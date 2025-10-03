Siyonist Bakan Ben Gvir'den skandal! Sumud aktivistlerine hakaretler yağdırdı: Bunlar terörist
Katil İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Aşdod Limanı’nda alıkonulan Sumud Filosu aktivistlerinin tutulduğu alana giderek skandal sözler söyledi. Aktivistlere İbranice hakaretler eden Ben-Gvir, “Bunlar filonun teröristleri. Tamamı terörist.” ifadelerini kullandı.
Siyonist İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için Akdeniz'den hareket eden Küresel Sumud Filosu'na (GSF) baskın düzenledi. Baskın sonucunda 48'i Türk vatandaşı olmak üzere 400'den fazla aktivist alıkonuldu.
Aktivistlerin büyük çoğunluğu Aşdod Limanı'na götürüldü ve İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkonulduğu belirtildi.
'BUNLAR TERÖRİST'
Perşembe akşam saatlerinde Aşdod Limanı'ndan gelen görüntüler ise olayın boyutunu gözler önüne serdi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, limanda silahlı askerler gözetiminde yere oturtulmuş haldeki aktivistlere hakaretler yağdırdı.
Ben-Gvir, kameralar önünde şunları söyledi:
"Bunlar filonun teröristleri. Tamamı terörist. Bunlara dikkat edin. Katil destekçileri. Ayrıca gemilerinde silahlar bulundu. İnsani yardım için gelmediler. Gazze'de teröristlerin yanında olmak için geldiler. Bunlar terörist. Tam bir terörist grubu. Bu onların gemisi, araştırma devam ediyor. Burada insani yardım arıyorlar. Ama hiçbir şey bulamadılar. Bu mu insani yardım? Ben burada hiçbir şey göremiyorum. Sadece boş vaatler var. Söylendiği gibi. Burası kocaman bir tiyatro. Ne tiyatro ama! Ne yardım var ne de insani bir şey."
MARİNETTE TEK BAŞINA GAZZE'YE İLERLİYOR
Gazza ablukasını delmek için yola çıkan Sumud Filosu'nun en küçük gemisi Marinette İsrail'in müdahalesinden kurtularak tek başına Gazze'ye ilerliyor.
İŞTE TÜRK AKTİVİSTLERİN İSİMLERİ
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in yasa dışı şekilde alıkoyduğu ve teyit edebildikleri Türk aktivist sayısının 48 olduğu ifade edildi.
Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonundan yapılan açıklamada, alıkonulan kişilerin adları ile bulundukları gemi ve teknelerin isimleri şu şekilde verildi: "(Sirius) Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran, Zeynep Dilek Tekocak, Ayçin Kantoğlu; (HUGA-A) Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevhit Yıldız; (Austral-A) İkbal Gürpınar, Fethullah Badem, Muhammet Emin Işık, Hacı Durak, Bekir Develi, Erdem Özveren, Enes Harman, Sait Karahasan; (Florida-A) Evren Akan, Turgay Turan, Muhammet Emin Yıldırım; (Alma) Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu; (Spectre) Bekir Turunç, Abdulmecid Bağcıvan, Mustafa Muhammed Çakmakçı, Mesut Çakar, Müslim Ziyali; (Mali/Deir Yassine-A) Sümeyye Sena Polat; (Grande Blu) Halil Rıfat Çanakçı; (Morgana) Ersin Çelik, Semanur Sönmez Yaman; (Seulle-A) Yaşar Yavuz, Haşmet Yazıcı, Abdülsamed Turan; (Capten Nikos-A) Umut Aslan, Abdullah Gündem; (Allakatalla) Halil İbrahim Sehidoglu; (Maria Cristina) Ergün Akpınar, (Adaigo) Muhammet Fatih Sinan, Yunus Demir, Mehmet Emin Aydın, Hakan Şimşek, Zeynel Abidin Özkan, Alpaslan Arslan, Muhammed Salih Dallı, (Mikeno-A) Huzeyfe Küçükaytekin"
