Şarkıcı Güllü’nün adli tıp raporu çıktı: Alkol etkisi altında kazara düşme olasılığı güçlü

Giriş: 06.10.2025 13:14 Güncelleme: 06.10.2025 13:39
Evinin camından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün adli tıp raporu çıktı. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı. Gül, "Rapora baktığımız zaman ünlü sanatçının 3.53 promil alkollü olduğu belirtildi" ifadelerini kullandı.

Yalova'daki evinin camından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün adli tıp raporu çıktı. A Haber muhabiri Yusuf Gül detayları aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Ünlü sanatçının ölümüne ilişkin birçok iddia atılmış, kimi cinayet, kimi intihar şeklinde bilgiler paylaşılmıştı. İşte bu konuyla alakalı, bu davayla alakalı Adli Tıp Raporu da ortaya çıktı. Rapora baktığımız zaman ünlü sanatçının 3.53 promil alkollü olduğu belirtildi ve bu alkol oranına göre de yüksek denge kaybının yaşanabileceği dikkat çekiyor.

Diğer bir yandan da özellikle düşük dozda reçeteli olarak kullandığı anksiyete ilacıyla birlikte mide koruyucusu da yapılan inceleme sonucunda tespit edildi. Diğer bir yandan da idrarında ise yine ağrı kesici ilaca rastlanmış oldu ve tüm bunlar da özellikle denge ve koordinasyon kaybına neden olabileceği üzerinde bilgiler paylaşıldı.

PEKİ NE YAŞANMIŞTI?

O görüntüleri de aslında bir yandan hatırlayalım. Ünlü sanatçı hatırlayacaksınız A Haber'in ilk kez ekranlara taşıdığı evinin içindeki lavabodan çıkıp saatler 1:24'ü gösterdiğinde lavabodan çıkmıştı. Aradan geçen 2 dakikanın ardından saatler 1:26'yı gösterdiğinde ünlü sanatçı camdan aşağı düşmüştü. Daha sonra yapılan incelemeler sonucunda da bir cinayet şüphesine rastlanmadı.

Diğer bir yandan da bu soruşturmanın, bu davanın Cinayet Şube'ye devredildiği yönünde bilgiler paylaşılmıştı. Ancak şu bilgilendirmeyi yapalım, bu özellikle yanlış bilinen bir bilgi. Şu anda Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından dava soruşturma özellikle yürütülüyor. Diğer bir yandan da Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda olduğunu belirtelim ve herhangi bir cinayet şüphelisi bulunmadığından dolayı şu anda Cinayet Masası'nın bakmadığını söyleyebiliriz. Tabii her ilde olduğu gibi bir ölüm olduğu zaman Cinayet Şube özellikle dosyaları inceliyor ama şu anda prosedürün Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde olduğunu söyleyelim.

Diğer bir iddia ise iki kişinin gözaltına alındığı yönündeydi. Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü bu bilgileri yalanladı. Herhangi bir gözaltına alınan kişinin olmadığını söyleyebiliriz. Tabii bir yandan intihar, diğer yandan cinayet iddiaları çokça yer almıştı. İntihar iddialarına hem ünlü sanatçının yakınları hem de menajerleri aslında asılsızdır dedi. Çünkü ünlü sanatçı henüz yeni bir şarkı çıkaracaktı. Hayatını kaybetmesiydi geçtiğimiz Perşembe günü, Pazartesi günü İstanbul'a gidecek ve yeni çıkaracağı şarkının demo kayıtlarına başlayacaktı. Diğer bir yandan da para kazanmaya aslında başlamıştı.

Öte yandan ailesinin de oldukça tepkili olduğunu belirtelim ve son olarak verdikleri röportajda "Türkiye'nin vicdanı ünlü sanatçı Güllü'yle birlikte toprağa girmiştir" şeklinde ifadeler kullanmışlardı. Son ortaya çıkan Adli Tıp Raporu'na baktığımız zaman da ünlü sanatçının 3.53 promil alkollü olduğu da kayda geçti ve bunun da denge kaybına neden olduğu düşünülüyor.

