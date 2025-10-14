Türkiye'den Gazze'ye yardım eli: 100 tır malzeme gönderildi

Giriş Tarihi: 14.10.2025 08:56

7 Ekim'den bu yana Türkiye'deki STK'ların katkılarıyla bölgeye 16 gemi ve 14 uçak ile toplamda 101 bin 725 ton insani yardım ulaştırıldığı belirtilen açıklamada, "Gazze'de yaşanan mezalime karşı sessiz kalmayan ülkemiz, AFAD Başkanlığımızın koordinasyonunda ilgili bütün kurum, kuruluş ve STK'ların katkılarıyla bölgedeki insani yardım faaliyetlerine devam etmektedir. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye; 16 gemi ve 14 uçak ile toplam 101.725 ton insani yardım malzemesi sevk edilmiştir. Bu kapsamda, 27 Temmuz 2025 tarihinden beri 333 tır malzemenin Gazze'ye geçişi sağlanmıştır" denildi.

8 Ekim'de Gazze'de sağlanan ateşkes sonrasında insani yardım faaliyetlerinin hız kazandığı belirtilen açıklamada, "100 tır malzeme, AFAD koordinasyonu, Türk Kızılayı ve ülkemizdeki diğer STK'ların katkılarıyla gönderilen insani yardımların da bulunduğu sevkiyat kapsamında Mısır Kızılayı iş birliğiyle Mısır'ın El Ariş şehrinden Karem Ebu Salem sınır kapısına ulaştırılmıştır. 17 tır gıda ve 3 tır battaniye yardımı ile çadırların geçiş yapması da planlanmaktadır. Bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanması için tüm kurum, kuruluş ve STK'lar ile koordinasyon içerisinde çalışmaya devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı.