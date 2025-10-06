Şarkıcı Güllü’nün adli tıp raporu çıktı: Alkol etkisi altında kazara düşme olasılığı güçlü

Diğer bir yandan da bu soruşturmanın, bu davanın Cinayet Şube'ye devredildiği yönünde bilgiler paylaşılmıştı. Ancak şu bilgilendirmeyi yapalım, bu özellikle yanlış bilinen bir bilgi. Şu anda Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından dava soruşturma özellikle yürütülüyor. Diğer bir yandan da Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda olduğunu belirtelim ve herhangi bir cinayet şüphelisi bulunmadığından dolayı şu anda Cinayet Masası'nın bakmadığını söyleyebiliriz. Tabii her ilde olduğu gibi bir ölüm olduğu zaman Cinayet Şube özellikle dosyaları inceliyor ama şu anda prosedürün Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde olduğunu söyleyelim.

Diğer bir iddia ise iki kişinin gözaltına alındığı yönündeydi. Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü bu bilgileri yalanladı. Herhangi bir gözaltına alınan kişinin olmadığını söyleyebiliriz. Tabii bir yandan intihar, diğer yandan cinayet iddiaları çokça yer almıştı. İntihar iddialarına hem ünlü sanatçının yakınları hem de menajerleri aslında asılsızdır dedi. Çünkü ünlü sanatçı henüz yeni bir şarkı çıkaracaktı. Hayatını kaybetmesiydi geçtiğimiz Perşembe günü, Pazartesi günü İstanbul'a gidecek ve yeni çıkaracağı şarkının demo kayıtlarına başlayacaktı. Diğer bir yandan da para kazanmaya aslında başlamıştı.

Öte yandan ailesinin de oldukça tepkili olduğunu belirtelim ve son olarak verdikleri röportajda "Türkiye'nin vicdanı ünlü sanatçı Güllü'yle birlikte toprağa girmiştir" şeklinde ifadeler kullanmışlardı. Son ortaya çıkan Adli Tıp Raporu'na baktığımız zaman da ünlü sanatçının 3.53 promil alkollü olduğu da kayda geçti ve bunun da denge kaybına neden olduğu düşünülüyor.