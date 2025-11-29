29 Kasım 2025, Cumartesi
Haberler Özel Haber Haberleri Aile faciasında cinayet şüphesi! Kayıp silah ve çalınan altınlar bulundu

Aile faciasında cinayet şüphesi! Kayıp silah ve çalınan altınlar bulundu

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.11.2025 09:32
ABONE OL
Aile faciasında cinayet şüphesi! Kayıp silah ve çalınan altınlar bulundu

25 Kasım gecesi Mardin’i yasa boğan aile faciasında sır perdesi aralanırken olay yerinden kaçırılan silahın ve kayıp kovanın izini süren ekipler soruşturmayı 'kasten öldürme' suçlamasıyla derinleştiriyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ve A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, soruşturmadaki kritik detayları ve son gelişmeleri aktardı.

MARDİN'DE AİLE KATLİAMI! İŞTE SON GELİŞMELER

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve 5 yaşındaki kızlarının evlerinde başlarından vurulmuş halde bulunmasının ardından başlatılan soruşturma derinleşiyor. 25 Kasım gecesi Türkiye'yi yasa boğan olayda, ibre "intihar" şüphesinden "planlı cinayet" ve "gasp" ihtimaline döndü.

Olayı yakından takip eden A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ve A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, soruşturmadaki kritik detayları ve son gelişmeleri aktardı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

KAYIP SİLAH VE BOŞ KOVAN BİLMECESİ ÇÖZÜLDÜ

Olay yerinden aktaran muhabirimiz Sinan Yılmaz, cinayet mahallindeki şüpheli duruma dikkat çekti. Cansız bedenlerin yanında olayda kullanılan silahın bulunamadığını belirten Yılmaz, "Yerde iki boş kovan vardı ancak üçüncü kovan da yoktu. Mardin Emniyet Müdürlüğü'nün titiz operasyonu sonucu, silahı evden alıp götüren kişi yakalandı." dedi.

Muhabirimiz Sinan Yılmaz'ın aktardığı bilgilere göre; silahı kaçıran şüpheli, sorgusunda olayla ilgili itiraflarda bulundu ve arkadaşının ismini verdi. Bu ifadeler doğrultusunda operasyon genişletildi ve gözaltı sayısı arttı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

AİLEDEN "GASP VE CİNAYET" İDDİASI

Kaya ailesinin yakınlarıyla görüşen Sinan Yılmaz, ailenin olayın kesinlikle bir cinayet olduğunu savunduğunu belirtti. Yılmaz, "Aile, evden para ve altınların çalındığını iddia ediyor. Hatta tutuklanan şahsın üzerinde ele geçirilen altın ve paralar şu an adli emanette. Bu durum, olayın hırsızlık amaçlı bir cinayete kurban gitme ihtimalini kuvvetlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

"İBRE CİNAYETE DÖNÜYOR"

A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır ise soruşturmanın seyrini değiştiren hukuki detaylara dikkat çekti. İlk tutuklamanın "delil karartma" gerekçesiyle yapıldığını hatırlatan Almaçayır, "Ancak ailenin avukatlarının açıklamasına göre şüpheliler artık 'kasten öldürme' suçlamasıyla da tutuklandı. Evden ziynet eşyalarının çalındığı iddiası ve bunların şüphelinin üzerinde bulunması, olayı hırsızlık amacıyla işlenen bir cinayete dönüştürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ÖZEL EKİP VE ÇAPRAZ SORGU

Soruşturma kapsamında dosyada gizlilik kararı bulunduğunu belirten Ramazan Almaçayır ve Sinan Yılmaz, Mardin Emniyeti tarafından kurulan özel bir ekibin kamera kayıtlarını saniye saniye incelediğini vurguladı. Son olarak iki şüphelinin daha gözaltına alınarak çapraz sorguya çekildiği öğrenildi.

Ramazan Almaçayır, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunun kriminal laboratuvar incelemeleri, parmak izi tespitleri ve balistik raporlarıyla kesinleşeceğini ancak şu anki tablonun güçlü bir cinayet şüphesi taşıdığını belirtti.

Aile faciasında cinayet şüphesi! Kayıp silah ve çalınan altınlar bulundu
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aile faciasında cinayet şüphesi! Kayıp silah ve çalınan altınlar bulundu Aile faciasında cinayet şüphesi! Kayıp silah ve çalınan altınlar bulundu Aile faciasında cinayet şüphesi! Kayıp silah ve çalınan altınlar bulundu
Kaya ailesini kim öldürdü?Kaya ailesini kim öldürdü? KAYA AİLESİNİ KİM ÖLDÜRDÜ?

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör