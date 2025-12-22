Suriye’de anlamlı kare! Bakan Fidan Şeybani ile Kasyun Dağı’ndan Şam’ı seyretti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gitti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile düzenlene ortak basında Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Şam yönetimiyle entegrasyon görüşmelerinde çok fazla ilerleme kaydetmeye niyeti olmadığını belirterek, "SDG'nin belli faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içerisinde götürüyor olması gerçeği, aslında Şam ile yürütülen görüşmelerde de şu anda büyük bir engel teşkil etmekte." dedi.

KASYUN DAĞI'NDAN ŞAM'I İZLEDİLER

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, çalışma ziyareti kapsamında bir araya geldiği Şeybani'yle Kasyun Dağı'na giderek Şam manzarasını izledi.