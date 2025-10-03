Siyonist Bakan Ben Gvir’den skandal! Sumud aktivistlerine hakaretler yağdırdı: Bunlar terörist

Katil İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir

'BUNLAR TERÖRİST'

Perşembe akşam saatlerinde Aşdod Limanı'ndan gelen görüntüler ise olayın boyutunu gözler önüne serdi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, limanda silahlı askerler gözetiminde yere oturtulmuş haldeki aktivistlere hakaretler yağdırdı.

Ben-Gvir, kameralar önünde şunları söyledi:

"Bunlar filonun teröristleri. Tamamı terörist. Bunlara dikkat edin. Katil destekçileri. Ayrıca gemilerinde silahlar bulundu. İnsani yardım için gelmediler. Gazze'de teröristlerin yanında olmak için geldiler. Bunlar terörist. Tam bir terörist grubu. Bu onların gemisi, araştırma devam ediyor. Burada insani yardım arıyorlar. Ama hiçbir şey bulamadılar. Bu mu insani yardım? Ben burada hiçbir şey göremiyorum. Sadece boş vaatler var. Söylendiği gibi. Burası kocaman bir tiyatro. Ne tiyatro ama! Ne yardım var ne de insani bir şey."