Askeri uçak kazasında iki kritik şüphe: Havada infilak ve sabotaj
20 kahraman askerimizin şehit olduğu askeri uçak kazasını A Haber’de değerlendiren havacılık uzmanları, enkazın "konfeti gibi" dağılmasına dikkat çekerek uçağın yere çarpmadan önce havada infilak ettiği üzerinde birleşti. Pilotun acil durum sinyali vermeye fırsat bulamaması ve C-130 gibi dayanıklı bir uçağın parçalanması, "ani bir yapısal çöküş" ve "sabotaj" ihtimallerini masaya getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan havalandıktan sonra Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında bulunan 20 askerin şehit olduğunu açıkladı. Bakanlık, şehit olan askerlerin kimlik bilgilerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Şehitler için yayınlanan taziye mesajında, "Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır." ifadeleri kullanıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uçağın enkazına dün saat 17:00'de ulaşıldığı bilgisini verdi. Kaza bölgesinde Türk ekiplerinin inceleme çalışmalarının devam ettiği ve bölgeden görüntüler geldiği belirtildi.
UZMANLAR A HABER'DE YORUMLADI
Azerbaycan-Gürcistan sınırında 20 askerin şehit olduğu askeri kargo uçağı kazasının ardından havacılık uzmanları ilk görüntüleri ve verileri A Haber'de değerlendirerek olası düşüş senaryoları üzerinde durdu. Uzmanların ortak kanısı, olayın ani bir şekilde geliştiği ve uçağın yere çarpmadan önce havada parçalandığı yönünde.
"ENKAZ KONFETİ GİBİ DAĞILMIŞ, UÇAK HAVADA İNFİLAK ETMİŞ"
Kaptan pilot ve havacılık uzmanı Avni Akkaya, enkazın geniş bir alana "konfeti gibi dağılmış" olmasının en kritik delil olduğunu belirtti. Bu durumun uçağın havada bir şiddete maruz kalarak infilak ettiğine işaret ettiğini söyleyen Akkaya, "Görüntülere baktığımızda uçağın kuyruk ve kokpit kısmını görmüyoruz. Havada bir şiddete uğramış bir uçaktan bahsediyoruz." dedi.
Akkaya, pilotun herhangi bir acil durum sinyali (transponder'a 7700 kodu girmemesi) vermediğini ve telsizle bir sorun bildirmediğini, bunun da olayın müdahale etmeye fırsat vermeyecek kadar ani yaşandığını gösterdiğini vurguladı.
Akkaya, bu senaryo için iki ihtimal üzerinde durdu:
Dış veya İç Müdahale: Uçağın içeriden veya dışarıdan bir şiddete maruz kalması.
Yapısal Bütünlüğün Kaybı: Uçağın kumanda sistemlerindeki bir arıza nedeniyle anormal bir duruma girip aşırı strese maruz kalması ve bunun sonucunda parçalanması.
"C-130 ÇOK GÜÇLÜ BİR UÇAKTIR, İÇERİDEN MÜDAHALE OLMUŞ OLABİLİR"
Pilot ve strateji uzmanı Mehmet Seyit Türker de C-130'un "çok güçlü, kuvvetli bir uçak" olduğunu ve tüm motorları dursa dahi süzülerek inme kabiliyetine sahip olduğunu hatırlattı. Bu kadar dayanıklı bir uçağın bu şekilde parçalanmasının olağan dışı olduğunu belirten Türker, sabotaj ihtimalini gündeme getirdi.
Türker, "İçeriden bir müdahale var mı? C-130 zor durum sinyali vermedi. Bakanlığımızın resmi açıklamasını beklemekte fayda var ama benim derin şüphelerim var. İçeriden de müdahale olmuş olabilir." ifadelerini kullandı.
Türker ayrıca, olayı değerlendirirken "biraz Doğu Akdeniz'e, dünyaya bakmak lazım. Birileri bize bir mesaj verdi mi?" diyerek kazanın jeopolitik bir boyutu olabileceğine dikkat çekti.
NİHAİ CEVAP "KARAKUTU"DA GİZLİ
Her iki uzman da kazanın nedeninin "Karakutu" olarak bilinen Uçuş Veri Kaydedicisi (FDR) ve Kokpit Ses Kaydedicisi'nin (CVR) incelenmesiyle netleşeceğini belirtti. Avni Akkaya, bu cihazların uçağın tüm uçuş ve sistem verilerini kaydettiğini ve en şiddetli çarpmalara bile dayanıklı olduğunu söyledi. Akkaya, "Havacılıkta gri renk yoktur, ya siyah ya beyaz vardır. Karakutu'nun incelenmesiyle olayın oluş şekli netleşecektir." diyerek soruşturmanın kesin sonuçlar ortaya koyacağını ifade etti.
