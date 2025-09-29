CANLI | Gazze’de ateşkes olacak mı? Trump’tan açıklamalar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği ABD'de temaslarına devam ediyor. BM Genel Kurulu'nun ardından başkent Washington DC'ye gelen Netanyahu, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

RESMİ KARŞILAMA TÖRENİ DÜZENLENMEDİ

Trump, Netanyahu'yu kapıda karşıladı. Netanyahu için Beyaz Saray'da resmi karşılama töreni düzenlenmezken, resmi karşılama protokolü olan ABD askerleri ve ülke bayrakları, karşılama komitesi de karşılamada yer almadı.

TRUMP: GAZZE'DE ATEŞKES OLACAK EMİNİM

Karşılama sırasında gazetecilerden birinin "Gazze'de yakın zamanda barış olacağına emin misiniz?" sorusuna Trump, "Evet, çok eminim" yanıtını verdi.

Görüşmenin ardından Trump ve Netanyahu'nun ortak basın toplantısı düzenliyor. İşte Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Ayrıntılar geliyor...