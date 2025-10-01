Güllü’nün öldüğü geceyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Kızı annesinin başında sinir krizi geçirdi
Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden 52 yaşındaki Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Olayın hemen sonrasında çekilen cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Güllü'nün iki bina arasındaki boşlukta hareketsiz yattığı, kızı Tuyan Ülkem'in ise sinir krizi geçirdiği anlar yer aldı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 01.10.2025 11:20