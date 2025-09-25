Türkiye-ABD arasında Nükleer İş Birliği Anlaşması! Bakan Bayraktar’dan A Haber’e özel açıklamalar: Uzun dönemli LNG anlaşmaları imzaladık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Beyaz Saray'da gerçekleşen Başkan Erdoğan-Trump zirvesinin ardından iki ülke arasında nükleer enerji alanında köklü ve çok boyutlu bir ortaklık anlaşması yapıldığı ve imzaların atıldığı belirtildi.

TÜRKİYE-ABD ARASINDA NÜKLEER ANLAŞMASI İMZALANDI

Bakan Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında "Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldık." ifadelerini kullanırken açıklamalarının devamında şu sözlere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Donald Trump'ın Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeye katılım sağladık. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlattık. Görüşme sonrası ABD Dışişleri Bakanı Sayın Marco Rubio ile birlikte liderlerin huzurunda, Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldık. Anlaşma kapsamında yürütülecek çalışmaların önümüzdeki dönemde her iki ülke için de karşılıklı fayda üretmesini diliyorum." dedi.

BAKAN BAYRAKTAR A HABER'DE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ABD ile Türkiye arasında imzalanan Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı'na ilişkin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

"UZUN DÖNEMLİ LNG ANLAŞMALARI İMZALADIK"

Bakan Bayraktar Banu El'in moderatörlüğündeki Arka Plan programına yaptığı yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı.

"Türkiye 2016'dan itibaren enerji özellikle doğalgaz altyapısına yaptığı yatırımlarla sıvılaştırılmış gaz (LNG) alımında önemli bir ülke haline geldi. Bu çerçevede Amerikalı tedarikçilerle de uzun dönemli LNG anlaşmaları imzaladık.

Nükleer alanlarda da nükleer enerji santralleri küçük modüler reaktörler konusunda ABD iş birliği yapacağız. " ifadelerini kullandı