40 sıralarında devreye sokuldu. Henüz mesainin tam başlamadığı ve yoğunluğun az olduğu bu saatte adliyeye gelen Erdal T., iddiaya göre yedek anahtarı kullanarak kasaları açtı. 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşü, adliye koridorlarında dosya ve evrak taşımak için kullanılan tekerlekli alışveriş arabasına (market arabası) yükledi.

ADLİYEDEKİ "ALTIN" VURGUNUN PLANI DEŞİFRE OLDU!

"DOSYA TAŞIYORUM" İZLENİMİ VERDİ

75 kilogramlık dev yükün güvenlik noktalarından nasıl geçtiği sorusu da yanıt buldu. Almaçayır, şüphelinin adliyenin kadrolu personeli olması nedeniyle güvenlik zafiyeti oluştuğuna dikkat çekti. Zanlının, market arabasındaki altınları "dosya veya delil taşıdığı" izlenimi vererek güvenlik noktalarından geçirdiği, tanıdık yüz olması nedeniyle de detaylı aramaya maruz kalmadan binadan çıkış yaptığı belirtildi.

6 GÜN BOYUNCA ALTINLARI ELDEN ÇIKARDI

Soygunun en dikkat çeken detayı ise zamanlama oldu. Hırsızlık olayını 13 Kasım'da gerçekleştiren Erdal T., yurt dışına kaçmak için 19 Kasım'a kadar bekledi. Ramazan Almaçayır, bu 6 günlük sürenin altınların nakde çevrilmesi için kullanıldığını vurguladı.

Havalimanından 75 kilo metal ile geçmenin imkansız olduğunu belirten Almaçayır, "Zanlı bu 6 gün içinde altınları ve gümüşleri muhtemelen peyderpey ya da anlaşmalı birileri aracılığıyla toptan bozdurdu. İngiltere uçağına bindiğinde yanında ziynet eşyası değil, paranın olduğu değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK KAMERALARI VE HTS KAYITLARI İNCELENİYOR

Soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirten Almaçayır, "Adli emanet bölümü dahil, adliye koridorları dahil, adliyenin içerisi dışarısı dahil güvenlik kameralarıyla korunan yerler buralar. Savcılığın talimatıyla tabii ki bütün kuyumculara vesaireye bununla ilgili bir talimat verildi muhtemelen. Herhangi bir kişi gelip sizden bu şekilde bir yüklü miktarda altın bozdurdu mu vesaire? Bunların hepsi araştırılacak ilginç bir konu ama dışarıdan gelip de bir silahlı soygun vesaire öyle bir olay değil, içerideki bir personelin emanet edilen kendisine emanete ihanet ettiği bir durum söz konusu gibi" değerlendirmesinde bulundu.

2021 YILINDA İŞÇİ OLARAK ATANMIŞ

Hırsızlık zanlısı Erdal T.'nin 2021 yılında sürekli işçi statüsünde atamasının yapıldığı ve Büyükçekmece Adliyesi'nde çalışmaya başladığı öğrenildi. Kendi halinde sessiz bir çalışan olarak nitelendirilen Timurtaş'ın olaydan sonra arkadaşlarına "Malları sattım, Allah çarşınıza pazar versin" diyerek mesaj attığı iddia edildi.

