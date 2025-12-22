Suriye’de anlamlı kare! Bakan Fidan Şeybani ile Kasyun Dağı’ndan Şam’ı seyretti

22 Aralık 2025, Pazartesi
Giriş: 22.12.2025 18:26 Güncelleme: 22.12.2025 18:39
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gitti. Burada yapılan görüşmeler sonrası Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Kasyun Dağı'ndan Şam'ı seyretti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile düzenlene ortak basında Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Şam yönetimiyle entegrasyon görüşmelerinde çok fazla ilerleme kaydetmeye niyeti olmadığını belirterek, "SDG'nin belli faaliyetlerini İsrail ile koordinasyon içerisinde götürüyor olması gerçeği, aslında Şam ile yürütülen görüşmelerde de şu anda büyük bir engel teşkil etmekte." dedi.

KASYUN DAĞI'NDAN ŞAM'I İZLEDİLER

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, çalışma ziyareti kapsamında bir araya geldiği Şeybani'yle Kasyun Dağı'na giderek Şam manzarasını izledi.

"HEY GİDİ BEŞŞAR"

Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da sosyal medya hesabından o kareleri paylaştı. Yılmaz Bakan Fidan ve Şeybani'nin Kasyun Dağı'ndan Şam'ı izledikleri kareye "Hey gidi Beşşar" notunu düştü.

Başkent Şam'ın merkezinde kentin büyük bölümüne hakim bir yükselti olan Kasyun Dağı, Suriye'de 2011 yılında özgürlük talepleriyle başlayan halk hareketlerini rejimin şiddet yoluyla bastırmak istemesiyle patlak veren iç savaşta büyük önem kazanmıştı.

Devrik rejim, sivil unsurların çıkmasını yasakladığı dağa, Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'e bağlı 4. Tümen askerleri başta olmak üzere yoğun bir konuşlanma yapmıştı.

