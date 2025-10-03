Viral Galeri Viral Liste Arabeskin kraliçesi Güllü'nün çocukları isyan etti: Bize iftiralar attınız canımız ciğerimiz söndü

Arabeskin kraliçesi Güllü, geçtiğimiz günlerde Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu. 'Güllü' adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız ile kızı Tuğyan Ülkem Gülter ifade verdi. Tut'un oğlu Tuğberk Yağız Gülter, Türkiye'ye seslendiğini belirterek ' Bize acımızı yaşatmadınız. Bize iftiralar attınız, bizim canımız ciğerimiz söndü. Siz buna ekmek bandınız. Siz annemin şarkılarıyla ağladınız. Bizi ağlatmadınız, bizi süründürdünüz' dedi.

Giriş Tarihi: 03.10.2025 17:39
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda bugün Yalova Adliyesi'ne gelen Tut'un oğlu Tuğberk Yağız ile kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu, avukatları eşliğinde ifade verdi.

Titizlikle sürdürülen soruşturma kapsamında Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün de bizzat katıldığı yaklaşık 5 saat süren ifade alma aşamasında, kardeşler ile evde bulunan Ulu, olay günü yaşadıklarını anlattı.

Olay günü İstanbul'da olduğu, yaşadığı sitenin güvenlik kamera kayıtlarında da görülen oğlu Tuğberk Yağız Gülter, kardeşinin araması sonrası Çınarcık ilçesine geldiğini anlattı.

Olay günü evin salonunda oynadıklarını ve güzel bir gece geçirdiklerini belirten kızı Tuğyan Ülkem Gülter de daha sonra odalarına geçtiklerinde annesinin odaya geldiğini ve olayın gerçekleştiğini söyledi.

"DAHA ANNEMİN MEZARINA GİDEMEDİK"

Aile avukatlarıyla adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Gülter, olayın içeriğiyle ilgili aile avukatlarının açıklama yapacağını söyledi.

Olay günü nişanlısıyla İstanbul'da bulunduğunu anlatan oğul Gülter, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye sesleniyorum. Bize acımızı yaşatmadınız. Bize iftiralar attınız, bizim canımız ciğerimiz söndü. Siz buna ekmek bandınız. Siz annemin şarkılarıyla ağladınız. Bizi ağlatmadınız, bizi süründürdünüz. Kamera tutan, mikrofon uzatan, yorum yapan hiçbirinin annesi ölmedi mi? Çığlıkları nasıl duymuyorsunuz. Niye kimse yardım etmiyor? Hani Türkiye'nin vicdanı, insanlığı nerede? Başka hiçbir derdi yok kimsenin. Niye kimse ağlamamızı istemiyor? Daha annemin mezarına gidemedik. Herkes orada diye annemin mezarına gidip sarılamadık."

