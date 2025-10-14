Türkiye'den Gazze'ye 17. İyilik Gemisi Mersin'den yola çıktı! A Haber takipte
Mersin Limanı'ndan Gazze'ye yönelik insani yardım taşıyan ve "İyilik Gemisi" olarak adlandırılan 17. gemi olan "Akdeniz" yola çıktı. AFAD koordinasyonunda hazırlanan gemi, içerisinde tonlarca gıda ve acil ihtiyaç malzemesi barındırıyor. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
Mersin, Gazze'ye uzanan yardım köprüsünün en önemli duraklarından biri olmaya devam ediyor. Kalıcı barış çabaları sürerken Türkiye'nin insani yardım seferberliği kapsamında hazırlanan 17. yardım gemisi, Mersin Limanı'ndan harekete geçti.
TEMEL GIDA MADDELERİ
Gemide, Gazzeli ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere tonlarca yardım malzemesi bulunuyor. Yardımın en dikkat çekici kısmını geçen yıl Kurban Bayramı'nda bağışlanan kurban etlerinden hazırlanan yaklaşık 500 ton konserve kavurma oluşturuyor. Bu konservelerin yanı sıra gemide un, mercimek, pirinç, makarna, nohut ve fasulye gibi temel kuru gıda ürünleri de yer alıyor.
YARDIMLARIN BÜYÜK KISMI KIZILAY'DAN
AFAD'ın koordine ettiği yardım organizasyonunda, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin bağışları önemli bir yer tutarken, toplanan yardımın büyük bölümü Türk Kızılay tarafından sağlandı.
ÖNCELİK ÇOCUKLAR VE BEBEKLER
Yardımın özellikle aylardır açlıkla mücadele eden Gazzeli çocuklara bir nebze olsun umut olması hedefleniyor. Bu amaçla gemiye çocuk bezi, bebek maması ve süt gibi kritik malzemeler de yüklendi. Geminin yardım malzemelerini güvenli bir şekilde Gazze'ye ulaştırabilmesi için güzergâh boyunca tüm önlemler alındı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sürekli aynı sorular, unutkanlık ve ruh hali değişimi… Uzmanlar uyarıyor: Bu belirtiler yaşlılık değil
- 14 EKİM TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda hangi programlar var? Bu akşam hangi dizi ve filmler ekranda?
- UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GS MAÇ TAKVİMİ: Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- 16.881 TL alana ocakta 19.089 lira maaş! 4A-4B emeklisine, dul ve yetim aylığına zamlı tablo sil baştan geldi
- 14-17 Ekim BİM aktüel kataloğu: Bu hafta hangi ürünler indirimde? TV, ütü, mama sandalyesi, dik süpürge
- İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI | İŞKUR Gençlik Programına nasıl başvurulur, ne kadar ödeniyor?
- TRT 1’in dizisi Taşacak Bu Deniz nerede çekiliyor? Taşacak Bu Deniz Karadeniz’in hangi ilinde çekiliyor?
- Milli ara devam ediyor: Süper Lig ne zaman başlayacak? A Milli Takımın kritik maç takvimi
- İstanbullular hazır olun! Meteoroloji'den sağanak alarmı: Saat saat belli oldu! Şemsiye ve botsuz çıkmayın
- DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 DGS ek tercih sonuç sorgulama nereden yapılır?
- Bolu Dağı Tüneli neden kapalı, ne zaman açılacak? Bolu Dağı Tüneli yol çalışması son durum nedir?
- Fenerbahçe-VfB Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? FB UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak?