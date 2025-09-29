Trump ve Netanyahu görüşmesinde ABD'nin Gazze planı açıklandı: Taraflar kabul ederse savaş derhal sona erecek
ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında Netanyahu, Katar'da yapılan saldırı için özür dilerken Trump'la gerçekleştiriği ortak basın toplantısında ateşkes planını kabul ettiğini ifade etti. Hamas'tan ateşkes planına ilişkin yapılan açıklamada "Trump planı duyurmadan önce bizi bilgilendirmedi. Plan İsrail'in vizyonuna yakın." denildi. Program sonrası Beyaz Saray'dan ayrılan Netanyahu'yu ise Trump uğurlamadı. Peki planda neler var? İşte ayrıntılar...
ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdi.
İşte görüşme öncesi ve sonrasında 29 Eylül tarihinden dakika dakika gelişmeler...
FİLİSTİN YÖNETİMİNDEN GAZZE PLANINA ONAY
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği görüşmesi sonrasında Filistin Yönetimi’nden Gazze planına ilişkin açıklama geldi.
İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM
Filistin Yönetimi, Trump'ın planını memnuniyetle karşılayarak, ABD ve ortaklarıyla "iki devletli çözüm temelinde adil bir barışın önünü açmayı" da içeren kapsamlı bir anlaşmaya varmak için çalışacaklarını belirtti.
Trump'ın önerisine göre, Filistin Yönetimi bir reform programını tamamladıktan sonra Gazze'nin kontrolünü ele geçirecek. O zamana kadar Gazze, teknokrat bir Filistin komitesinin "geçici geçiş yönetimi" tarafından yönetilecek.
SAVAŞ SONRASI SEÇİM SÖZÜ
Wafa’nın aktardığına göre Filistin Yönetimii savaşın sona ermesinden sonraki bir yıl içinde seçim yapma sözü verdi.
Daha önce de aktardığımız gibi Trump'ın önerisi, Filistin Yönetimi'nin reform programını tamamladıktan sonra Gazze'nin kontrolünü ele geçirmesini öngörüyor.
Wafa haber ajansının aktardığına göre, Filistin Yönetimi, savaşın sona ermesinden itibaren bir yıl içinde cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması da dahil olmak üzere bu programı tamamlama taahhüdünü yineledi.
Açıklamada, "Çoğulculuğa ve iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesine bağlı, modern, demokratik ve silahsızlandırılmış bir Filistin devleti arayışında olduğumuzu teyit ettik" ifadelerine yer verildi.
Ayrıca, "uluslararası denetime tabi, birleşik bir sosyal refah sistemi" kurma sözü verildi.
8 ÜLKEDEN ORTAK GAZZE AÇIKLAMASI
Türkiye Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı, Katar Devleti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları, ABD'nin Gazze'deki savaşı bitirme çabaları hakkında ortak açıklama yaptı.
Yapılan ortak açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı, Katar Devleti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları, Başkan Donald J. Trump’ın liderliğini ve Gazze’deki savaşı sona erdirmeye yönelik samimi çabalarını memnuniyetle karşılamakta ve barışa giden yolu bulma konusundaki iradesine duydukları güveni ifade etmektedirler" denildi.
Bölgede barışım sağlanması için ABD ile ortaklığın öneminin vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bakanlar, bölgede barışın sağlanmasında ABD ile ortaklığın önemini vurgulamaktadırlar. Bakanlar, bölge halkları için barış, güvenlik ve istikrarı temin edecek şekilde, anlaşmanın sonuçlandırılması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla ABD ve ilgili taraflarla olumlu ve yapıcı bir şekilde angaje olmaya hazır olduklarını teyit etmişlerdir. Bakanlar ayrıca, Gazze’deki savaşı sona erdirmek için ABD ile birlikte çalışmaya yönelik ortak taahhütlerini bir kez daha teyit etmişlerdir. Bu kapsamlı anlaşma; Gazze’ye yeterli insani yardımın kesintisiz ulaştırılmasını, Filistinlilerin yerinden edilmemesini, rehinelerin serbest bırakılmasını, tüm tarafların güvenliğini garanti altına alacak bir güvenlik mekanizmasını, İsrail’in tam geri çekilmesini, Gazze’nin yeniden inşasını ve uluslararası hukuka uygun olarak, Gazze’nin Batı Şeria ile tam entegrasyonunu öngören iki devletli çözüm temelinde adil bir barış yolunun oluşturulmasını İçermektedir. Bu unsurların, bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması açısından kilit önemde olduğu vurgulanmaktadır."
GAZZE PLANI HAMAS'A TESLİM EDİLDİ
Katar ve Mısır, Hamas’ın müzakere heyetine Beyaz Saray’ın Gazze’deki savaşın sona erdirilmesine dair planını teslim etti. Hamas müzakere heyeti, aracı taraflara öneriyi sorumlulukla inceleyeceklerini taahhüt etti.
TRUMP NETANYAHU'YU UĞURLAMADI
HAMAS YETKİLİSİNDEN İLK AÇIKLAMA: PLAN İSRAİL VİZYONUNA YAKIN
Üst düzey Hamas yetkilisi Mahmud Merdavi, Trump'ın Gazze'deki barış planına yönelik Al Jezaera'ya açıklamada bulundu. Merdavi, yaptığı açıklamasında;
"Trump’ın planı bize veya diğer Filistin taraflarına henüz ulaşmadı. Plan, açıklanmadan önce tarafımıza sunulmadı ve maddeleri büyük ölçüde İsrail’in bakış açısına yakın. Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını güvence altına almayan ve onları olası saldırılardan korumayan hiçbir öneriyi kabul etmeyeceğiz." ifadeleri yer aldı.
"PLANDA BELİRSİZLİK VAR GARANTİ YOK"
Merdavi, Trump-Netanyahu açıklamalarına ilişkin yaptığı değerlenderde "Direnişin silahlarının hedefi özgürlük ve bağımsızlıktır." diyerek yaşananların Filistin Devleti'nin tanınması yönündeki ivmeyi bastırmaya çalışma girişimi olduğunu vurguladı. Merdevi, Trump planında duyurulanların belirsizdir ve garantisinin olmadığını belirterek, “Filistin halkı için kendi kaderini tayin etme hakkının olmadığı ve onları katliamlardan korumayan hiçbir teklifi kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Merdavi, ABD'nin teklifini gözden geçirip diğer Filistinli gruplarla ele alacaklarını söyledi.
BARIŞ PLANI AÇIKLANIRKEN GAZZE'YE İŞARET FİŞEĞİ ATILDI
ABD Başkanı Donald Trump'ın bebek katili Netanyahu ile yaptığı görüşme sonrası Gazze'de barış planını açıkladığı dakikalarda İsrail, Gazze'ye işaret fişeği attı.
İŞTE TRUMP’IN GAZZE HARİTASI
ABD Başkanı Trump'ın Gazze barış planına göre Gazze haritası:
Mavi hat — İsrail ordusunun şu anki kontrol hattı
Sarı hat — İlk geri çekilme hattı
Kırmızı hat — 2. Geri çekilme hattı
En sondaki çizgili bölge — 3. Çekilme İsrail güvenli bölgesi
ABD'NİN GAZZE PLANI AÇIKLANDI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği ABD’de, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Trump, Netanyahu’yu kapıda karşıladı. Beyaz Saray’daki görüşme sürerken, Trump’ın Gazze için hazırladığı plan kamuoyuyla paylaşıldı. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Trump’ın 20 maddelik Gazze Barış Planı’nı A Haber canlı yayınında aktardı.
İşte o 20 maddelik plan:
1- Gazze, komşularına tehdit olmayacak şekilde radikal unsurlardan arındırılmış terörsüz bir bölge olacaktır.
2- Gazze, fazlasıyla acı çekmiş olan Gazze halkının yararına olacak şekilde yeniden inşa edilecektir.
3- Her iki tarafın da bu teklifi kabul etmesi halinde savaş derhal sona erecektir. İsrail güçleri, rehinelerin serbest bırakılmasına hazırlanmak için üzerinde anlaşılan hattın gerisine çekilecektir. Bu süre zarfında hava ve topçu bombardımanı dahil olmak üzere tüm askeri faaliyetler askıya alınacak, cephe hatları aşamalı tam geri çekilme koşulları yerine getirilene kadar donmuş halde kalacaktır.
4- İsrail'in bu anlaşmayı kamuoyu önünde kabul etmesinden itibaren 72 saat içinde sağ ve ölü dahil tüm rehineler teslim edilecektir.
5- Tüm rehineler serbest bırakıldığında İsrail, müebbet hapis cezası almış 250 mahkumu ve 7 Ekim 2023'ten sonra gözaltına alınan bin 700 Gazzeliyi, bu bağlamda tutuklanan tüm kadın ve çocuklar dahil olmak üzere serbest bırakacaktır. İsrail, kalıntıları teslim edilen her İsrailli rehine için 15 Gazzelinin cenazesini iade edecektir.
6- Tüm rehineler geri verildikten sonra barış içinde yaşamayı kabul eden ve silah bırakmayı taahhüt eden Hamas üyelerine af tanınacaktır. Gazze'den ayrılmak isteyen Hamas üyelerine ise kendilerini kabul edecek ülkelere güvenli geçiş imkanı sağlanacaktır.
7- Bu anlaşmanın kabul edilmesiyle birlikte Gazze Şeridi'ne derhal tam kapsamlı yardım gönderilecektir. Yardım miktarı, en azından 19 Ocak 2025 tarihli insani yardım anlaşmasında öngörülen seviyede olacaktır. Buna altyapının (su, elektrik, kanalizasyon) onarımı, hastanelerin ve fırınların tekrar işler hale getirilmesi, enkaz kaldırma ve yolları açmak için gerekli ekipmanların girişlerine izin verilmesi dahildir.
8- Gazze Şeridi'ne yardım girişi ve dağıtımı, iki tarafın herhangi bir müdahalesi olmaksızın Birleşmiş Milletler, bağlı kuruluşlar, Kızılay ve her iki tarafla da bağlantısı bulunmayan diğer uluslararası kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Refah Sınır Kapısı'nın her iki yönde açılması ise 19 Ocak 2025 tarihli anlaşmada uygulanan aynı mekanizmaya tabi olacaktır.
9- Gazze geçici olarak teknokrat ve apolitik bir Filistin komitesi tarafından yürütülecek olan bir geçiş yönetimi altında idare edilecektir. Bu komite, Gazze halkı için kamu hizmetleri ve belediyelerin günlük işleyişinden sorumlu olacaktır. Komite, nitelikli Filistinliler ile uluslararası uzmanlardan oluşacak, bunun denetim ve gözetimi ise uluslararası bir geçiş organı olan "Barış Kurulu" tarafından sağlanacaktır. Bu kurulun liderliğini ve başkanlığını Donald Trump üstlenecek, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in aralarında yer alacağı diğer üyeler ve devlet başkanları daha sonra ilan edilecektir. Filistin Yönetimi, Başkan Trump'ın 2020 barış planı ve Suudi-Fransız teklifi dahil olmak üzere çeşitli tekliflerde öngörüldüğü üzere reform programını tamamlayana ve Gazze'nin kontrolünü güvenli ve etkili bir şekilde yeniden devralana kadar Gazze'nin yeniden imarı için gerekli olan finansmanın çerçevesinin belirlenmesi ve yönetimi bu kurul tarafından üstlenilecektir. Kurul, Gazze halkına hizmet edecek modern ve verimli bir yönetim oluşturmak ve yatırım çekmeye elverişli bir ortam oluşturmak için en iyi uluslararası standartları izleyecektir.
10- Trump'ın Gazze'yi canlandırma ve yeniden inşa etme amaçlı ekonomik planı, Orta Doğu'daki modern şehirlerin doğuşuna katkıda bulunmuş uzmanlardan oluşan bir panelin toplanmasıyla hazırlanacaktır. İyi niyetli uluslararası gruplar tarafından geliştirilmiş birçok anlamlı yatırım teklifi ve heyecan verici kalkınma fikri bulunmaktadır ve bunlar, güvenlik ve yönetişim çerçevelerinin sentezi açısından değerlendirilecektir. Bu süreç, Gazze'de istihdam, fırsat ve gelecek umudu oluşturacak yatırımların cezbedilmesini sağlayacaktır.
11- Özel bir ekonomik bölge kurulacak ve bu bölge için tercihli gümrük tarifeleri ile piyasaya erişim şartları katılımcı ülkelerle müzakere edilecektir.
12- Hiç kimse Gazze'yi terk etmeye zorlanmayacak, ayrılmak isteyenler bunu serbestçe yapabilecek ve geri dönmekte özgür olacaktır. Biz, insanların kalmasını teşvik edecek ve onlara daha iyi bir Gazze inşa etme fırsatı sunacağız.
13- Hamas ve diğer gruplar, Gazze'nin yönetiminde doğrudan, dolaylı ya da herhangi bir şekilde hiçbir rol üstlenmeyeceklerini kabul ederler. Tüneller ve silah üretim tesisleri dahil olmak üzere tüm askeri, terör ve saldırı altyapısı imha edilecek ve yeniden inşa edilmeyecektir. Bağımsız gözlemcilerin denetiminde Gazze'nin silahlardan arındırılması süreci söz konusu olacak, bu silahların üzerinde anlaşılmış bir devre dışı bırakma süreciyle kalıcı olarak kullanılmaz hale getirilmesini ve bunun bağımsız gözlemcilerle doğrulanmasını içerecektir. Ayrıca bu süreç, uluslararası fonlarla desteklenen bir geri alım ve yeniden entegrasyon süreciyle desteklenecektir. Yeni Gazze, refah getiren bir ekonomi inşa etmeye ve komşularıyla barış içinde yaşamaya tam bağlı olacaktır.
14- Hamas ve diğer fraksiyonların yükümlülüklere uyduğu ve yeni Gazze'nin ne komşularına ne de kendi halkına herhangi bir tehdit oluşturmadığının garantisi, bölgesel ortaklar tarafından sağlanacaktır.
15- ABD, Gazze'ye derhal konuşlandırılmak üzere geçici bir Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) oluşturmak üzere Arap ve uluslararası ortaklarla çalışacaktır. ISF, Gazze'de güvenlik taraması yapılmış Filistinli polis güçlerini eğitecek ve destek sağlayacaktır. Bu konuda geniş deneyime sahip olan Ürdün ve Mısır ile istişare edilecektir. Bu güç, uzun vadeli bir iç güvenlik çözümü olacaktır. ISF, sınır bölgelerinin güvenliğinin sağlanmasında İsrail ve Mısır ile birlikte çalışacak, bunun yanında yeni eğitilmiş Filistin polis güçlerine de destek verecektir. Gazze'ye mühimmat girişinin engellenmesi ve Gazze'nin yeniden inşası ve canlandırılması için gerekli malzemelerin hızlı ve güvenli akışının sağlanması kritik öneme sahiptir. Taraflar arasında bir çatışma önleme mekanizması üzerinde mutabakata varılacaktır.
16- İsrail, Gazze'yi işgal ya da ilhak etmeyecektir. ISF kontrolü ve istikrarı sağlarken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Gazze'nin güvenli hale gelmesi ve artık İsrail, Mısır veya vatandaşlarına tehdit oluşturmaması amacıyla IDF, ISF, garantörler ve ABD arasında silahlardan arındırmaya ilişkin olarak mutabık kalınacak standartlar, aşamalar ve takvimler çerçevesinde geri çekilecektir. Uygulamada, IDF işgal ettiği Gazze topraklarını geçiş otoritesi ile yapacağı anlaşmaya göre kademeli olarak ISF'ye devredecek ve böylece süreç, tamamen çekilme gerçekleşene kadar devam edecektir. Ancak Gazze'nin yeniden ortaya çıkabilecek herhangi bir terör tehdidinden tamamen güvenli hale gelmesine kadar bir güvenlik hattı muhafaza edilecektir.
17- Hamas'ın bu teklifi geciktirmesi ya da reddetmesi durumunda yukarıda belirtilenler, genişletilmiş insani yardım operasyonu dahil olmak üzere IDF'den ISF'ye devredilen terörden arındırılmış bölgelerde uygulanmaya devam edilecektir.
18- Filistinliler ve İsraillilerin anlayışlarını ve söylemlerini değiştirmeye çalışmak için hoşgörü ve barış içinde yaşama değerlerine dayalı bir inançlar arası diyalog süreci tesis edilecek, barıştan elde edilebilecek faydalara vurgu yapılacaktır.
19- Gazze'nin yeniden kalkınması ilerlerken ve Filistin Yönetimi'nin reform programı eksiksiz bir şekilde uygulandığında Filistin halkının arzusu olarak tanıdığımız kendi geleceğini tayin hakkı ve devlet olma yönünde güvenilir bir yolun oluşması için koşullar nihayet yerini bulabilir.
20- ABD, İsrail ve Filistinliler arasında barışçıl ve müreffeh bir birlikte yaşama yönelik siyaset ufkunda anlaşmaya varılmasını sağlamak amacıyla bir diyalog başlatacaktır.
TRUMP-NETANYAHU VE AL SANİ GAZZE'Yİ GÖRÜŞTÜ
NETANYAHU KATAR EMİRİNİ TELEFONLA ARADI
İsrail basınına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyaretinde Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi telefonla arayarak Doha'ya 9 Eylül'de düzenledikleri hava saldırısından dolayı özür diledi.
İsrail'den Kanal 12'nin haberine göre, ABD'yi ziyaret eden Netanyahu, Katar Başbakanı Al Sani'yi telefonla arayarak İsrail ordusunun Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği hava saldırısı için özür diledi.
Netanyahu'nun hava saldırısında Katar güvenlik subayının hayatını kaybetmesi ve Katar'ın egemenliğinin ihlal edilmesinden üzüntü duyduğunu ifade ettiği aktarıldı.
Haberde kaynakların, saldırıya ilişkin bir tazminat konusunun gündeme gelebileceğini, özrün başlı başına önemli bir adım olduğunu, Katar'ın Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelere yeniden arabuluculuk etmek için özrü şart koştuğunu aktardı.
SALDIRIDA 6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.
Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.
NETANYAHU KATAR'DAN ÖZÜR DİLEDİ
İsrail medyası, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Beyaz Saray'da başlayan görüşme sonrasında dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Buna göre "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman el-Thani ile telefonda görüşerek, Doha'ya düzenlenen saldırıda Katar egemenliğini ihlal ettiği için özür diledi ve Katarlı bir güvenlik görevlisinin öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Görüşme, Netanyahu ile Trump arasındaki görüşme sırasında gerçekleşti." denildi.
"GAZZE'DE BARIŞ OLACAĞINDAN EMİNİM"
BEYAZ SARAY'DA GÜNDEM GAZZE'DE ATEŞKES
NETANYAHU WASHINGTON'A HAREKET EDİYOR
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve beraberindeki heyet, ofisinden yapılan açıklamaya göre New York’tan Washington’a hareket etti.
Daha önce bildirildiği üzere, Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump ile saat 11.00’de (TSİ 18.00) görüşmesi, ardından öğle yemeği ve saat 13.15’te (TSİ 20.15) ortak basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor.
REUTERS: BAE'DEN NETANYAHU'YA ATEŞKES BASKISI
Bir yetkilinin Reuters’a verdiği bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya Pazartesi günü yapılacak görüşmede ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze barış planını kabul etmesi ve Batı Şeria’yı ilhak planlarından vazgeçmesi yönünde baskı yapıyor.
Abraham Anlaşmaları kapsamında İsrail’le ilişkileri normalleştiren en önde gelen Arap ülkesi olan BAE, Netanyahu’yu Batı Şeria’nın ilhakının, Suudi Arabistan ve Endonezya dahil önde gelen Arap ve Müslüman ülkelerle yeni normalleşme kapılarını kapatacağı konusunda uyardı. Netanyahu ise, Batı Şeria’yı ilhak ederek Filistin devletine dair umutları ortadan kaldırmak isteyen aşırı sağcı siyasetçilerin baskısı altında.
"GAZZE'DE ANLAŞMAYA ÇOK YAKINIZ"
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Gazze'de anlaşmaya çok yakınız. İki tarafın da kabul etmesini umuyoruz
ALMANYA'DAN TRUMP'IN PLANINA TAM DESTEK
Almanya, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze ateşkes planına güçlü destek verdiğini açıkladı. Alman yetkililer, İsrail ve Hamas’ın bu fırsatı değerlendirmesi halinde çözümün “elverişli bir noktada” olduğunu belirtti.
Alman Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Varşova’da düzenlediği basın toplantısında, “Tüm tarafları, nihai ve belirleyici adımı atma cesaretini göstermeye çağırıyoruz” dedi. Wadephul, Berlin’in bu aşamaya ulaşan diplomatik çabalara katkı sağladığını da vurguladı.
İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME DESTEK
Wadephul, ABD Başkanı’na güçlü bağlılığı için teşekkür ederek, “Şimdi uzun vadeli barışın kapısını açma zamanı. Bu barış, ancak müzakere edilmiş iki devlet çözümüyle mümkün olabilir.” ifadelerini kullandı.
Almanya’nın üst düzey diplomatı, yıkıcı savaşın sona ermesi için Hamas’ın tüm İsrailli rehineleri serbest bırakması çağrısını yineledi. Ayrıca, Hamas’ın silahsızlandırılması gerektiğini ve Gazze’nin geleceğinde siyasi bir rol oynamaması gerektiğini vurgulayarak, bunun gelecekte kurulacak bir Filistin devletinin parçası olması gerektiğini hatırlattı.
İSRAİL'DEN NEW YORK'A ACİL UÇUŞ: NETANYAHU KÖŞEYE SIKIŞTI
İsrail merkezli Maariv'in haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi öncesi, Yahudi Yerleşim Konseyi (Yesha) İsrail'den New York'a acil uçuş gerçekleştirdi.
Maariv'e göre konseyin amacı,, Batı Şeria’daki ilhak fikrini yeniden gündeme taşımak.
Ancak Trump bu konuya net veto koymuş durumda. Trump, yaptığı basın toplantısında "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğim. Artık bir yerde durması gerekiyor. Buna izin vermeyeceğim." demişti.
KATİL HER TARAFTAN KÖŞEYE SIKIŞMIŞ DURUMDA
Maariv'e göre Netanyahu da asıl kavganın burada olmadığının farkında. Siyasi kariyeri Gazze savaşına bağlı olan Nentanyahu'nun önceliği, Gazze savaşının nasıl sona ereceği.
Habere göre Yesha liderlerinin Beyaz Saray görüşmesi öncesi New York’a gelişi, Netanyahu’ya hiçbir cepheyi tamamen kapatamayacağını hatırlattı.
İNİGİLİZ BASINI: İSRAİL HEYETİNDE ALARM VE KAOS
İngiltere'nin önde gelen gazetelerinde Financial Times'a konuşan İsrailli yetkili, ABD'deki İsrail heyetinde "alarm" ve "kaos" olduğunu, çeşitli Arap hükümetlerinin Trump'ı İsrail'in tutumuna "ters düşen bir planı desteklemeye" ikna ettiğini öne sürdü.
GÖRÜŞME SAAT KAÇTA? NE KADAR SÜRECEK?
ABD Başkanı Donald Trump bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da görüşecek.
Trump'ın Netanyahu ile randevusu (TSİ) saat 18.00'de.
Beyaz Saray'ın takvimine göre, görüşme 2 saat planlandı ve ortak basın açıklaması yapılacak.
NETANYAHU PLANI KISMEN KABUL MU ETTİ?
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile Gazze'de ateşkes sağlanması için sunulan 21 maddelik yeni teklif üzerinde çalıştıklarını belirtti.
Netanyahu, ABD merkezli Fox News kanalına yaptığı açıklamalarda, Gazze'de ateşkesin sağlanması için Trump yönetimi tarafından sunulan 21 maddelik teklif hakkında konuştu.
"Bu konuda çalışıyoruz. Henüz kesinleşmiş değil ancak şu anda Başkan Trump'ın ekibiyle birlikte çalışıyoruz ve umarım bunu yapabiliriz." ifadelerini kullanan Netanyahu, rehinelerin serbest bırakılmasını, Hamas'ın silahsızlandırılmasını ve Gazze'nin askerden arındırılmasını istediklerini belirtti.
Netanyahu, "Daha önceki açıklamalarımda, örneğin Hamas liderleri ülke dışına çıkarılırsa, savaşı bitirip tüm rehineleri serbest bırakırlarsa, onları serbest bırakırız demiştim. Bu geçmişte söylediğim bir şey ancak bunun üzerinde çalışılması gerekiyor." diye konuştu.
Trump hakkında da görüşü sorulan Netanyahu, ABD Başkanı'nın kararlarını ülkesinin çıkarları doğrultusunda aldığını belirterek "Trump adına hiçbir kararı ben vermiyorum. O, tüm hayatım boyunca gördüğüm en bağımsız ve en olağanüstü lider." dedi.
İSRAİL BASINI: NETANYAHU KISMEN KABUL ETTİ
İsrail merkezli Maariv gazetesinin haberi göre Netanyahu, köşeye sıkışmış durumda.
FOX News'e verdiği röportajdaki iyimser tavrı hatırlatılan haberde Netanyahu'nun, görece ılımlı bir tavır sergilediği ve plana katılmaya hazır olduğunu ima ettiği bildirildi.
TRUMP'IN 21 MADDELİK GAZZE PLANI
Trump'ın üzerinde çalıştığı ve büyük ölçüde kabul gördüğünü savunduğu ancak henüz Hamas'a sunulmadığı belirtilen planda yer alan 21 madde şu şekilde sıralandı:
"1. Gazze, komşularına tehdit oluşturmayan, radikalleşmenin ortadan kaldırıldığı, terörden arındırılmış bir bölge olacaktır.
2. Gazze, (Filistinli) halkın yararına yeniden geliştirilecektir.
3. İsrail ve Hamas bu öneriyi kabul ederse, savaş derhal sona erecek, İsrail ordusu tüm saldırılarını durduracak ve Gazze Şeridi'nden kademeli olarak çekilecektir.
4. İsrail'in anlaşmayı kamuoyu önünde kabul etmesinden sonraki 48 saat içinde, sağ ve ölü tüm İsrailli esirler iade edilecek.
5. Esirler iade edildikten sonra İsrail, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış birkaç yüz Filistinli esiri ve savaşın başlangıcından bu yana esir alınan binden fazla Gazze sakinini serbest bırakacak, birkaç yüz Filistinlinin naaşını teslim edecek.
6. Esirler iade edildikten sonra barış içinde bir arada yaşamayı taahhüt eden Hamas üyeleri affedilecek, Gazze Şeridi'nden ayrılmak isteyen üyelere ise kendilerini kabul eden ülkelere gitmek için güvenli geçiş hakkı tanınacaktır.
7. Anlaşmaya varıldığında, Gazze Şeridi'ne Ocak 2025'teki anlaşmada belirlenen miktardan daha az olmamak kaydıyla insani yardım girişi başlayacaktır. Bu kapsamda günde 600 kamyon yardım, kritik altyapının yenilenmesi ve molozların kaldırılması için gerekli ekipmanların girişine izin verilecektir.
8. Yardımlar, her iki tarafın da (Hamas ve İsrail) müdahalesi olmaksızın, Birleşmiş Milletler (BM), Kızılay ve bağımsız diğer uluslararası kuruluşlar tarafından dağıtılacaktır.
9. Gazze, halka günlük hizmetleri sağlamakla sorumlu olacak Filistinli teknokratlardan oluşan geçici bir geçiş hükümeti tarafından yönetilecektir. Hükümet, ABD'nin Arap ve Avrupalı ortaklarıyla istişare ederek kurduğu yeni bir uluslararası kuruluş tarafından denetlenecektir. Filistin Yönetimi reform programını tamamlayana kadar Gazze'nin yeniden inşası için bir finansman çerçevesi oluşturacaktır.
10. Modern Orta Doğu şehirlerinin inşasında deneyimli uzmanların bir araya getirilmesi, yatırımları çekmek ve istihdam oluşturmak amacıyla Gazze'nin yeniden inşası için bir ekonomik plan oluşturulacaktır.
11. Katılımcı ülkeler tarafından müzakere edilmiş indirimli gümrük tarifeleri ve erişim oranları ile bir ekonomik bölge kurulacaktır.
12. Kimse Gazze'yi terk etmeye zorlanmayacak, terk etmeyi seçenlerin ise geri dönmesine izin verilecek. Ayrıca Gazze sakinleri kalmaya teşvik edilecek ve orada daha iyi bir gelecek inşa etme fırsatı sunulacak.
13. Hamas, Gazze'nin yönetiminde hiçbir rol oynamayacak. Tüneller dahil olmak üzere saldırı amaçlı askeri altyapının yıkılması ve inşasının durdurulması konusunda taahhüt verilecek. Gazze'nin yeni liderleri, komşularıyla barış içinde bir arada yaşamayı taahhüt edecek.
14. Hamas ve diğer Gazze gruplarının yükümlülüklerini yerine getirmesini ve Gazze'nin İsrail'e veya kendi halkına tehdit oluşturmamasını sağlamak için bölgesel ortaklar tarafından bir güvenlik garantisi verilecektir.
15. ABD, Arap ülkeleri ve diğer uluslararası ortaklarla Gazze Şeridi'ndeki güvenliği denetlemek üzere derhal konuşlandırılacak geçici bir uluslararası istikrar gücü oluşturmak için çalışacaktır. Bu güç, uzun vadeli bir iç güvenlik organı olarak görev yapacak bir Filistin polis gücü oluşturacak ve eğitecektir.
16. İsrail, Gazze'yi işgal veya ilhak etmeyecek, İsrail ordusu, bölgede değişen güvenlik güçleri istikrarı sağlandıkça şu anda işgal ettiği toprakları kademeli olarak devredecektir.
17. Hamas bu öneriyi geciktirir veya reddederse, yukarıdaki noktalar terörden arındırılmış bölgelerde uygulanacak ve İsrail ordusu bu bölgeleri kademeli olarak uluslararası istikrar gücüne devredecektir.
18. İsrail, Katar'da gelecekte saldırı düzenlememeyi kabul eder. ABD ve uluslararası toplum, Doha'nın Gazze'de önemli arabuluculuk rolünü kabul eder.
19. Nüfusu radikalleşmeden uzaklaştırmak için bir süreç oluşturulacaktır. Bu süreç, İsrail ve Gazze'deki zihniyet ve anlatıları değiştirmek amacıyla dinlerarası diyalogu da içerecektir.
20. Gazze'nin yeniden inşası ilerledikçe ve Filistin Yönetimi reform programı uygulandıkça Filistin halkının arzusu olarak kabul edilen Filistin Devleti'nin kurulması için güvenilir bir yolun koşulları oluşabilir.
21. ABD, barış içinde bir arada yaşama için siyasi bir ufuk üzerinde anlaşmak üzere İsrail ve Filistinliler arasında bir diyalog kuracaktır."
BEYAZ SARAY'DA NE KONUŞULACAK? DETAYLARI A HABER MUHABİRİ SAPMAZ AKTARDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Donald Trump ile gerçekleştirdiği tarihi zirvenin ardından ABD Başkanı, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik 21 maddeden oluşan teklifi İsrail'e sundu. Yer alan ateşkes planının ardından Truth Social hesabından açıklama yapan Donald Trump, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına çok yakın olduklarını belirterek "Herkes Gazze konusunda anlaşmak istiyor. Umarım Netanyahu ile görüşmede sonuçlandırırız. Teklif sadece Gazze'yi değil, Orta Doğu'da daha geniş kapsamlı bir barışa ulaşmayı hedefliyor." dedi.
Peki Trump-Netanyahu görüşmesinde Gazze'de ateşkes sağlanır mı? Toplantıda ne konuşulacak? A Haber Washington muhabiri İrfan Sapmaz ABD'deki son durumu aktardı.
A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'ın görüşmeden önce aktardığı bilgiler şöyle;
Bugün de Netanyahu Beyaz Saray'a geliyor. Bu geliş tesadüf bir geliş değil. ABD'deki derin yapıda çok büyük bir rahatsızlık var şuanda. Donald Trump ve Netanyahu 3. kez bir araya gelecek. Netanyahu şuan Trump ve ekibini sıkıştırmaya çalışıyor. Yaklaşık 1 hafta 10 gün önce bir bilgi sızdırdı: 'Beyaz Saray'ı ve Trump'ı ben yönetiyorum' dedi. Bu Amerikan medyasında yer aldı. Trump sürekli olarak bir baskı altında. Donald Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanı'na gösterdiği yoğun ilgi bölgedeki ve dünyadaki etkisine ve gücüne duyduğu sevgi ve saygı ile bağlantılı bir şey. O yüzden çok güzel karşıladı. Beyaz Saray muhabiri olarak ben daha önce böyle bir karşılama görmedim. Trump kime karşı nasıl bir tavır alacağını iyi biliyor.
"YAHUDİ OLİGARKLAR ERDOĞAN-TRUMP İLİŞKİSİNİ BOZMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ"
435 sandalyeli senatonun 368 temsilcisi Amerikan-İsrail Halk ve İlişkiler Komitesi (AIPACK) fonluyor. Bunları yapmalarının nedeni ABD'nin kıpırdamaması ve Trump'a baskı yapılmasıdır. Bunun için bu gezi çok önemli. Burada gezi sırasında birçok perde arkası olayları anlattım ve 1 bilgi daha vermek istiyorum. Putin'in etrafında Netanyahu ile birlikte çalışan Yahudi oligarklar var. O oligarklar şuanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasındaki ilişkileri bozmak adına harekete geçmiş vaziyette. Şuan da Putin bu oligarkların etkisinde. Şuan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile görüşmesi Netanyahu'yu çok rahatsız etti.
