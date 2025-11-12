C 130 askeri kargo uçağının sicili | Uçakta yaş önemli mi?

Düşen askeri uçak ile ilgili A Haber'de değerlendirmelerde bulunan pilot ve elektronik yüksek mühendisi Ahmet İzgi, enkazın geniş bir alana yayılmasının tek bir anlama geldiğini belirtti ve "Uçak yere çarpmadan havada bir felaket yaşadı." dedi. İzgi'ye göre olay o kadar ani gelişti ki mürettebatın acil durum çağrısı yapmasına bile imkan kalmadı. Ahmet İzgi uçakta yaş konusuna dair de önemli bilgiler paylaştı.

