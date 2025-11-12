Askeri uçak kazasında iki kritik şüphe: Havada infilak ve sabotaj

Ekran görüntüsü / A Haber

"ENKAZ KONFETİ GİBİ DAĞILMIŞ, UÇAK HAVADA İNFİLAK ETMİŞ"

Kaptan pilot ve havacılık uzmanı Avni Akkaya, enkazın geniş bir alana "konfeti gibi dağılmış" olmasının en kritik delil olduğunu belirtti. Bu durumun uçağın havada bir şiddete maruz kalarak infilak ettiğine işaret ettiğini söyleyen Akkaya, "Görüntülere baktığımızda uçağın kuyruk ve kokpit kısmını görmüyoruz. Havada bir şiddete uğramış bir uçaktan bahsediyoruz." dedi.

Akkaya, pilotun herhangi bir acil durum sinyali (transponder'a 7700 kodu girmemesi) vermediğini ve telsizle bir sorun bildirmediğini, bunun da olayın müdahale etmeye fırsat vermeyecek kadar ani yaşandığını gösterdiğini vurguladı.