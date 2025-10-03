Arabeskin kraliçesi Güllü’nün çocukları isyan etti: Bize iftiralar attınız canımız ciğerimiz söndü

"DAHA ANNEMİN MEZARINA GİDEMEDİK"

Aile avukatlarıyla adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Gülter, olayın içeriğiyle ilgili aile avukatlarının açıklama yapacağını söyledi.

Olay günü nişanlısıyla İstanbul'da bulunduğunu anlatan oğul Gülter, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye sesleniyorum. Bize acımızı yaşatmadınız. Bize iftiralar attınız, bizim canımız ciğerimiz söndü. Siz buna ekmek bandınız. Siz annemin şarkılarıyla ağladınız. Bizi ağlatmadınız, bizi süründürdünüz. Kamera tutan, mikrofon uzatan, yorum yapan hiçbirinin annesi ölmedi mi? Çığlıkları nasıl duymuyorsunuz. Niye kimse yardım etmiyor? Hani Türkiye'nin vicdanı, insanlığı nerede? Başka hiçbir derdi yok kimsenin. Niye kimse ağlamamızı istemiyor? Daha annemin mezarına gidemedik. Herkes orada diye annemin mezarına gidip sarılamadık."