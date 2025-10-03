İsrail Sumud’a saldırdı dünya ayakta! Aktivistler nereye götürüldü? A Haber’de çarpıcı detay: İsrail’de basın aracına taşlı saldırı!

Akdeniz'den Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na katil İsrail işgal güçleri tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı dünyada geniş yankı uyandırırken kınama ve protesto gösterileri de peş peşe geldi. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, saldırı sonrası Aşdod Limanı'na götürülen aktivistlerin yasa dışı bir şekilde alıkonulduğunu belirterek önemli bilgiler verdi.

Aktivistlerin tamamı gözaltında olduğunu belirten A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Aşdod Limanı'ndan son gelişmeleri aktardı. Kurşun, Gazze'ye doğru ilerleyen her bir gemide insani yardım malzemesi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Teknenin İçerisinde insani yardım malzemeleri var. 46 tekneden oluşan bir filo'dan bahsediyoruz. O içerisindeki yardım malzemeleri Gazze'de aylardır, hatta iki yıl olacak, iki yıldır açlık ve sefalet içerisinde, bombalar altında yaşayan insanlara gidecekti ama denizde bir damla niteliğindeydi. Amaç burada neydi? Gazze ablukasını kırabilmek, aynı zamanda dünyanın gözünü o noktaya dikebilmekti. Ancak dün akşam saatlerinde İsrail'in o barbarca operasyonuyla aktivistler gözaltına alındı, gemiler de Aşdod Limanı'na çekildi.

Aktivistlerle alakalı Pazar gününe kadar yapacak hiçbir şey yok. hem bunu İsrail makamları duyurdu hem de Dışişleri Bakanlığımız, Türkiye Dışişleri Bakanlığı da akşam saatlerinde bir açıklama yapmıştı. Malum burada bayram kutluyor şimdi İsrailliler. Bugün bir tanesi bitti, Yom Kippur bayramıydı. Yarın da, daha doğrusu şimdi saat 12'yi geçti, bugün akşam saatlerinde de o her hafta kutlanan Şabat var. Cumartesi akşamına kadar da Şabat kutlanacak. Dolayısıyla Pazar gününe kadar herhangi bir işlem yapılamayacak aktivistlerle alakalı.