A Haber her an Gazze’nin yanında; Biz susarsak yarınlar susar

İsrail, Gazze şeridinde 2 yıldır hiçbir ayrım gözetmeksizin katliam yaptı. Sadece sivil yerleşim yerlerini değil okulları, hastaneleri, ibadethaneleri hatta mülteci kamplarını vurdu. 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen Filistinli sayısı 67 bin 139 olurken, kayıplarla birlikte bu rakam 76 bin 639'a ulaştı. A Haber her gün her an her yayınında katliama karşı durdu ve dünyanın bu soykırımı görmesi için yayınlarından haykırdı.

Hem spikerlerimiz hem muhabirlerimiz hem kameramanlarımız siyonistlerin soykırımını ekranlardan tüm gerçekliğiyle rayting ya da izlenme kaygısı gütmeden dünya halklarına gösterdi ve katliamın durması için çağrılar yaptı. İşte 2 yıldır terör örgütü İsrail'in Gazze'de yaptığı vahşetten bazıları...