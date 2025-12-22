Suriye'de anlamlı kare! Bakan Fidan Şeybani ile Kasyun Dağı'ndan Şam'ı seyretti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gitti. Burada yapılan görüşmeler sonrası Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Kasyun Dağı'ndan Şam'ı seyretti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gitti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile düzenlene ortak basında Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Şam yönetimiyle entegrasyon görüşmelerinde çok fazla ilerleme kaydetmeye niyeti olmadığını belirterek, "SDG'nin belli faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içerisinde götürüyor olması gerçeği, aslında Şam ile yürütülen görüşmelerde de şu anda büyük bir engel teşkil etmekte." dedi.
KASYUN DAĞI'NDAN ŞAM'I İZLEDİLER
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, çalışma ziyareti kapsamında bir araya geldiği Şeybani'yle Kasyun Dağı'na giderek Şam manzarasını izledi.
"HEY GİDİ BEŞŞAR"
Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da sosyal medya hesabından o kareleri paylaştı. Yılmaz Bakan Fidan ve Şeybani'nin Kasyun Dağı'ndan Şam'ı izledikleri kareye "Hey gidi Beşşar" notunu düştü.
Başkent Şam'ın merkezinde kentin büyük bölümüne hakim bir yükselti olan Kasyun Dağı, Suriye'de 2011 yılında özgürlük talepleriyle başlayan halk hareketlerini rejimin şiddet yoluyla bastırmak istemesiyle patlak veren iç savaşta büyük önem kazanmıştı.
Devrik rejim, sivil unsurların çıkmasını yasakladığı dağa, Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'e bağlı 4. Tümen askerleri başta olmak üzere yoğun bir konuşlanma yapmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sadece %1’i başarıyor: 78’lerin arasındaki 87’yi 7 saniyede bul
- Sıfır faizli kredi fırsatları arttı: Hangi banka ne kadar veriyor?
- MSB 1113 sürekli işçi alımı İŞKUR: Kimler başvurabilir? Meslekler ve iller listesi
- SSK, Bağ-Kur, 4C’liye TES avantajı: 3600 günle çifte emekli maaş fırsatı
- Tren makinisti olmak isteyenlere fırsat: İŞKUR 169 kursiyer alıyor! İşte şartları
- Depresyon tedavisinde yeni dönem: Bu mantar beyindeki döngüleri kırıyor
- Gümüş zirvede, altın rekor kırdı: 6 bin TL sonrası beklentiler
- Bilim insanları şaşırdı: Bu gezegenin havası var
- 2025 Adalet Bakanlığı sınav sonuç tarihi belli oldu mu? ÖSYM duyurusu
- Yağmur, sis ve kar etkili: Meteoroloji İstanbul ve 39 ili uyardı! Soğuklar artacak
- ÖTV’siz ilk araç düzenlemesi geliyor: Geniş ailelere büyük fırsat
- KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Merkezi atama takvimi