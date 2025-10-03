İsrail Sumud’a saldırdı dünya ayakta! Aktivistler nereye götürüldü? A Haber’de çarpıcı detay: İsrail’de basın aracına taşlı saldırı!
Gazze'de katil İsrail ordusunun ablukasını yıkmak için yola çıkan Küresel Sumud Gemisine yasa dışı Siyonist saldırı gerçekleşti. Aktivistleri alı koyan İsrail'e dünyadan tepkiler çığ gibi büyüyor. Filonun son neferi Marinette gemisi Gazze'ye doğru yoluna devam ederken A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, aktivistlerin getirildiği Aşdod Limanı'ndan son gelişmeleri aktardı. Kurşun, aktivistlerin nereye götürüldüğünün bilinmediğini belirten Kurşun, konakladıkları bölgeden Aşdod limanına giderken İsrailli çocukların ve gençlerin araçlarını taşladıklarını söyledi.
Akdeniz'den Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na katil İsrail işgal güçleri tarafından saldırı düzenlendi. Saldırı dünyada geniş yankı uyandırırken kınama ve protesto gösterileri de peş peşe geldi. A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, saldırı sonrası Aşdod Limanı'na götürülen aktivistlerin yasa dışı bir şekilde alıkonulduğunu belirterek önemli bilgiler verdi.
Aktivistlerin tamamı gözaltında olduğunu belirten A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Aşdod Limanı'ndan son gelişmeleri aktardı. Kurşun, Gazze'ye doğru ilerleyen her bir gemide insani yardım malzemesi olduğunu belirterek şöyle konuştu:
Teknenin İçerisinde insani yardım malzemeleri var. 46 tekneden oluşan bir filo'dan bahsediyoruz. O içerisindeki yardım malzemeleri Gazze'de aylardır, hatta iki yıl olacak, iki yıldır açlık ve sefalet içerisinde, bombalar altında yaşayan insanlara gidecekti ama denizde bir damla niteliğindeydi. Amaç burada neydi? Gazze ablukasını kırabilmek, aynı zamanda dünyanın gözünü o noktaya dikebilmekti. Ancak dün akşam saatlerinde İsrail'in o barbarca operasyonuyla aktivistler gözaltına alındı, gemiler de Aşdod Limanı'na çekildi.
Aktivistlerle alakalı Pazar gününe kadar yapacak hiçbir şey yok. hem bunu İsrail makamları duyurdu hem de Dışişleri Bakanlığımız, Türkiye Dışişleri Bakanlığı da akşam saatlerinde bir açıklama yapmıştı. Malum burada bayram kutluyor şimdi İsrailliler. Bugün bir tanesi bitti, Yom Kippur bayramıydı. Yarın da, daha doğrusu şimdi saat 12'yi geçti, bugün akşam saatlerinde de o her hafta kutlanan Şabat var. Cumartesi akşamına kadar da Şabat kutlanacak. Dolayısıyla Pazar gününe kadar herhangi bir işlem yapılamayacak aktivistlerle alakalı.
"AKTİVİSTLERİN NEREYE GÖRÜTÜLDÜĞÜ MEÇHUL"
Sadece bir tek hapishanenin ismini duyduk biz buradaki yerel kaynaklardan, Be'er Sheva (Berşeva) kentinde küçük bir hapishane olduğu belirtiliyor ki yaklaşık 500 kişiden bahsediyoruz. Sadece Berşeva kentindeki bir hapishanenin ismi verildi. Onun haricinde de aktivistlerin nereye götürüldüğü meçhul. Muhtemeldir ki farklı farklı bölgelerdeki nezarethanelere, hapishanelere gönderildi, nakledildi.
"SON NAKİL AKŞAM SAATLERİNDE OLDU"
Son nakil işlemi de biz akşam saatlerinde onu da görüntüledik. Bir otobüs ve bir minibüs yanaşmıştı Aşdod Limanı'na. Çünkü Aşdod Limanı'na da girişler zaten yasak, orası aynı zamanda bir askeri bir liman. Uzaktan görme ve gözlemleme imkanına sahip olduk. Son nakil işlemi de akşam saatlerinde gerçekleşti ama aktivistlerin nereye gittikleri bilinmiyor. Fakat yine yerel kaynaklardan edindiğimiz bilgi, sağlık durumlarının iyi ve kendilerini güvende olduğu belirtiliyor.
İsrail'in dini bayramları İsrail'in ekmeğine yağ sürdü aslında, böyle bir sürece de denk gelmiş oldu maalesef. Çünkü İsrail'in istediği tam da bu: Tüm bu hukuksuzluğu gerçekleştirirken en azından kendi içerisinde bile kimsenin ona ses çıkaramaması. Zaten bugüne kadar tüm bu hukuksuzlukları kendi saptırılmış o inançlarına göre yapmışlardı. Şimdi de o inançlarını kullanarak dünyada böyle bir mazeret öne sürecekler sanırım.
BAYRAM BAHANESİYLE TUTSAKLIK
Bugün akşam saatlerinde biz yayın yaparken bir İsrail güvenlik görevlisi yanımıza geldi. Dedi ki, "Ne ile alakalı yayın yapıyorsunuz?" Biz söyledik, "Sumut Filosu'yla alakalı." Dediler ki, çok mantrak bir şey yapılmış gibi, "O gelenlere sandviç verdik" dedi. Malum bu bayramda oruç tutuluyor. Hani "Biz yemiyoruz ama o Sumut Filosu'ndakilere sandviç verdik" gibisinden de böyle komik bir ifade de kullandı. Evet, İsrail'in işine geliyor şu anda. Çünkü her yer kapalı, devlet daireleri kapalı, akaryakıt istasyonları kapalı, süpermarketler kapalı. Hayat durmuş vaziyette şu anda. Nihayetinde o üç günü de bir şekilde değerlendirmenin yoluna bakacak.
Giden yardım malzemeleri koca Akdeniz'de bir damla su bile etmiyor ama nihayetinde surda bir gedik açıldı. O Sumut Filosu'na ait tekneler Gazze Limanı'na belki yanaşamadı ama milyonların, Türkiye başta olmak üzere milyonların kalbine, gönlüne yanaştı, yanı başına durdu o hareketleriyle, o kararlı ilerleyişleriyle. Çünkü ta çıkmadan önce hatırlayalım, Tunus'ta saldırılar başlamıştı dronelar'la ama buna rağmen filo yola koyuldu, yola da devam etti son dakikaya kadar.
İSRAİL'DE TELEVİZYONLARDA NE KONUŞULUYOR?
Evet, Gazze'de katliam devam ediyor. Ben akşam saatlerinde İsrail televizyonlarını da izledim. Sumut Filosu'na yapılan bu saldırı, gündemin üçüncü maddesindeydi. İlk sıra ateşkes konuşuldu, ikinci gündem maddesi Lübnan'ın güneyine yapılan saldırılardı, üçüncü gündem maddesi ise Sumut Filosu'ydu.
Ve son olarak şunu söyleyeyim: Bugün biz o Aşdod Limanı'nda yayınlar yaparken İsrail savaş uçakları yine Gazze semalarında katliamını sürdürüyordu. Buradan o patlama seslerini de duyduk. Kuş uçuşu da Gazze'ye 15-20 kilometre uzaklıkta. Yani bir taraftan katil İsrail ordusu Akdeniz'in o serin sularında Sumut Filosu'na müdahale ederken, havadan da Gazze'ye bomba yağdırmaya devam etti. 66 bini geçmiş durumda [katledilen kişi sayısı] ve açlıkla terbiye ediliyor ne yazık ki oradaki masum insanlar. 500 kişi de açlıktan can verdi.
ARACIMIZA TAŞ ATILDI
Sabah konakladığımız otelden Aşdod limamına gitmek istedik. 5-6 kilometre mesafedeydi Aşdod Limanı. Bir çok kişi uyardı bizi. "Çıkmayın gitmeyin, yolda taş atarlar size" dediler. Ben de ilk kez buna şahit oldum. Yolda giderken bazı çocuklar ve gençler aracımıza taş attı. Bir sıkıntı olmadı ama ağırlıklı olarak çocuklar vardı. Genelde bisiklet ve Scooter kullanıyorlardı. Bunun dışında bir tane araç yoktu ve her taraf kapalıydı.
