CANLI | Adliyedeki soygunun ilk görüntüleri A Haber'de! Katip market arabasıyla böyle kaçmış | 4 müfettiş görevlendirildi
Büyükçekmece Adliyesi Adli Emanet Bürosu'nda tarihi bir soygun yaşandı. Adliyede hizmetli olarak çalışan Erdal Timurtaş, market arabasıyla emanetten çaldığı 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşle ortadan kayboldu. Eşi ve çocuklarını alarak İngiltere'ye kaçan Timurtaş için kırmızı bülten çıkarıldı. Öte yandan A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan adliyedeki soygunun ilk görüntülerine ulaştı. Görüntülerde Timurtaş'ın altın ve gümüş dolu market arabasıyla çıkış yaptığı görülüyor. Ayrıca olaya ilişkin Adalet Bakanlığı 4 müfettiş görevlendirdi.
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosundan hizmetli Erdal Timurtaş tarafından 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalındı.
TUTUKLANAN ŞÜPHELİNİN HAKİMLİK KARARINA ULAŞILDI
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve "zimmet" suçundan tutuklanmasına karar verilen şüpheli K.D. hakkındaki sulh ceza hakimliğinin kararına ulaşıldı.
Hakimliğin kararında, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, dosya arasında bulunan tanık beyanı, kamera görüntüleri, iddia olunan zarar miktarı, telefon ön inceleme tutanakları, görüntü inceleme tutanakları içeriğinde yapılan tespitler ile iddia olunan suçun cezasının alt ve üst sınırı da dikkate alındığında ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesini oluşturacak somut delillerin bulunduğu belirtildi.
Kararda, delillerin tam olarak toplanmaması, bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı anlaşılmakla, şüphelinin tutuklanmasına karar verildiği aktarıldı.
ŞÜPHELİNİN İFADESİ
Şüpheli K.D. sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, suçlamayı kabul etmediğini belirterek, kasayı sadece emanet geldiğinde ve 3 aylık denetimlerde açtığını, denetimler dışında açmadığını öne sürdü.
Firari şüpheli E.T'nin WhatsApp'tan "Ben evi sattım, eşyaları sattım" şeklinde mesaj attığını anlatan K.D, "Borcu olan T. ile iletişime geçtim. T. de tapuya telefon etti. T, 'Bu evi 12'sinde' satmış deyince şüphelendim. Birinci kata çıktım. Savcıya 'Evi satmış' dedim. Bizim aklımıza kumardan dolayı karısı evi terk etti gibi şeyler geldi. T'den ve ek binadaki temizlik işçisinden para aldı. Sürekli oyun oynadığı için tecrübesi var diye verdi. 'Kaybedersem senin 400 bin lira paranı veririm' dedi. E'den aldı. Polis U'ya da 2 milyon 250 lira borç verdi. U. yatırımda kaybettiğini söyledi. Borcu ödeyemedi." beyanında bulundu.
Kasanın anahtarının siyah çantada olduğunu ifade eden K.D, şunları kaydetti:
"O da orada olduğunu biliyordu. Bir öğle yemeğinde orada kalırdı. Diğer hallerde hep yanıma alırdım. Anahtarın siyah çantada olduğunu bir tek o biliyordu. Emanetin kapı girişinde kamera var. Savcı ayın 13'ünde bir arabayla çıktığını söyledi. Poşetleri bir arabaya veriyor. Altında da beyaz çuvallar var. Beyazlarda silahlar var. Sabah 07.50 sıralarında dışarıya çıkartmış. Bizi silah müsaderesine öğlenleri Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'deki belediyelerden sırayla kiralanmış araçlar gelip götürüyordu. Ayın 13'ünde sabahtan silaha gitmedik."
"DEPODA BİR BEN VARIM, BİR O VAR"
Şüpheli K.D, görevli savcının emanete ziyarete geldiğini belirterek, şunları anlattı::
"T'den de evi sattığını öğrenince ben de işe gelmiyor, bu işte bir tuhaflık var dedim. 12'sinde benden izin istedi arabayı satacağını söyledi. Ben evi, arabayı satıp gidecek diye düşündüm. E. bütün emanetleri alma, yerleştirme hakkına sahipti. Anahtarı ihtiyaç halinde kasadan çıkartır, çıkarttığını söyler. Ben de kasa veri tabanına notlarım. Bu olayların olduğu tarihte yoğun bir şekilde silah müsaderesiyle ilgileniyorduk. Ayın 18'i silah müsaderelerinin son günüydü. Yoğunluk bitince 3 gün izin istedi. Depoda bir ben varım, bir o var. Başka kimse yok. Dışarıdan birisi yardım etti mi bilemiyorum. Ona işi ben öğrettim, yetiştirdim. Dışarıdan yardım almış olabilir. Olaylarda bir ufak dahilim yoktur."
İş yoğunluğu olduğunu, E.T'nin evi terk eden bir kadın profili çizdiğini ve hiç kuşkulanmadıklarını öne süren K.D, "Aklıma gelecek en son kişiydi. Sayıları bile söyleyemiyordu. Ben ona öğrettim. 2 senedir izne çıkamıyorum. İzne çıktığımda emanetleri kime bırakacağım. Yanımda bir tek E.T. var. 2-3 aydan beri izne ayrılamıyorum. Yanıma kimse yanaşmadı. Herkes kaçıyordu. Mağdur durumdaydım. Benim erişebildiğim her yere E.T'nin erişme imkanı vardı. Benim ulaşamadığım yere, rafın üstüne çıkar, bana emanet numaralarını okurdu. E. burada işçi gibi değildi. Raflara emanet yerleştirirdi. Ben sabahları erkenden gelirim. İşten akşamları da bir saat ve bazen de daha geç çıkardım. Gerekirse hafta sonu da gelirdim." beyanında bulundu.
ÜLKE GENELİNDE DENETİMLER ARTIRILACAK
Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık Büyükçekmece ve Adalar adliyelerinde ortaya çıkan adli emanet bürolarındaki zimmet olaylarının ardından harekete geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un talimatıyla, İstanbul’daki adliyelerde meydana gelen olayların incelenmesi için Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca dört başmüfettiş görevlendirildi.
ÜLKE GENELİNDE DENETİMLER ARTIRILACAK
Adalet Bakanlığının belirli aralıklarla yürüttüğü denetim faaliyetleri, Bakan Tunç’un talimatı doğrultusunda artık daha sık, geniş kapsamlı ve yoğun şekilde gerçekleştirilecek. Bu çerçevede yalnızca Büyükçekmece ve Adalar değil, 81 ildeki tüm adliyelerde bulunan adli emanet büroları sıkı bir denetime tabi tutulacak. Adli emanet süreçlerinde kusuru, ihmali veya sorumluluğu bulunanlar hakkında adli ve idari işlemler gecikmeksizin yapılacak.
Büyükçekmece ve Adalar’daki soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 2 kişi tutuklandı. Yurtdışına kaçtığı tespit edilen 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmalar titizlikle sürdürülüyor.
TUTUKLANDI!
Büyükçekmece Adliyesi emanet bürosundaki ziynet eşyalarının çalındığı olaya ilişkin gözaltına alınan adli emanet memuru Kemal D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ŞÜPHELİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Şüpheli Kemal D.'nin savcılıkta verdiği ifadesinde, "Erdal Timurtaş'ın kumar borçları var kendisinin kumar alışkanlığı da vardı. Raporlu olarak izne çıktı ancak aldığı raporu adliyeye teslim etmedi. 1 Aralık'tan kısa bir süre önce Erdal Timurtaş bizim birimin çalışanlarının bulunduğu mesajlaşma grubuna, 'Eşim ile aram bozuk tartıştık beni bir süre aramayın' şeklinde mesaj attı ve gruptan çıktı. Bu durum sonrası kendisini geri aradım ama telefonu kapalıydı" dedi.
'BENİ ARAYIP SORMAYIN DİYE MESAJ GÖNDERDİ'
Şüpheli Kemal D., "Erdal Timurtaş'ın kumar borcu nedeniyle intihara teşebbüs edebileceğinden şüphelendim ve bu kaygıyla durumunun kontrol edilmesi için adresine memur gönderdim. Memurların evine gittiğini öğrenince, Erdal T. beni görüntülü arayarak 'İyiyim, merak etmeyin' dedi. Ancak 1 Aralık günü mesajlaşma grubumuza 'Evi ve eşyaları sattım, beni arayıp sormayın' şeklinde bir mesaj gönderip gruptan ayrıldı"
ADLİYEDEKİ SOYGUNUN İLK GÖRÜNTÜLERİ A HABER’DE
İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet kasasından yaklaşık değeri 147 milyon lira olan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalan Erdal Timurtaş aranırken şüphelinin adliyeden çıkış görüntülerine A Haber ulaştı.
İLK KEZ A HABER EKRANLARINDA: İŞTE O ANLAR
A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, ulaşılan özel görüntülerle ilgili, "Sürekli yayınlarımızda bir alışveriş arabası ve çöp poşetiyle altınları çıkardığını söylüyorduk. İşte o anların görüntüleri ilk defa A Haber ekranlarında. Şüpheli, kasanın bulunduğu noktaya gidip anahtarla kasayı açıyor, içerisindeki tüm altın ve gümüşleri arabaya doldurarak adliye koridorlarından yavaş yavaş yukarıya doğru çıkıyor" bilgisini paylaştı.
SOĞUKKANLILIĞI PES DEDİRTTİ: SELAM VEREREK GEÇTİ!
Görüntülerde dikkat çeken en çarpıcı detay ise soyguncunun rahat tavırları oldu. Mercan, "Şüpheli buradan çıkarken arkadaşlarına ve görevlilere hiçbir şey belli etmemek adına selam vererek geçiyor. O kadar rahat ve doğal ki, kimse şüphelenmiyor" dedi.
TAKSİLERLE KAÇIŞ PLANI
Görüntülerin devamında şüphelinin adliyeden çıktıktan sonraki hareketleri de kaydedildi. Mercan, "Alışveriş arabasıyla dışarı çıktıktan sonra iki tane taksi bekliyor. Tüm altınları ve gümüşleri bu iki taksiye yüklüyor. Sonrasında sanki hiçbir şey olmamış gibi boş arabayla tekrar adliyeye geri dönüyor ve kasayı yerine bırakıyor" diyerek kaçış planının detaylarını anlattı.
NEDEN 13 KASIM? TARİH SEÇİMİNDEKİ KRİTİK AYRINTI
Soygunun zamanlamasına dair önemli bir bilgiyi de paylaşan Mercan, "Asıl rutin denetim 15 Ocak'ta yapılacaktı. Şüpheliler bu tarihe kadar güvenlik kamerası kayıtlarının silineceğini hesaplayarak 13 Kasım'ı seçti. Eğer savcı olağanüstü bir denetim yapmasaydı, kamera kayıtları zaman aşımına uğrayacak ve delil kalmayacaktı" ifadelerini kullandı.
GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİ HAKİM KARŞISINDA
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Kemal Demir’in tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini belirten Mercan, "Savcılık, anahtarın neden asıl sorumlu Kemal Zengin yerine Kemal Demir'de olduğunu sorguluyor. Şüpheli şu an hakim karşısında, tutuklanıp tutuklanmayacağı önümüzdeki dakikalarda belli olacak" dedi.Büyükçekmece adliyesindeki soygunun ilk görüntüleri ortaya çıktı.
YENİDOĞAN ÇETESİ LİDERİNİN AVUKATI, SOYGUN ZANLISININ AVUKATLIĞINI ÜSTLENDİ
Soruşturmayla ilgili ilginç detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Yenidoğan Soruşturması Savcı Yavuz Engin'in, sorumluluğunda bulunan Adli Emanet Bürosu'nda sürpriz bir denetim yaptığı ve soygunun bu şekilde fark edildiği öğrenildi. Zanlıların Kasım ayında Adli Emanet Bürosu'nda 3-18 Kasım tarihlerinde yapılan rutin sevkiyat işleminin yoğunluğundan faydalandıkları, bu şekilde dikkat çekmeden market arabasıyla altın ve gümüşü adliyeden çıkarttıkları belirlendi.
Edinilen bilgilere göre soyguncular, Emanet Bürosu'ndaki bir sonraki rutin denetimin 15 Ocak’ta yapılacağını ve bu tarihe kadar güvenlik kamera kayıtlarının zaman aşımına uğrayarak silineceğini hesap ederek hareket etti. Adli Emanet bürosundaki sevkiyatın yoğunluğundan yararlanan zanlılar, kasada bulunan altın ve gümüşü çaldı. Ancak Savcı Yavuz Engin’in rutin dışı yaptığı sürpriz denetim, tüm planı bozdu.
KEMAL D.'NİN ERDAL TİMURTAŞ İLE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
Olayla ilgili gözaltına Adli Emanet Bürosu sorumlusu Kemal D., bugün Asayiş Şube Müdürlüğü'nün işlemlerinin ardından, görev yaptığı Büyükçekmece Adliyesi'ne bu kez sanık olarak sevk edildi.
Gözaltına alınan Kemal D.'nin avukatlığını, Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'nın avukatı Aydın Matar üstlendiği öğrenildi. Zanlıları Kemal D. ve Erdal T.'nin birlikte çekilmiş fotoğrafları da ortaya çıktı.
TUTUKLAMA TALEBİ
Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu'ndan ziynet eşyalarının çalınmasına ilişkin gözaltına alınan adli emanet memuru Kemal D., tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
BİR KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Başsavcılığın emanet kasasında gerçekleşen hırsızlık olayına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan adliye memuru K.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
SOYGUNUN ZAMANLAMASI MANİDAR: SEVKİYAT TARİHLERİNE DİKKAT!
A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, soygunun zamanlamasına dikkat çekerek, "3 Kasım ve 18 Kasım tarihleri arasında adliyede bir silah sevkiyatı yapılıyordu. Her gün 100-150 silah devlete kazandırılmak üzere başka birimlere gönderiliyordu. Soygun tam da bu hareketliliğin yaşandığı 13 Kasım tarihinde, saat 07.40 sularında gerçekleşti. Soyguncu, bu yoğunluğu fırsat bilerek harekete geçti" dedi.
KUSURSUZ PLAN: 15 OCAK’A KADAR GİZLEYECEKLERDİ
Mercan, soygunun arkasındaki planın detaylarını şöyle anlattı:
"Soygunu 13 Kasım'da yaptılar çünkü bir sonraki olağan denetimin 15 Ocak'ta yapılacağını biliyorlardı. Eğer savcı şüphelenip olağanüstü bir denetim yapmasaydı, hırsızlık o tarihe kadar fark edilmeyecek, kamera kayıtları silinecek ve izler tamamen kaybolacaktı. Savcının dikkati, bu kusursuz kaçış planını bozdu."
SAVCI HAKKINDAKİ İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI
Sosyal medyada dolaşan "Sorumlu savcı hakkında soruşturma başlatıldı" iddialarını da yalanlayan Mercan, "HSK'nın adliyede rutin bir denetimi var ancak bunun soygunla veya sorumlu savcıyla bir ilgisi yok. Savcı hakkında herhangi bir soruşturma bulunmuyor" bilgisini verdi.
2 KİŞİ FİRARDA, KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alınırken, yurt dışına kaçtığı tespit edilen asıl fail Erdal T. ve eşi hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı. Mercan, "Gözaltındaki şüpheli adliyeye sevk edilecek. Diğer iki firarinin yakalanması için de uluslararası süreç başlatıldı" dedi.
"OĞLUMU MAŞA OLARAK KULLANDILAR"
Erdal Timurtaş'ın annesi Türkan Timurtaş, oğlunun suçsuz olduğunu söyleyerek, "Oğlum adliyeye temizlik görevlisi olarak girdi, personeldi. Bu adliyenin memuru, polisi, savcısı, başsavcısı araştırsın; temizlik görevlisiydi. Bu anahtar onda ne arıyor. Oğlumu kim harcadı, kim başını yaktı. Bunu kendi başına yapabilecek birisi değil. Kim yaptı bunu, temize çıkarın. Bizim haberimiz yoktu, polis kapımıza gelince öğrendik. Bunu iki çocukla gönderdiler, işsiz güçsüz. Orada ne yapacak, ne edecek. Bunu başını yaktılar, maşa olarak kullandılar. Temizlik görevlisi, bu çöpü atarken bunu çekiyorlar.
Yüz kilo eşyayı siz kaç seferde taşıyabileceksiniz. Bize 'tatildeyim' dedi. İngiltere'ye gittiğini sizden öğrendik. Kredi ile ev almıştı, kendisine göre arabası da vardı. Maddi sıkıntısı yoktu. Oğlumu maşa olarak kullandılar. Kime sorarsanız sorun sigara içmez, alkol kullanmaz. Benim oğlumu kim kullandıysa, bu işi kim yaptırdıysa Allah belasını versin. Anahtar temizlik görevlisine verilir mi? Birisi onu yönlendirdi, maşası olarak kullandı. Bunu işsiz güçsüz oralara gönderdiler, yarında bırakacaklar. Bende şikayetçiyim, oğlumun başını yaktılar. Kasanın anahtarını niye veriyorlar" dedi. Oğluna da seslenen Türkan Timurtaş, "Sana bunu kim yaptırdıysa ortaya çıkart, seni harcadılar" dedi.
KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından firari şüpheli Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş hakkında kırmızı bültenle arama talep edildi. Talep Adalet Bakanlığı’na iletildi. Şüphelilerin bağlantılı olduğu ve iletişime geçtiği diğer kişilerin araştırılacağı ve soruşturmanın derinleştirileceği bilgisine de ulaşıldı. Şüphelinin parayı nasıl ve nerede kullandığına dair herhangi bir açıkklama yapılmazken, gözaltında olan diğer şüpheli Kemal D.'nin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
EMANET ODASINDA ÇİFT ANAHTAR SİSTEMİ
Emanet odasında bulunan kasa anahtarının sadece Büyükçekmece Adalet Sarayı’nda uzun yıllar emanet büroda memuru olarak çalışan Kemal D.’de olduğu öğrenildi. İddiaya göre emanet odasının anahtarı ise hem Kemal D.’de hem de Erdal T.’te vardı.
Erdal T.’nin adliyede hizmetli memur olarak çalıştığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, emanet odasında çift anahtar sistemi vardı 2 ayda bir denetim yapılıyordu. Son denetim 2 Ekim’de yapıldı. Çalınan ziynet eşyaları büyük ölçüde geçtiğimiz aylarda yapılan bir oprasyon kapsamında alınan ziynetlerdi ancak diğer dosyalardan elde edilen ziynet delilleri de ele geçirildi.
"ALLAH ÇARŞINIZA PAZAR VERSİN"
Hırsızlık şüphelisi Erdal T.’nin 2021'de sürekli işçi kadrosuyla Büyükçekmece Adliyesi’nde göreve başladığı öğrenildi. Çevresinde sakin ve sessiz biri olarak bilinen şüphelinin, olayın ardından bazı çalışma arkadaşlarına "Malları sattım. Allah çarşınıza pazar versin" şeklinde mesaj gönderdiği iddia edildi.
147 MİLYON LİRALIK ALTINLARIN KAYNAĞI GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
Adli emanetten çalındığı anlaşılan altınların, göçmen kaçakçılığına yönelik bir operasyon sırasında ele geçirilen altınlar olduğu belirlendi. Adli emanet bürosunda yapılan detaylı sayımda; 9 bin 906 gram altın, 49 reşat altın, 438 kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın külçesi, 7 adet arma altın, 167 tam altın, 606 bilezik, 1 kilo 477 gram bilezik, 376 yarım altın, bin 328 çeyrek altın, 40 Cumhuriyet altını, 2 bin 701 gram çeşitli takı, 487 Ata altın, 6 gremse altın ve 50 kilo gümüşün kaybolduğu tespit edildi. Yapılan hesaplamalarda çalınan altın ve gümüşlerin toplam değerinin yaklaşık 147 milyon lira olduğu ifade edildi.
YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI
Bunun üzerine Erdal Timurtaş ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Diğer şüpheli Kemal D. ise gözaltına alındı. Emanet büroda görev yapan yazı işleri müdürü dahil tüm personelin bilgi sahibi sıfatıyla ifadeleri alındı. Ayrıca şüphelilerin ev adreslerinde Sulh Ceza Hakimliği kararına istinaeden arama yapıldı ancak herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Diğer yandan yürütülen soruşturma kapsamında kamera kayıtlarının incelenmesi devam ederken, şüphelilerin telefonlarına ait HTS kayıtları da istendi. Gözaltındaki Kemal D. hakkında ek gözaltı süresi alındığı öğrenildi.
EŞİ VE ÇOCUKLARINI ALIP YURT DIŞINA KAÇTI
Savcılık durumun tespit edilmesinin ardından emniyet ekipleriyle irtibata geçerek Erdal T. ve Kemal D. hakkında gözaltı talimatı verdi. Yapılan araştırmada, Erdal T.'nin eşi Esma T. ve çocuklarıyla 19 Kasım 2025'te saat 08.22'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtuğu belirlendi.
SOYGUN NASIL YAŞANDI?
Soygun Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürosunda hizmetli olarak çalışan Erdal Timurtaş'ınuzun süredir işe gelmediği tespit edildi.
KASAYI BOŞALTMIŞ
Bunun üzerine savcılık, şüphe üzerine anahtarları emanet memuru Kemal D.'de bulunan kasaları açtırdı. Açılan kasaların tamamen boş olduğu belirlendi. İlk tespitlere göre yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün kaybolduğu ortaya çıktı.
