A Haber her an Gazze’nin yanında; Biz susarsak yarınlar susar
İki yıl oldu... İki yıldır Gazze'nin çocukları gökyüzüne baktığında kuşları değil, bombaları görüyor. İki yıldır anneler, evlatlarının adını fısıldayarak sabaha uyanıyor. İki yıldır bir halk, sadece yaşamak, nefes almak, var olmak istiyor. Yıkılan evleri, susturulan şarkıları, yarım kalan duaları var. Sessizliğin de nasıl bir suç ortaklığına dönüştüğünü gördük. Artık biliyoruz bir halkın acısını görmezden gelmek, geleceğin kararmasına izin vermektir. A Haber her an Gazze’nin yanında; biz susarsak, yarınlarımız da susar...
İsrail, Gazze şeridinde 2 yıldır hiçbir ayrım gözetmeksizin katliam yaptı. Sadece sivil yerleşim yerlerini değil okulları, hastaneleri, ibadethaneleri hatta mülteci kamplarını vurdu. 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen Filistinli sayısı 67 bin 139 olurken, kayıplarla birlikte bu rakam 76 bin 639'a ulaştı. A Haber her gün her an her yayınında katliama karşı durdu ve dünyanın bu soykırımı görmesi için yayınlarından haykırdı.
Hem spikerlerimiz hem muhabirlerimiz hem kameramanlarımız siyonistlerin soykırımını ekranlardan tüm gerçekliğiyle rayting ya da izlenme kaygısı gütmeden dünya halklarına gösterdi ve katliamın durması için çağrılar yaptı. İşte 2 yıldır terör örgütü İsrail'in Gazze'de yaptığı vahşetten bazıları...
SAVAŞ UÇAKLARI HASTANE VE İBADETHANELERİ VURDU
Katliamcı İsrail, 17 Ekim 2023'te, savaş uçaklarıyla, EI-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırdı. Bombardımanda 500'den fazla Filistinliyi katletti.
Soykırımcı İsrail, aynı gün Gazze'deki tarihi Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi'ni de hedef aldı. saldırıda, 20 kişi hayatını kaybetti. Sivil katliamları katlanarak arttı.
MÜLTECİ KAMPLARI OKULLAR
İsrail, 31 Ekim 2023 tarihinde de, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırdı. 3 gün süren bombardımanda, bin Filistinli katledildi.
Yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı El-Felah Okulu da hafızalara kazınan katliam noktalarından biriydi. Kasım 2023'te İsrail ordusunun iki saldırısında 200'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi...
ÇOCUKLAR KATLEDİLDİ SOYKIRIM ORTAYA ÇIKTI
İsrail, 29 Şubat 2024'te Gazze kentinin güneyinde, Nablusi Kavşağında insani yardım bekleyen Filistinli sivilleri havadan ve karadan hedef aldı. Savaş uçakları ve tanklar ateş açtı. Katliamda 120 kişi hayatını kaybetti, 700'den fazla kişi de yaralandı.
Aynı gün güvenli bir bölgeye gitme umuduyla annesinden ayrılan 6 yaşındaki Hind Receb de katil İsrail'in kurbanı oldu. Ailesinden 6 kişiyle birlikte aynı araçta katledildi. Son sözleri yürekleri dağladı.
HASTANE KUŞATTILAR! AŞEVLERİNİ YOK ETTİLER
Soykırımcı İsrail güçleri, 8 Mart 2024'te, Gazze kentindeki Şifa Hastanesini de kuşattı. 14 gün süren kuşatmada 400 Filistinli öldürüldü. Katil İsrail, 1 Nisan 2024'te bir kez daha vicdanları yaraladı. Hedefte bu kez Dünya Merkezi Mutfağı çalışanları vardı. Yedi gönüllü hayatını kaybetti.
8 Haziran 2024'te katliamın adresi ise Deyr el-Belah kentindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'ydı. Filistinli gibi giyinen İsrail askerleri 2 sivil araçla kampa girdi. Katliamda 274 Filistinli yaşamını yitirdi, 698 kişi yaralandı.
GAZZE'DE İSRAİL NELER YAPTI?
- Sağlık sektörüne yönelik saldırılar
İsrail saldırılarında 1670 sağlık ve 140 sivil savunma personeli ile 254 gazeteci hayatını kaybetti, 12 bini aşkın hamile kadın gıda ve yetersiz beslenme nedeniyle düşük yaptı. 38 hastane, 96 sağlık merkezi İsrail tarafından bombalandı, yıkıldı veya hizmet dışı bırakıldı. 197 ambulans ve 61 sivil savunma aracı da hedef alındı.
- Eğitim sistemini hedef alan saldırılar
Gazze'deki okulların yüzde 95'i bombalama sonucu hasar gördü. 668 okul doğrudan bombalandı, 165 okul, üniversite ve eğitim kurumu tamamen, 392'si ise kısmen yıkıldı. 13 bin 500'ü aşkın öğrenci, 830 eğitimci ve 193 akademisyen ve araştırmacı saldırılarda öldü. 785 bin öğrenci eğitimden mahrum kaldı.
- İbadethaneler
Saldırılarda 835 cami tamamen, 180 cami kısmen yıkıldı. 3 kilise ise birden fazla kez hedef alındı. İsrail ordusu hastanelerin içinde 7 toplu mezar açtı, mezarlardan 2 bin 450 kişinin naaşını çaldı.
- Yerleşim yerleri, konutlar
Saldırılarda 268 bin konut tamamen, 153 bin konut kısmen yıkıldı, 148 bin konut ciddi şekilde hasar aldı ve yaşanmaz hale geldi, 288 bin Filistinli aile evsiz kaldı. 725 merkezi su kuyusu, 5 bin 80 kilometre elektrik şebekesi tahrip edildi. 247 hükümet binası, 292 tesis, oyun alanı ve spor salonu yıkıldı, 208 arkeolojik ve kültürel miras alanı hedef alındı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ocakta vergi ve ceza oranları değişiyor: Pasaport, kimlik, ehliyet, IMEI, MTV, cezalar, yurt dışı harcı, yemek ve ulaşım ücreti artıyor
- Dev banka altın tahminini rekor oranla değiştirdi! 1 gramı dahi olanlara kazanç kapısı aralandı
- ALES/3 BAŞVURU ERKANI ÖSYM AİS | 2025-ALES/3 başvuruları nereden yapılır, ücreti ne kadar?
- YENİ TRAFİK CEZALARI SON DURUM | Yasa değişikli Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler? Yaş sınırı, hız limiti, makas, drift...
- 7-10 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM’de balık avı sezonu başladı: Olta takımı ürünlerinde indirim!
- Asgari ücrette 2026 Ocak formülü tamam: Net 30.946 TL-Brüt 36.407 TL maaş! İşte kalem kalem zamlı oranlar…
- METEOROLOJİ SON DAKİKA | Siklon Dalgası tüm Türkiye’yi vuracak! Turuncu ve sarı alarm peş peşe verildi: Sel, sağanak, şimşek...
- HAC KURA TAKVİMİ 2026 | DİYANET HAC kuraları ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?
- MSB'den Denizkurdu-I/2025 tatbikatı: 92 gemi 66 hava aracı katıldı
- Siklon dalgası nedir, ne demek? Türkiye’yi etkisi altına alacak siklonik hava dalgasının etkileri neler?
- AÖF kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte? Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
- İstanbul Altın Rafinerisi kimin, sahibi kimdir? Özcan Halaç neden gözaltında alındı, aslen nereli, kaç yaşında?