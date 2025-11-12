12 Kasım 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları C 130 askeri kargo uçağının sicili | Uçakta yaş önemli mi?
C 130 askeri kargo uçağının sicili | Uçakta yaş önemli mi?

C 130 askeri kargo uçağının sicili | Uçakta yaş önemli mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.11.2025 12:06
Düşen askeri uçak ile ilgili A Haber'de değerlendirmelerde bulunan pilot ve elektronik yüksek mühendisi Ahmet İzgi, enkazın geniş bir alana yayılmasının tek bir anlama geldiğini belirtti ve "Uçak yere çarpmadan havada bir felaket yaşadı." dedi. İzgi'ye göre olay o kadar ani gelişti ki mürettebatın acil durum çağrısı yapmasına bile imkan kalmadı. Ahmet İzgi uçakta yaş konusuna dair de önemli bilgiler paylaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
C 130 askeri kargo uçağının sicili | Uçakta yaş önemli mi?
Uçakta yaş önemli mi?
Uçakta yaş önemli mi?
Korkmaz’ın şehadet haberi baba ocağına verildi
Korkmaz'ın şehadet haberi baba ocağına verildi
A Haber ekibi düşen askeri uçağın enkaz bölgesinde!
A Haber ekibi düşen askeri uçağın enkaz bölgesinde!
Askeri uçağımız düştü! Uzmanlar A Haber’de
Askeri uçağımız düştü! Uzmanlar A Haber’de
TSK’ya ait düşen kargo uçağından yeni görüntüler ortaya çıktı
TSK’ya ait düşen kargo uçağından yeni görüntüler ortaya çıktı
Konfeti gibi dağılmış bir uçaktan bahsediyoruz
“Konfeti gibi dağılmış bir uçaktan bahsediyoruz”
20 kahramanın adı A Haber ekranlarında tek tek anıldı
20 kahramanın adı A Haber ekranlarında tek tek anıldı
A Haber askeri uçağının düştüğü noktada!
A Haber askeri uçağının düştüğü noktada!
Osman Amca artık bir şehit babasısın!
"Osman Amca artık bir şehit babasısın!"
Askeri kargo uçağı neden düştü?
Askeri kargo uçağı neden düştü?
MSB: Enkazda incelemeler 06.30’da başladı!
MSB: Enkazda incelemeler 06.30'da başladı!
Uzman isim A Haber’de! Düşen uçakta 2 ihtimal
Uzman isim A Haber'de! Düşen uçakta 2 ihtimal
Daha Fazla Video Göster