Türkiye ile ABD arasındaki LNG tedarik anlaşması! İmzalar atıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta LNG tedarik anlaşması yaptıklarını açıkladı. 20 yıllık anlaşma Türkiye’nin arz güvenliği, fiyat istikrarı ve kaynak çeşitliliğine katkı sağlayacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BOTAŞ ve ABD'li enerji şirketi Mercuria arasında 20 yıllık işbirliği içeren önemli bir anlaşma sağlandığını duyurdu.
Bakan Bayraktar açıklamalarına şöyle devam etti:
UZUN DÖNEMLİ LNG ANLAŞMASI
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump'ın Beyaz Saray görüşmesinde gündeme gelecek konulardan biri olacak doğal gaz ticaretinde önemli bir adım daha attık. Milli şirketimiz BOTAŞ ile dünyanın önde gelen enerji gruplarından Mercuria arasında 20 yıla yayılan uzun dönemli LNG tedarik anlaşmasını New York'ta imza altına aldık."
70 MİLYAR METREKÜP
"2026 itibarıyla başlayacak teslimatlar kapsamında yıllık yaklaşık 4 milyar metreküp, toplamda ise yaklaşık 70 milyar metreküp doğal gaz eş değeri LNG'yi hem ABD'deki yükleme terminallerinden hem de Türkiye, Avrupa ve Kuzey Afrika'daki gazlaştırma tesislerinden teslim alacağız. BOTAŞ'ın küresel LNG ticaretindeki etkinliğini artıran bu anlaşma aynı zamanda ülkemizin uzun vadeli arz güvenliği, fiyat istikrarı ve kaynak çeşitliliği vizyonunu da destekleyecektir. Anlaşmanın ülkemize ve tüm paydaşlara hayırlı olmasını diliyorum."
