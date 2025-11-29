Aile faciasında cinayet şüphesi! Kayıp silah ve çalınan altınlar bulundu

Ekran görüntüsü / A Haber

ÖZEL EKİP VE ÇAPRAZ SORGU

Soruşturma kapsamında dosyada gizlilik kararı bulunduğunu belirten Ramazan Almaçayır ve Sinan Yılmaz, Mardin Emniyeti tarafından kurulan özel bir ekibin kamera kayıtlarını saniye saniye incelediğini vurguladı. Son olarak iki şüphelinin daha gözaltına alınarak çapraz sorguya çekildiği öğrenildi.

Ramazan Almaçayır, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunun kriminal laboratuvar incelemeleri, parmak izi tespitleri ve balistik raporlarıyla kesinleşeceğini ancak şu anki tablonun güçlü bir cinayet şüphesi taşıdığını belirtti.