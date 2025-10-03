Trump'ın Sumud sessizliği! ABD gemiler alıkonulurken kör ve sağır
ABD Başkanı Trump’ın 20 maddelik teklif için Hamas'ı tehditleri sürerken İsrail terör örgütü üyeleri tarafından baskın yapılan Sumud gemileri hakkında sessiz kalması dikkatleri çekti. Trump'ın soykırıma, açlığa göz yummasını ve Sumud sessizliğini A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Canan Tercan değerlendirdi.
İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama ve soykırıma ABD Başkanı Trump tarafından çözüm olarak sunulan 20 maddelik barış planı, Mısır ve Hamas'ın itirazlarıyla ciddi tartışmaları beraberinde getirdi. Filistin'in yönetimini tamamen Filistinlilerden alarak ABD, Fransa ve Kanadalıların da içinde olduğu Batılı bir komiteye devretmeyi öngören plan, "tamamen muallak" olarak nitelendiriliyor.
Tüm yaptırımları Hamas ve Filistin'e yönelten, ancak İsrail tarafına hiçbir sorumluluk yüklemeyen maddeler, ABD'nin İsrail yanlısı arabulucuğunu gözler önüne serdi. Daha önce Gazze'ye yönelik Birleşmiş Milletler kararlarını defalarca veto eden ABD'nin masayı yöneteceği bu plan, Mısır tarafından da sorgulanıyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Canan Tercan değerlendirdi.
TRUMP SUMUD SESSİZLİĞİ
Dr. Canan Tercan: Tabii çok enteresan. Bu kadar olay oluyor. Bu gemiler alıkonuluyor. Trump dün açıklama yapıyor; 'Hamas artık kararını versin. Süre azaldı' diye bu gemiler hakkında hiçbir açıklama yapmıyor ya da işte bu barış süreci içerisinde buradaki tarafsız aktivistleri serbest bırakın ya da işte gemiyle alakalı şu olsun, yardımların bir kısmı gitsin. Hiçbir açıklama yok. Sanki böyle bir şey yaşanmıyormuş gibi davranıyorlar.
ABD'NİN MAŞASI İSRAİL
O da hakikaten çok enteresan. Yardım gemisi olarak görmediklerini söylüyorlar. Şimdi yardım gemisi olmadığına da inansa Trump dünyayı inletir; 'Hemen o gemiler geri gitsin. Yoksa biz Amerikan donanması olarak müdahale ederiz.' der. Göz yumuyor. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgede yaptığı şey o. Arabuluculuk yapıyormuş gibi gözüküp aslında arabuluculuk yapmıyor. İsrail'le birlikte hareket ediyor. İsrail'i bu anlamda maşa olarak kullanıyor.
GAZZE'NİN REFAHI ABD'NİN ÇIKARINA TERS
Dolayısıyla Amerika'nın istediği de bu. Şu anda bu planın devreye girmesini istediği için oraya yönetimine, oradaki yönetime kendisi de dahil olmak istediği için gelen yardımlar işte iki devletli çözüm ya da işte Gazze'nin biraz refaha ulaşması Amerika'nın bölgedeki çıkarlarına ters. Dolayısıyla bu tarz müdahaleleri o da onaylıyor aslında.
HEDEF KRİZ ÇIKARTIP BÖLGEYİ BOŞALTMAK
Ablukanın kırılmasına kesinlikle müsaade etmeme gibi bir bakış açıları var. Daha zor duruma düşsünler ki mecbur kalsınlar bu 20 maddeyi imzalamaya ama tabii gün geçtikçe orada ölen insanların sayısı artıyor. Hastalar var, yaralılar var, gıda krizi var. Yani Gazze'nin orada var olma potansiyeli azaldı. Popülasyonu beslemiyorsunuz. Bunlar nasıl devam edecekler hayatlarına? Dolayısıyla durum çok sıkıntılı bir yere gidiyor.
20 MADDELİK GAZZE PLANI
Hamas'ın açıklamaları tabii Mısır'ın da açıklamaları var. Boşlukların doldurulması gerektiği yönünde. Siz uluslararası bir barış planı getiriyorsunuz. Barış planı tamamen muallak. Kesin olan şey Batılı liderlerin ve batılı ülkelerin buranın yönetiminde söz sahibi olacağı, dinlerarası diyalog olacağı ve dolayısıyla semitizmle alakalı pozitif propagandanın yapılacağı hakkında bir 20 madde ve bu 20 madde aslında Filistin'i sıkıştıran ama İsrail tarafından hiçbir beklentisi olmayan bir madde. Bütün yaptırımlar Filistin'e ve Hamas'a geliyor.
FİLİSTİN MASASI VE ABD'NİN OYUNLARI!
Filistin'in yönetimi Filistinlilerden tamamen alınıyor ve batılıların oluşturduğu bir komiteye devrediliyor. Bu komitede kimler var? Fransızlar var. Amerikalılar var, Kanadalılar var. Bakın Kanadalılar var. Böyle bir şey olabilir mi? Yönetimin başına zaten İngiliz eski başkan getiriliyor ve Amerika Birleşik Devletleri de masayı yönetecek. Şimdi Amerika'nın masayı yönettiği Birleşmiş Milletleri biliyoruz. Tabii. Altı kere toplandılar eee 7 Ekim'den sonra buraya insani yardım gelsin ve ateşkes sağlansın diye. Altısında da veto eden Amerika Birleşik Devletleri'ydi.
ABD'NİN GAZZE VETOLARI
Hele son vetoda artık Birleşmiş Milletler'in 5 daimi ülkesinin 4'ü dahi Filistin'i devlet olarak tanırken Amerika Birleşik Devletleri tanımadı. Ve yine bu Amerika Birleşik Devletleri buradaki masayı da yönetecek. Dolayısıyla bu barış planının ne kadar aktif olacağı Filistinlilerin ne kadar yararına çalışacağı da çok büyük bir soru işareti ve Mısır'ın bu anlamdaki soruları çok mantıklı.
