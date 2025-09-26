Ekran görüntüsü / A Haber

NÜKLEER ANLAŞMA

Türkiye ile ABD arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlattıklarını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Görüşme sonrası ABD Dışişleri Bakanı Sayın Marco Rubio ile birlikte liderlerin huzurunda, Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldık. Anlaşma kapsamında yürütülecek çalışmaların önümüzdeki dönemde her iki ülke için de karşılıklı fayda üretmesini diliyorum."

Peki ABD ile enerji anlaşması neden yapıldı? Enerji anlaşması Türkiye'ye ne kazandırır? ABD ile nükleer iş birliği nasıl işleyecek? Türkiye ve ABD enerji alanında yeni sayfa mı açtı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan enerji uzmanı Prof. Dr. Şenay Yalçın değerlendirdi.