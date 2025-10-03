Arabeskin kraliçesi Güllü'nün çocukları isyan etti: Bize iftiralar attınız canımız ciğerimiz söndü
Arabeskin kraliçesi Güllü, geçtiğimiz günlerde Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu. 'Güllü' adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız ile kızı Tuğyan Ülkem Gülter ifade verdi. Tut'un oğlu Tuğberk Yağız Gülter, Türkiye'ye seslendiğini belirterek ' Bize acımızı yaşatmadınız. Bize iftiralar attınız, bizim canımız ciğerimiz söndü. Siz buna ekmek bandınız. Siz annemin şarkılarıyla ağladınız. Bizi ağlatmadınız, bizi süründürdünüz' dedi.
