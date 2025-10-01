Viral Galeri Viral Tıkla Güllü’nün öldüğü geceyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Kızı annesinin başında sinir krizi geçirdi

Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 52 yaşındaki Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Olayın hemen sonrasında çekilen cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Güllü'nün iki bina arasındaki boşlukta hareketsiz yattığı, kızı Tuyan Ülkem'in ise sinir krizi geçirdiği anlar yer aldı.

01.10.2025
Olay, 26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde meydana geldi. Arabesk müziğin sevilen isimlerinden 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 6'ncı kattaki evinin penceresinden düştü.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Güllü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Güllü'nün cenazesi, İstanbul Tuzla'da toprağa verildi. Güllü'nün ön otopsi raporunda 'darp' ve 'cebir' izine rastlanmadığı kaydedildi.

GÜLLÜ'NÜN KIZI ANNESİNİN ÖLÜMÜ SONRASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
TUYAN ÜLKEM: İTME SÖZ KONUSU DEĞİL

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ifadesi alınan kızı Tuyan Ülkem'in, "Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip, evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü. Kendisini itme kesinlikle söz konusu değil" dediği öğrenildi.

TUĞBERK YAĞIZ: DAİRENİN YERLERİ ÇOK KAYGAN, DAHA ÖNCE BEN DE DÜŞTÜM

Olay anında İstanbul'da olduğu belirlenen Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise polise verdiği ifadede, annesinin öldüğünü gece uyurken kendisini cep telefonuyla arayan ablası Tuyan Ülkem'den öğrendiğini söyledi.

Gülter'in, ifadesinde, "Ablam Tuyan, beni aradı ve telefonu açtığımda çığlık atıyordu. 'Annem düştü, ambulanslar burada. Annem, annem çabuk gel buraya' diye yakarış içindeydi. Ben de konuşacak durumda olmadığını anladım ve bunun üzerine hemen bir yakınım ile birlikte Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kız kardeşimin yanına geldim. Görüntüleri izlediğimde, annem, 'Hazır mıyız, hadi kalkın oynayalım' diyor. Sonra annem görüntüden çıkıyor. Bir dakika sonra falan ben evin camının sesini bildiğim için bir camın oynama sesi geliyor. O sırada ablam 'Ay Allah' diyor. Sonra ablam arkadaşı Sultan ile birlikte çığlık atarak, çıplak ayak daireden çıkıyorlar. Bizim dairenin yerleri laminanttır. Ancak çok fazla kaygandır. Daha öncesinde ben de annem de yere çok düştük. Bizim evin camları bel hizasında camdır ve tamamıyla açılabilen sürgülü camdır. Ben bundan dolayı annemin alkolünde etkisiyle camı açmak istediği sırada, ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum. Bir de annem alkol içtiğinde dengesi kaybolur, yere düşer. Annemin intihar veya başka bir şekilde düşmüş olacağını düşünmüyorum. Annem, sevgi dolu bir insandır. Kimse ile kötü değildir" dediği öğrenildi.

