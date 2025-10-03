Trump’ın Sumud sessizliği! ABD gemiler alıkonulurken kör ve sağır

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama ve soykırıma ABD Başkanı Trump tarafından çözüm olarak sunulan 20 maddelik barış planı, Mısır ve Hamas'ın itirazlarıyla ciddi tartışmaları beraberinde getirdi. Filistin'in yönetimini tamamen Filistinlilerden alarak ABD, Fransa ve Kanadalıların da içinde olduğu Batılı bir komiteye devretmeyi öngören plan, "tamamen muallak" olarak nitelendiriliyor.

Tüm yaptırımları Hamas ve Filistin'e yönelten, ancak İsrail tarafına hiçbir sorumluluk yüklemeyen maddeler, ABD'nin İsrail yanlısı arabulucuğunu gözler önüne serdi. Daha önce Gazze'ye yönelik Birleşmiş Milletler kararlarını defalarca veto eden ABD'nin masayı yöneteceği bu plan, Mısır tarafından da sorgulanıyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Canan Tercan değerlendirdi.