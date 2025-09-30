İsrail Suriye ve İran'a saldırı mı planlıyor? A Haber'de çarpıcı sözler: Katil Netanyahu oyun dışı kalacak
ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da katil İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından Gazze'de barış planının devreye gireceğini duyurdu. Trump'ın açıklamalarının ardından İsrail, Gazze'de işaret fişeği atarak saldırılarını sürdürürken diğer yandan Netanyahu saldırılara devam mı edecek? sorularının sorulmasına neden oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan uzman isimler Orta Doğu'da olası bir barış durumunun hayata geçirilmesini ele alırken Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu İran ve Suriye'ye dikkat çekerek İsrail'in yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu belirtti. Sohtaoğlu açıklamalarının devamında ise terör devleti İsrail Başbakanı Netanyahu'nun öldürülme ihtimaline yönelik çarpıcı ifadelerde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da terör devleti İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamalarda Gazze'de barışın sağlanmasına yönelik 20 maddenin devreye gireceğini duyurdu. Açıklamaların yapıldığı dakikalarda ise katil Netanyahu, Gazze Şeridi'ne işaret fişekleri atarak masum Filistin halkına saldırmayı sürdürdü. Yaşanan gelişmeler ateşkes sözlerine gölge düşürürken akıllara "Netanyahu, Orta Doğu'daki diğer ülkelere saldırı hazırlığında mı?" sorularını getirdi.
A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına katılan uzman isimler, Netanyahu'nun Ortadoğu'da oluşturduğu saldırgan tutumu ve barış sürecini ele alarak İsrail'in Suriye ve İran üzerinden yeni bir savaş planı yapacağına dikkat çekti. Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu, İsrail'in Suriye ve İran üzerinden saldırıya geçeceğini tarih vererek açıklarken öte yandan Netanyahu'nun olası bir suikast ihtimaline değinerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"SURİYE'DE ASKERİ HAREKETLİLİK BEKLENİYOR"
Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu, Trump'ın Gazze için açıkladığı ateşkes planının ardından bölgede barış olmayacağını belirterek İsrail'in Suriye ve İran üzerinden saldırıya geçeceğini ifade etti.
Sohtaoğlu; "Bu müzakerelerde Hamas cevap verdi ve teklifi kabul etti vs. derken yine bir süre geçecek ve Gazze'de Ekim'in başı benim tahminime göre İsrail'in saldırıları artacak. Ama burada Ekim-Kasım ayında Suriye'de de askeri bir hareketlilik beklenecek. Şam hükümeti Halep merkezli 1-2 bölgeye sınırlı da olsa askeri harekat yapacak gibi gözüküyor. Ekim-Kasım ayında sınırlı da olsa çatışmalı bir sürece gideceğiz. Türkiye'yi karıştırmadan söylüyorum Şam hükümetinin sınırlı bir operasyonu olacak. Netanyahu'nun bu zamana kadar hiç duymadığımız kelime var o da Irak. Irak ile beraber İran meselesini ele alacak bazı El- Nüceba hareketi gibi bazı gruplar var. Bunlar İran destekli gruplar ama esas meselenin Aralık ayı yılbaşına kadar tahminim kesinlikle İran'da vurulduktan sonra yeniden tamiri yapılan nükleer tesisler var. İsrail'in iddiasına göre 400 kilogramlık nükleer yakıtın yerinin bildiklerini söylerken İngiliz basını ise yeni füze savunma sistemlerinin konuşlandırıldığı yeni yerlerin açıldığına yönelik uydu haritaları yayınlanıyor. İsrail'in saldırısı yakın."
"İSRAİL ARALIK AYINA KADAR İRAN'I VURACAK"
Sohtaoğlu, açıklamaların devamında saldırının ayrıntılarına yer verirken tahminlerine göre en geç Aralık ayına kadar İsrail'in saldırı yapacağına dikkat çekerek; "Bazı parametreler girdiğimde 2 hafta gibi bir süre söylüyor yapay zeka uygulamaları. Ama benim tahminime göre İsrail, Aralık ayına kadar kesinlikle İran'ı vuracak. Burada biz Gazze'den yine dikkatimizi İran'a çevireceğiz çünkü bu sefer İran'da karşılık vermek istiyor. İran'da tanıdıklarıma sorduktan sonra İsrail misilleme yapar mı? sorusundan ziyade 'Bu iş artık bitecekse bitsin' ama zamana yayarak ve bu işin bitmesi gerektiğine göre İran'da bir durum var. İran'da ilginç olan ise öldürülen devrim muhafızlarının yerine komuta kademesine gelenlerin Şahin kanattan atama yapılmış ve bunlar İsrail meselesinin masada da bitecekse İran lehine bitmesi için İsrail'in doğru dürüst vurulması yönünde çok ciddi bir kadrosu var."
"NETANYAHU'YU ORTADOĞU'DA İZOLASYONA UĞRATMAK İSTİYOR"
A Haber muhabiri İrfan Sapmaz kendisine ulaştığı istihbarat bilgilerini ilk kez A Haber ekranlarında açıklarken "Donald Trump bugünkü konuşmasında İbrahim Anlaşmaları'ndan bahsederken Netanyahu'yu Orta Doğu'da izolasyona uğratmak istiyor. İran kartını da elinden alabileceği mesajını veriyor. Trump burada İran'dan tesadüfen bahsetmedi. İran ile Trump'ın birtakım temasları olmasa böylesi bir açıklamayı dile getireceğini zannetmiyorum. İran'ın içerisinde devrim muhafızları ile Mücteba Hamaney ve aynı cephede olan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ABD ile her iki kanat temas halinde. Donald Trump bugün izolasyonu güçlendirmek adına Netanyahu'ya çok ciddi bir mesaj verdi." ifadelerini kullandı.
"NETANYAHU OYUN DIŞI KALACAK"
Sohtaoğlu sözlerinin devamında Netanyahu'nun bir tetikçi olduğunu ve Ortadoğu'daki bir kuraldan söz ederek, Netanyahu'nun olası bir suikast ihtimaline dikkat çekerek; "Ortadoğu'da sokak ağzı tabiriyle "Tetikçiyi ortadan kaldırırlar" sözü vardır. Burada tetikçi Netanyahu yani İsrail, işin sonunda ise siyasi veya başka türlü, İsrail ya da Netanyahu oyun dışı kalacak. Bu bir Ortadoğu klasiğidir: İşin sonunda tetikçi ortadan kaldırılır. Ben öldürülmesinden bahsediyorum. Tetikçi Netanyahu oyun dışı kalacak ve işin sonunda tetikçi ortadan kaldırılır. Barış anlaşması diye bir şey yok" dedi.
