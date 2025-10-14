Türkiye’den Gazze’ye 17. İyilik Gemisi Mersin’den yola çıktı! A Haber takipte

14 Ekim 2025, Salı
Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.10.2025 12:31 Güncelleme: 14.10.2025 12:33
Mersin Limanı'ndan Gazze'ye yönelik insani yardım taşıyan ve "İyilik Gemisi" olarak adlandırılan 17. gemi olan "Akdeniz" yola çıktı. AFAD koordinasyonunda hazırlanan gemi, içerisinde tonlarca gıda ve acil ihtiyaç malzemesi barındırıyor. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

TÜRKİYE GAZZE'YE YARDIMI HIZLANDIRDI

Mersin, Gazze'ye uzanan yardım köprüsünün en önemli duraklarından biri olmaya devam ediyor. Kalıcı barış çabaları sürerken Türkiye'nin insani yardım seferberliği kapsamında hazırlanan 17. yardım gemisi, Mersin Limanı'ndan harekete geçti.

TEMEL GIDA MADDELERİ

Gemide, Gazzeli ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere tonlarca yardım malzemesi bulunuyor. Yardımın en dikkat çekici kısmını geçen yıl Kurban Bayramı'nda bağışlanan kurban etlerinden hazırlanan yaklaşık 500 ton konserve kavurma oluşturuyor. Bu konservelerin yanı sıra gemide un, mercimek, pirinç, makarna, nohut ve fasulye gibi temel kuru gıda ürünleri de yer alıyor.

YARDIMLARIN BÜYÜK KISMI KIZILAY'DAN

AFAD'ın koordine ettiği yardım organizasyonunda, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin bağışları önemli bir yer tutarken, toplanan yardımın büyük bölümü Türk Kızılay tarafından sağlandı.

ÖNCELİK ÇOCUKLAR VE BEBEKLER

Yardımın özellikle aylardır açlıkla mücadele eden Gazzeli çocuklara bir nebze olsun umut olması hedefleniyor. Bu amaçla gemiye çocuk bezi, bebek maması ve süt gibi kritik malzemeler de yüklendi. Geminin yardım malzemelerini güvenli bir şekilde Gazze'ye ulaştırabilmesi için güzergâh boyunca tüm önlemler alındı.

