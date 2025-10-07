A Haber’in her an Gazze sesi oldu: Biz susarsak yarınlar susar

İki yıldır Gazze'de çocuklar gökyüzüne baktığında kuşları değil, bombaları görüyor; anneler güne evlatlarının adını fısıldayarak başlıyor. Yıkılan evlerin, susturulan şarkıların ve yarım kalan duaların şahitliğinde bir halk, sadece nefes almak için direniyor. Acıya sessiz kalmanın suça ortaklık olduğunu bilen A Haber, Gazze'nin sesi olmaya devam ediyor. Çünkü biz susarsak, yarınlarımız da susar.

