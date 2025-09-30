İsrail Suriye ve İran’a saldırı mı planlıyor? A Haber’de çarpıcı sözler: Katil Netanyahu oyun dışı kalacak

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da terör devleti İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamalarda Gazze'de barışın sağlanmasına yönelik 20 maddenin devreye gireceğini duyurdu. Açıklamaların yapıldığı dakikalarda ise katil Netanyahu, Gazze Şeridi'ne işaret fişekleri atarak masum Filistin halkına saldırmayı sürdürdü. Yaşanan gelişmeler ateşkes sözlerine gölge düşürürken akıllara "Netanyahu, Orta Doğu'daki diğer ülkelere saldırı hazırlığında mı?" sorularını getirdi.

A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan uzman isimler, Netanyahu'nun Ortadoğu'da oluşturduğu saldırgan tutumu ve barış sürecini ele alarak İsrail'in Suriye ve İran üzerinden yeni bir savaş planı yapacağına dikkat çekti. Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu, İsrail'in Suriye ve İran üzerinden saldırıya geçeceğini tarih vererek açıklarken öte yandan Netanyahu'nun olası bir suikast ihtimaline değinerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"SURİYE'DE ASKERİ HAREKETLİLİK BEKLENİYOR"

Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu, Trump'ın Gazze için açıkladığı ateşkes planının ardından bölgede barış olmayacağını belirterek İsrail'in Suriye ve İran üzerinden saldırıya geçeceğini ifade etti.

Sohtaoğlu; "Bu müzakerelerde Hamas cevap verdi ve teklifi kabul etti vs. derken yine bir süre geçecek ve Gazze'de Ekim'in başı benim tahminime göre İsrail'in saldırıları artacak. Ama burada Ekim-Kasım ayında Suriye'de de askeri bir hareketlilik beklenecek. Şam hükümeti Halep merkezli 1-2 bölgeye sınırlı da olsa askeri harekat yapacak gibi gözüküyor. Ekim-Kasım ayında sınırlı da olsa çatışmalı bir sürece gideceğiz. Türkiye'yi karıştırmadan söylüyorum Şam hükümetinin sınırlı bir operasyonu olacak. Netanyahu'nun bu zamana kadar hiç duymadığımız kelime var o da Irak. Irak ile beraber İran meselesini ele alacak bazı El- Nüceba hareketi gibi bazı gruplar var. Bunlar İran destekli gruplar ama esas meselenin Aralık ayı yılbaşına kadar tahminim kesinlikle İran'da vurulduktan sonra yeniden tamiri yapılan nükleer tesisler var. İsrail'in iddiasına göre 400 kilogramlık nükleer yakıtın yerinin bildiklerini söylerken İngiliz basını ise yeni füze savunma sistemlerinin konuşlandırıldığı yeni yerlerin açıldığına yönelik uydu haritaları yayınlanıyor. İsrail'in saldırısı yakın."